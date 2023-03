El Ayuntamiento acompaña en el pregón de las hermandades de Pasión y Estudiantes

Daniel Valverde hilvanó un texto lleno de poesía y amor a Pasión, mientras que Alejandro Sánchez ha sido hoy el responsable del emocionante pregón universitario de Estudiantes

Tras las presentaciones de los carteles de Semana Santa, la Cuaresma sigue su curso con los pregones de las hermandades y cofradías. En la tarde de ayer, la Hermandad de Pasión celebró el acto en la Iglesia de Santa Teresa, mientras que la Hermandad de Estudiantes ofreció el pregón universitario hoy, en la Catedral. Y ambas hermandades han estado arropadas por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería. En la primera, los concejales Carlos Sánchez y Diego Cruz, y hoy, los concejales Jesús Luque, Sacramento Sánchez y de nuevo Diego Cruz.

El pregonero de Pasión, Daniel Valverde Miranda hizo una impresionante y sincera declaración de amor a sus sagrados titulares, el Señor de Salud y Pasión y María Santísima de los Desamparados, a la vez que rindió homenaje a todas esas personas que han hecho posible la realidad devocional y el tesoro de fe que es la Hermandad de Pasión. Además, realizó un repaso histórico con motivo del 25º Aniversario.

Daniel Valverde comenzó con una llamada a sus hijos, Daniela y Álvaro, “para que de la mano me acompañen por este recorrido y mostrarles la grandeza de la Hermandad de Pasión, pidiendo en el final de esta introducción que me dejen que devuelva el cariño recibido en esta casa”. A continuación, hizo un recorrido por lo vivido en la Hermandad de Pasión, “donde se recoge lo que he vivido en su seno en estos últimos años a pesar de no ser hermano”, haciendo alusión a todo lo acontecido durante la celebración de su 25º Aniversario. Posteriormente, y en un repaso histórico, recogió la labor de todos sus hermanos mayores y consiliarios, así como la de todas aquellas personas que han hecho posible ‘Pasión’.

El pregón lo ha ido hilvanando con versos llenos de riqueza lírica y poesía que ha emocionado a todos los asistentes, como la exaltación a María Santísima de los Desamparados que escribió para un documental que la hermandad rodó con motivo de ese aniversario en compañía de Víctor Pérez Castro, para acabar con un poema donde aparecen todas las advocaciones marianas de la ciudad de Almería en hermandades de penitencia.

En el turno del Señor, se centró “en una íntima y profunda conversación con Él para desnudar mi interior y hablarle de los problemas del mundo actual, en un diálogo directo y en el que están presentes muchos de los actuales hermanos de Pasión y otros que ya no están con nosotros”. Finalizó esta sección con un poema en el que pidió que el Señor sea Pasión de los dichosos y Salud de los que sufren. La jornada del Lunes Santo es la que cerró el pregón, haciendo un recorrido en verso por el día grande de la Hermandad, con alusiones a su itinerario, a los hermanos y a su sentir durante este día, con un emotivo final en el que aparece la ciudad de Almería.

Daniel Valverde explica que “mi intención a la hora de realizar este pregón ha sido recoger a las personas de esta corporación, haciéndoles protagonistas del mismo, aludiendo a los detalles que los definen, a las anécdotas por ellos vividas y a su manera de entender la Hermandad. Todo ello envuelto del amor a una Hermandad que siempre me lo regalado a mí”. El presentador ha sido Javier Barranco Casimiro. Tras terminar el hermano mayor, Andrés Alonso, le entregó un recuerdo de la Hermandad al Pregonero, Daniel Valverde Javier Barranco y al presentador Javier Barranco.

Hoy, en la Catedral de Almería, se ha celebrado el XXXII Pregón Universitario de Semana Santa de la Hermandad de Estudiantes, a cargo de Alejandro Sánchez Martínez, vicepresidente de la Junta Directiva y director musical de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Mar. El pregonero ha sido presentado por Miguel Ángel Plaza Rodríguez, capataz general de la Hermandad, que el año pasado fue encargado de proclamar el XXXI Pregón Universitario. El pregón ha emocionado a todos los presentes por la belleza, profundidad y amor por la Hermandad de Estudiantes.