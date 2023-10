Mi lealtad no es a un credo, ni a un libro, ni a una iglesia, ni a una religión, ni a una secta sino al Gran Espíritu de la Vida y a su Ley Natural eterna.

Silver Birch o Abedul Plateado es para los espiritualistas lo que SaLuSa de Sirio fue para los misioneros de la luz hace una década: una persona que sabía mucho. Hablaba de un nuevo mundo que se avecina y que la Tierra tiene dolores de parto con agitación. Y aquí estamos, un siglo después, exactamente en la situación que describe, según Steve Beckow.

Silver Birch fue el nombre de una entidad espiritual que se comunicó a lo largo de varias décadas con Maurice Barbanell, un destacado medio británico. Estas enseñanzas se centraron en temas relacionados con la metafísica, la vida después de la muerte y la evolución espiritual del ser humano.

Silver Birch destacó que la muerte no es el final de la existencia, sino simplemente un paso de la vida física a la vida espiritual. Según sus enseñanzas, la vida continúa en el plano espiritual después de la muerte física. Afirmó que el propósito fundamental de la vida es aprender y crecer. A través de las experiencias terrenales y de las lecciones que se obtienen de ellas, las almas pueden evolucionar y acercarse más a la perfección, y destacó la importancia de cultivar el amor, la compasión y la comprensión de los demás.

DOLORES DE PARTO

Estamos en medio de una crisis y como siempre pasa antes de que haya un parto, hay mucho dolor. El nacimiento del nuevo orden significa mucho dolor. Incluso cuando llegue el nuevo orden, habría dificultades de crecimiento, pero se ha plantado en nuestro mundo una semilla que crecerá, pero fracasará el esfuerzo de las altas esferas del poder para destruir dicha semilla. Se dijo hace mucho tiempo: “Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” y eso va a suceder exactamente.

Habrá muchos cambios importantes. Habrá rupturas y trastornos. Habrá lo que crees que es oscuridad y dificultad. Dirás que “las cosas están peor”, pero detrás de todo esto hay un poder que está contribuyendo al progreso del mundo.

Las imágenes externas hacen que nuestro mundo actual sea más feo de lo que es. Veo cómo podría ser y cómo debe ser. Es sólo cuestión de tiempo. Un día surgirá una nueva raza que reconocerá que forman parte de una sola cosa toda la política, la religión, la ciencia y el conocimiento. Entonces se desterrará el dolor, la tristeza, el miedo, el luto y la infelicidad, y el mundo será un lugar de risas felices.

Han tratado de construir un mundo donde, cuando un ser humano tiene algo, en lugar de usarlo para ayudar a los demás, trata de quedárselo para sí mismo, con el resultado de que crea un sistema que debe colapsar con el tiempo porque sus cimientos están equivocados. Cuando tengas a seres humanos que desarrollen sus dones procedentes del Gran Espíritu, y los utilicen para el beneficio de todos los demás, entonces se construirá un sistema basado en lo que es eterno, que es la fraternidad y la solidaridad universal.

NUEVO EQUILIBRIO

Estáis presenciando el nacimiento de un nuevo orden y a vuestro alrededor están las señales de que está muriendo el viejo mundo, basado en el egoísmo, el materialismo, la codicia, la avaricia y la crueldad. Ustedes que se llaman a sí mismos espiritualistas son los custodios de una gran verdad, porque son los centinelas que custodian los puestos de avanzada, ayudando a forjar la nueva época.

Piensen en ustedes mismos como soldados del Gran Espíritu, que libran la batalla más grande de toda la historia, porque están ayudando a vencer todas las fuerzas que pertenecen a la oscuridad de la ignorancia humana y que trajeron la guerra, la miseria, el caos y la quiebra al mundo. Estás ayudando a dar forma a un mundo nuevo en el que compartirán sus dones todos los hijos del Gran Espíritu para cumplir con la riqueza de la generosidad que Él ha dado gratuitamente.

No me importa con qué nombre llames al amanecer del nuevo mundo, pero es el mundo del Gran Espíritu que llega a su cumplimiento, acompañado por su poder y el servicio de todos los corazones fieles, que sólo buscan traer nueva alegría, nueva vida, nueva felicidad al mundo de la materia.

Nos esforzamos siempre por revelar el significado de la verdad porque, cuando el mundo comprenda su importancia espiritual, habrá una revolución más poderosa que todas las revoluciones de guerra y sangre. Será una revolución del alma y, en todo el mundo, la gente reclamará lo que les corresponde: el derecho a disfrutar plenamente de la libertad del espíritu. Desaparecerán todas las restricciones que nos han puesto grilletes.

NUEVO MUNDO

Continúa la marea de la victoria. Muere el viejo orden, dando lugar al nuevo. El nuevo mundo está por llegar. Pero no penséis que no habrá más lugares oscuros gracias a esta victoria. Todavía habría derramamiento de lágrimas y muchos corazones doloridos. Hay un gran sacrificio que hacer. Pero después de que hayan azotado el mundo las tormentas y el viento, siempre llega la nueva vida de la primavera. Cuando la nieve cubre el suelo y todo parece muy sombrío, no se puede ver la frescura de la primavera. Pero llega al final.

Y gradualmente, a medida que se mueve el gran sol de la vida a través de los cielos del Gran Espíritu, llega a su plenitud la majestuosidad de la vida. En todo el mundo de la materia hay una gran nube de descontento. Llegará la primavera de los sueños y el verano de la realización. Llegará rápida o lentamente a medida que ejerzan su libre albedrío los hijos del Gran Espíritu.

Como muchos otros, me he acercado a las frecuencias de la Tierra para ayudar a impulsar ese gran mundo nuevo que os espera a la vuelta de la esquina. Vengo a enseñaros las leyes del Gran Espíritu y a mostraros cómo, si vivís de acuerdo con ellas, se puede derramar la generosidad del Gran Espíritu en vuestra mente y corazón.

Nace el nuevo mundo en la agonía del nacimiento, con un bautismo de lágrimas y la liberación de la miseria y la tristeza. Pero aquí está el nuevo mundo. Sus rayos están comenzando a perforar la niebla de vuestro mundo. Pero ni siquiera en este nuevo mundo se habrá logrado todo. Habrá mucho que remediar, que mejorar y fortalecer. Todavía habrá debilidades que superar, todavía habrá problemas que erradicar. Pero habrá una nueva base para la vida. Habrá desaparecido gran parte de la miseria innecesaria, gran parte de las privaciones innecesarias, gran parte del hambre y la tristeza innecesarias. Cambiará la base de la vida, porque se derribará el egoísmo gradualmente, y en su lugar reinará el servicio.

El nuevo mundo llegará más rápidamente o más lentamente, a medida que más de ustedes nos ayuden o nos obstaculicen en nuestro esfuerzo por cooperar con ustedes. No obtendrás más de lo que mereces ni menos de lo que mereces, porque la Ley Natural es tan perfecta en su expresión que su balanza está equilibrada siempre. No está cargada ni de un lado ni del otro.

Hablo de las condiciones que están operando y, a medida que continúen operando, lo que se cambiará. No olvidéis que cosecharéis en vuestro mundo la cosecha de incontables generaciones de trabajo realizado por muchos pioneros, idealistas y reformadores, que hicieron sacrificios para hacer avanzar la suerte de esta triste humanidad.

ESFUERZO

Siempre nos esforzamos por enseñar cómo ser libres a los hijos de la materia y cómo disfrutar de la luz del sol de la verdad espiritual, cómo desechar la servidumbre de la esclavitud de los credos religiosos. No es una tarea fácil, porque una vez que te han dominado las trampas de la religión, se necesita mucho tiempo para que la verdad espiritual traspase ese grueso muro de superstición. Nuestra lealtad no es a un credo, ni a un libro, ni a una iglesia, sino al Gran Espíritu de la vida y a sus leyes naturales eternas.

Descenderá un gran poder del Espíritu a vuestro mundo de materia. En todos los países se sentirá una poderosa fuerza del espíritu, porque hay un gran trabajo que hacer para contrarrestar el egoísmo y la ignorancia del mundo. Se conseguirá con el tiempo, pero habrá muchas dificultades en el proceso.

Muchos misioneros han venido a ponerse a vuestro lado. Están aquellos que son conocidos por vosotros, aquellos que están unidos a vosotros por lazos de sangre y otros que se sienten atraídos a serviros por el amor que os tienen. Cuando pienses en aquellos cuyos nombres conoces, trata de darte cuenta de las innumerables huestes de lo desconocido, que sirven sin ningún deseo de ser conocidos o reconocidos, pero que dan su poder para ser utilizado.

El mundo no se convertirá en un destello cegador como Saulo en el camino a Damasco. Gradualmente, se abrirá paso la luz de la verdad espiritual a medida que más seres humanos tomen conciencia del gran conocimiento y estén disponibles más instrumentos para que los utilice el poder del Gran Espíritu Blanco. Debes recordar que las cosas del espíritu requieren cuidados y progreso. Las conversiones repentinas no serían duraderas y nuestro trabajo pretende ser permanente.

Cada alma que se convierte en instrumento del Gran Espíritu, cada alma que pasa de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la superstición a la verdad, está ayudando a hacer avanzar el mundo, porque cada uno de ellas es un clavo que se arroja al ataúd del materialismo mundial.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/10/09/silver-birchs-new- world-reposted/

