El Ayuntamiento de Mojácar se une a la campaña de concienciación “Aquí salvamos tortugas”

El Ayuntamiento de Mojácar se ha sumado a la campaña de concienciación “Aquí salvamos tortugas”. Una iniciativa cuyo objetivo es educar al público sobre cómo comportarse cuando encuentran una tortuga marina en las costas de nuestro litoral.

Esta iniciativa comenzó en 2019 de la mano de la Fundación Oceanogràfic. Ha ido creciendo, uniéndose la Fundación Azul Marino y Fundación Palma Aquarium y ampliándose a las Islas Baleares y la Región de Murcia, incorporándose también el Acuario de Sevilla con la participación de las localidades de Andalucía y ya son 80 municipios los adheridos a la campaña.

Esta acción, que cuenta, además, con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), es posible gracias a la colaboración de ayuntamientos como el de Mojácar, que ha respaldado esta campaña divulgativa para proteger a estos animales a través de diferentes acciones.

Para maximizar el alcance de esta campaña, se han instalado carteles en los MUPIS del municipio y se difunden en redes sociales y web del Consistorio el manual de buenas prácticas, además de concierciar a las personas que tienen relación con la playa de la importancia, cada mañana, de vigilar si hay huellas en la playa. También se informa a los bañistas y viajeros sobre la presencia de tortugas marinas en las costas del Mediterráneo, para que, en caso de avistamiento, puedan llamar al 112 y activar la Red de Varamientos.

Para el próximo 24 de agosto está previsto un taller medioambiental en la playa del Lance Nuevo, a partir de las 11,00H. sobre tortugas marinas, conservación y buenas prácticas medioambientales donde

los técnicos del Acuario de Sevilla realizarán una acción de conciencia ciudadana. En este taller, los participantes conocerán la biología de estos animales tan increíbles, aprenderán qué se debe hacer si encuentran una tortuga en peligro, cómo detectar el rastro que deja una tortuga en la playa cuando va a realizar la puesta y cómo con pequeños cambios diarios podemos acabar con sus principales amenazas.

No sería la primera vez que la tortuga marina elige las playas de Mojácar para anidar. El pasado año, en junio de 2022, se procedió a la devolución al mar de veinte pequeñas tortugas caretas que nacieron en el municipio. Las huellas de la tortuga en la arena fueron divisadas por un vecino que avisó al 112, desplegándose toda una red de protección y salvamento.

Antes de iniciar esta aventura que las ha llevado a la libertad, estas 20 pequeñas tortugas caretas pasaron sus primeros días de vida en el centro de recuperación de medio marino de Algeciras, CEGMA, perteneciente a la Junta de Andalucía.

Cuatro meses muy delicados en la supervivencia de esta especie pero que, en este centro, ya contaban con la experiencia en el cuidado de tortugas neonatas o recién nacidas necesarios para su supervivencia. El hecho de que las tortugas aniden aquí, es un fenómeno que se está produciendo por muchos puntos del litoral español y se necesita estar preparado. Es importante tener una buena red de coordinación y de trabajo a nivel técnico.

Ya está avanzada la temporada de anidación. Imposible saber si volverán a las playas de Mojácar o no pero, en cualquier caso, es muy importante, si se divisa el rastro de una tortuga en la playa o incluso a la misma hembra, no tocarla, no tocar nada, no molestarla con fotos y flash y llamar inmediatamente al 112.