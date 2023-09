Durante los días 20 y 21 de septiembre más de 2.500 asistentes debatirán en Sevilla el futuro de la industria del fútbol global

La ciudad de Sevilla será durante dos días la capital mundial de la industria del fútbol con la celebración de World Football Summit Europe (WFS Europe). Los días 20 y 21 de septiembre, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) acogerá, desde las 9H de la mañana, el evento más importante de una industria valorada en más de 600.000 millones de dólares y reunirá a más de 2.500 asistentes de 120 países y a 150 expertos que debatirán sobre el futuro de una industria con la sostenibilidad, el papel de la mujer, la innovación tecnológica y la candidatura al Mundial 2030 en el punto de mira, entre otros muchos temas. Desde un Premio Nobel al impulso de la candidatura de España para el Mundial Entre los ponentes destacados de esta edición se encuentran Fatma Samoura, Secretaria General de la FIFA; Sir Martin Sorrell, Executive Chairman de S4 Capital; Muhammad Yunus, cofundador de Yunus Sports Hub y premio Nobel de la Paz; Javier Tebas, Presidente de LALIGA; Gregory Carey, Managing Director de Goldman Sachs; Maheta Molango, Director General de la PFA (Professional Footballer’s Association); David Aganzo, Presidente de FIFPRO y AFE, además de representantes de la Liga saudí o de leyendas como Sol Campbell del Arsenal. El último en confirmar su presencia en el evento de referencia de la industria es Joao Paulo Correia, Secretario de Estado de Juventud y Deporte de Portugal, quien tratará el estado de la candidatura de España, Portugal y Marruecos para albergar el Mundial 2030. La candidatura se encuentra en un momento fundamental y Joao Paulo Correia impulsará la gran oportunidad para los tres países de acoger la mayor cita futbolística del mundo y aprovechar la potencia del deporte como elemento de unión entre culturas y regiones del mundo. Los equipos de la capital hispalense estarán también representados con ponentes como Rafael Muela, Director General de la Fundación del Real Betis Balompié; el jugador del Sevilla FC Rakitic o su Vicepresidente, José María del Nido, así como directivos de ambos equipos. El fútbol que queremos, el fútbol que necesitamos da sus primeros pasos en Sevilla WFS Europe 2023 abordará una amplia variedad de temas críticos para el futuro de la industria del fútbol, incluyendo la tecnología que marcará su futuro, el crecimiento del fútbol femenino, liderazgo y el papel de la mujer, nuevos formatos de contenido, el futuro de la monetización del aficionado, sostenibilidad medioambiental o la ciberseguridad. Más de 900 empresas, 350 clubes y 40 Ligas y Federaciones se darán cita para intercambiar ideas y oportunidades de negocio. El papel de Sevilla y de toda Andalucía también será protagonista en la edición de este año. Además del acuerdo de colaboración que se firmó el año pasado entre el Ayuntamiento y WFS, este año la Junta de Andalucía también se ha sumado al evento. Este compromiso incluye la promoción de Andalucía como un destino ideal para el turismo deportivo, la implantación de empresas internacionales que apoyen el desarrollo de la industria del fútbol y el impulso de la región como sede para las pretemporadas de clubes de todo el mundo. Marian Otamendi, cofundadora y directora de World Football Summit, destaca: “World Football Summit no es solo un evento, es el punto de encuentro por excelencia de la industria del fútbol. Nuestra misión es brindar una plataforma donde profesionales, desde directivos de clubes hasta empresas de innovación pasando por ligas y federaciones, puedan generar sinergias, explorar nuevas oportunidades de negocio y dar forma al futuro del fútbol”. World Football Summit, mucho más que un congreso internacional El miércoles 20, a las 20.30, se entregarán los WFS Awards, que premian las mejores prácticas de la industria. Entre los que recogerán sus premios se encuentra Ferrán Soriano, Director ejecutivo del Manchester City, que recibirá el premio al mejor CEO; Fatma Samoura, Secretaria General de FIFA; Claudio Tapia, Presidente de la Federación Argentina de Fútbol; o la ONG estadounidense Atoot. Her Voice, Her Choice, que realiza inclusión social de las niñas nepalíes a través del fútbol.