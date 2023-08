DREAMBEACH VILLARICOS – PALOMARES 2023

El mejor festival de música electrónica ya está aquí. Desde el 9 hasta el 13 de agosto del próximo año tendrá lugar Dreambeach 2023 en la ciudad de Villaricos.

Los mejores artistas de todo el mundo se darán cita en el mayor festival del verano donde se reúnen los mayores fans de la música electrónica y un espectáculo único acompañado de los artistas más top.

Ubicado en un recinto inmejorable, la nueva edición de Dreambeach promete ser todavía mejor de lo que fue la edición pasada y poner a disfrutar a todos los presentes todavía más con la mejor música.

Miércoles 9: Alvaro Sanchez, Amber Broos, Angel Heredia, Anna Tur, CJ Jeff, Dmitri Saidi, Dub tiger, Junior, The Yellowheads, Alterminds, Dhuna, Isma B, Ordonezz, Pio Valles Project, Vicman Romero & Mike Sildavia.

Jueves 10: Armin Van Buuren, Abel Ramos & Albert Neve, Brian Cross, Coone, james de Torres, Justus, Mariana Bo, Topic, Barbara Lago, Daria Kolosova, I Hate Models, Klangkuenstler, Kobosil, Nico Moreno, Sara Landry, Shlomo, Dasein Musik, Djude, Gout, Guillermo Monedero, Outzero, Pablood Anco y Paul Block.

Viernes 11: The Prodigy, Alex Now, Aversion, B Jones, B- Front, Brennan Heart, Code Black, D-Block & S-TE-FAN, DJ Nano, Mike Williams, Thyron, Carl Cox, Andrea Oliva, Deborah De Luca, Gonçalo, Ida Engberg, John Digweed, nina Kraviz, Raul Pacheco, Apashe, Bou, Hedex, Koven, Kursiva, Mahza, Marauda, The Brainkiller, Tortu, Whipped Cream, Juandy Power, Parkineos, Shei y Vicente One More Time.

Sábado 12: Hardwell, Acraze, Claptone, Laidback Luke, Morten, Radical Redemption, Andres Campo, Arodes, Chelina Manuhutu, Eli Brown, Hernan Cattaneo, Loco Dice, Rafa Barrios, Technasia, Dubelements, ED209, Hybrid Minds, Jzik, Kings of the Rollers, Oto, Rasco, Sasasas, Save the Rave, Dellafuente, Natos y Waor, Morad, Aggresivnes, Bartdon, Guau, Jordi Slite, Killer, Man, Muriel, Speaker Reality y I Am Hardstyle.

Si estás buscando pasar el mejor verano de tu vida, no puede faltar Dreambeach 2023 en la planificación de tu plan.

Recuerda, desde el 9 hasta el 13 de agosto de 2023 podrás disfrutar la experiencia de ver en directo a los mejores DJ’s del mundo.

¿Vas a dejar pasar la oportunidad de vivir algo único? ¡Aprovecha y compra ya tus entradas!

POLÍTICA DE MENORES

EVENTO PARA MAYORES DE 16 AÑOS.

MENORES CON 16 Y 17 AÑOS SÓLO CON AUTORIZACIÓN DE MENORES FIRMADA POR PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL.

DESCARGA AQUÍ TU AUTORIZACIÓN

DREAMBEACH VILLARICOS – PALOMARES 2023 9 de agosto de 2023 18:00 – 13 de agosto de 2023