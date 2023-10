EL BANQUETE DE LOS IMPERFECTOS

Todos tenemos rachas. A veces estamos on fire. Somos majos, diligentes, vamos por el camino recto, cumplimos nuestros propósitos, estamos centrados, dejamos de tener aquellas actitudes o reacciones que no nos gustan… pero cuando menos te lo esperas: ¡BATACAZO! Vuelves a las andadas, caes en lo mismo de siempre, estás despistado y reaparece tu peor versión. Lo mismo sucede con la vida espiritual que es muy “puñetera”, cuando creías que habías dado pasos importantes, que estabas en onda, que tocabas el cielo… se alinean los astros y das tres pasos para atrás. Somos incoherentes, tropezamos, vamos dando pasitos, pero la vida te va recordando que no hay mucho de que presumir, porque cuando menos lo esperas te has metido en el siguiente charco.