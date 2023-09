El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este jueves su barómetro de opinión correspondiente al mes de septiembre, el primero con estimación de voto tras las elecciones generales del pasado 23 de julio. Junto a esta encuesta se hace público también el estudio postelectoral de esos comicios.

La encuesta da la victoria al PSOE con el 33,5% en estimación de voto y 1,8 puntos de ventaja sobre el PP, que obtendría un 31,7% de los votos. La tercera posición sería para Sumar, con un 11,9% de los votos, seguida de Vox, con un 11,1%. Junts y ERC lograrían un 1,7% cada uno, EH Bildu, un 1,3%, el PNV, un 0,9% y el BNG, un 0,7%.

La estimación que hace el barómetro de septiembre mejora en 1,8 puntos el resultado de los socialistas (31,7%) en las elecciones de julio, ocupando la primera posición, y empeora los del partido de Alberto Núñez Feijóo en algo más de un punto respecto a los de la cita electoral (33,05%).

El pulso entre ERC y Junts por protagonizar la negociación con el PSOE favorece por ahora a los posconvergentes. El CIS augura un empate entre ambos partidos con el 1,7% de las papeletas, pero eso supondría una décima más para JxCat y dos décimas menos para Esquerra, lo que podría romper el empate a 7 diputados que cosecharon hace dos meses.

La otra batalla territorial, la que EH Bildu le ganó al PNV por apenas dos décimas, volvería a caer del lado de la izquierda abertzale y hundiría un poco más a los peneuvistas. Según el CIS, EH Bildu obtendría el 1,3% de los votos, el mismo porcentaje que en las urnas, y el PNV se quedaría en el 0,9% de los sufragios, dos décimas menos.

Solo un 21% de los españoles que votaron el 23 de julio están satisfechos con los resultados que arrojaron las urnas, frente al 35,8% que expresa su insatisfacción y querría repetir los comicios. Otro 35,3% de los encuestados responde que, pese a que no ha quedado satisfecho, “cuando hay elecciones y a alguien no le gustan los resultados, no se pueden repetir”.

En el caso de una nueva convocatoria electoral, el 26,6% se inclinaría por el PSOE, el 22,8% por el PP, el 12,2% por Sumar y el 6,7% por Vox. A la pregunta de cuál es el partido que más simpatía le genera, cerca del 14% afirma que es el PSOE; el 7,3% se inclina por el PP y un abultado 38,2% responde que ninguno.

AVANCE BARÓMETRO