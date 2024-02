¿Desplome en septiembre?

Como dicen otros canales, este artículo se hace con fines de entretenimiento. Se puede tomar como un relato de ciencia ficción, pero yo me tomo mi labor muy en serio. Mi misión es informar, formar y entretener de modo equilibrado.

La Nueva Atlántida es una novela utópica escrita por Sir Francis Bacon en 1626. Describe una tierra mítica, Bensalem, que se encuentra en una isla no identificada en algún lugar del océano, que es un proyecto de la razón social, política y científica. Es un ejemplo de literatura utópica que muestra a una sociedad ficticia en la que es una realidad la investigación concebida según un nuevo método, dando así una salida ideal a la ambición de Bacon de crear una comunidad gobernada por la ciencia y la concordia. La novela incluye un estudio de la leyenda de la Atlántida contada por Platón, así como de las numerosas teorías respecto a su localización y desaparición.

Bacon presenta la idea de una institución llamada “La Casa de Salomón” que es un centro de investigación científica y conocimiento avanzado. En esta isla, la humanidad es importante para los habitantes, quienes desean mantener su sociedad en secreto, pero al mismo tiempo ayudar a las personas que llegan a sus costas. Los habitantes de la Nueva Atlántida acogen a los marinos, pero mantienen en secreto su sociedad y los restringen de recorrer la isla. El secreto es fundamental para ellos, y piden a los visitantes que no hablen de su visita si deciden marcharse. Es decir, que firman un acuerdo de confidencialidad.

Saint Germain creó el proyecto Nueva Atlántida para EEUU. Es un ser de luz que se reencarnó en el siglo XVIII y trajo una jerarquía para crear una civilización superior. Estuvo muy activo en Francia en el siglo XVIII en las logias de albañilería, especialmente en la logia de las Nueve Hermanas, y con ciertas personas como Benjamín Franklin, que también estaba en una parte de la logia, y con Saint Germain, Benjamín creó la Constitución estadounidense.

Saint Germain creó los Estados Unidos con la nueva Constitución y la declaración de independencia. La Constitución es ahora la base legal ilustrada de acuerdo con el Códice Galáctico. Por lo tanto, EEUU tiene un papel fundamental en el surgimiento de la Nueva Atlántida según Cobra.

El propósito básico era crear el marco de una nueva sociedad en la era de Acuario. Saint Germain laboró intensamente en aquel momento para reactivar la red de energía en el planeta, de modo que esté listo para los cambios venideros, o la Nueva Atlántida. Está implicado en ese proceso desde hace cientos de años.

Para crear el nuevo sistema financiero, depositó una fortuna en una cuenta especial llamada Fideicomiso de Saint Germain. Este fondo acumuló entre 40 y 50 billones de dólares, y fue bloqueado por el lado oscuro, pero este dinero será liberado para toda la humanidad.

Saint Germain está laborando ahora con todos los proyectos, y sobre todo se está acelerando la situación desde septiembre del año pasado. Ahora participa directamente en la operación de superficie, trabajando con el Comando Ashtar, el movimiento de resistencia, los pleyadianos y las sociedades Dragón, con el fin de reunir suficiente poder para la liberación planetaria.

Las fuerzas oscuras están intentando todo lo que pueden para aplastar a la civilización occidental, pero no van a tener éxito. Hay dos fuerzas poderosas. Una es la camarilla que quiere aplastar a la civilización actual, y la otra son las Fuerzas de la Luz que quieren mantener el proyecto original de occidente, pero se conservará la civilización, porque es el proyecto de Saint Germain.

Según Cobra, el ser llamado Lucifer fue capturado por las fuerzas de la Luz hace muchos años. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, se ofreció como voluntario para ir al Sol Central. Saint Germain asumirá en octubre el cargo de coordinador del proceso de liberación planetaria. Entonces hay muchos cambios. La Confederación Galáctica está trabajando intensamente.

El Comando Ashtar es el responsable de la liberación planetaria y trabaja junto con Saint Germain. Son los líderes de todo el proceso en el sistema solar. Hay más seres superiores más allá de nuestro sistema solar, como Metatrón. El rey del mundo Sanat Kumara y otros seres no se encuentran aquí. Tienen un enfoque diferente y están trabajando desde una dimensión superior en varios lugares de la galaxia. Todos trabajan con la energía del centro de la galaxia. Su estructura se ha vuelto más eficiente, reflejando la situación actual.

Hace unos años, Saint Germain le encargó a Cobra que preparara la rejilla de luz en la superficie del planeta para la Nueva Atlántida. Una parte de ese proceso son las piedras Cintamani que vinieron del sistema estelar de Sirio hace millones de años. Vinieron a reactivar la luz. Se reactivarán cuando llegue el momento del último destello solar u onda galáctica, y el cambio polar. El tiempo es ahora. Él le instruyó para colocar las piedras en ciertos lugares críticos para prepararse para el cambio polar y el Evento.

En la antigüedad, los sacerdotes y sacerdotisas conocían la red planetaria. Ellos eran los encargados de los registros. Los druidas podían escuchar las antiguas canciones de las piedras y de la madre Tierra. Sabían acerca de la próxima era de Luz. Estamos viviendo una época muy especial. Las piedras Cintamani son piedras únicas que también se mencionan en la tradición budista tibetana.

El economista Martin Armstrong predijo un colapso de la civilización occidental a principios de septiembre de este año. Ésta es sólo una predicción basada en su comprensión de los diferentes ciclos. Pero ahora estamos en el final de un ciclo y el comienzo de otro nuevo.

En el año 2025, tendremos aspectos muy fuertes que cambiarán el paisaje de este planeta para siempre. El aspecto más importante es la configuración de tres planetas exteriores, Plutón, Urano y Neptuno. Están haciendo una configuración muy armoniosa. Esta configuración ocurre una vez cada quinientos años. Cada vez que sucedió, hubo renacimientos.

Ya sabes lo que pasó hace quinientos años. Hubo muchos inventos, fue la época del descubrimiento y renacimiento del arte, la literatura clásica y el despertar espiritual. Ahora volvemos a repetir el mismo patrón en tonos más altos. Hemos inventado internet y el movimiento de la nueva era como comienzo, y estamos logrando la liberación planetaria.

Cuando le preguntaron a Cobra si el movimiento de la nueva era fue una operación psicológica, su respuesta fue negativa: “Originalmente, el movimiento de la nueva era fue muy positivo. Nació alrededor de los años 1970-1980, un momento de configuración astrológica muy poderosa con Neptuno y Plutón. Eso provocó muchos despertares. Pero las fuerzas oscuras se infiltraron en el movimiento y fue secuestrado como siempre hacen con todos los movimientos espirituales. La fuerte manipulación se produjo en 1998 y especialmente en el año 2000.” No ha existido un solo movimiento espiritual en la historia de la humanidad que no haya sido infiltrado por la oscuridad tarde o temprano.

Estamos en un punto de disparo que ocurre una vez cada quinientos años. Pero el punto de activación actual podría ser mucho más intenso porque los tres planetas exteriores cambiarán de signo. Tenemos a Plutón pasa de Capricornio a Acuario. Neptuno pasa de Piscis a Aries, y Urano pasa de Tauro a Géminis. Así que éste será el cambio energético más intenso que continuará durante muchas generaciones.

Urano hará una conjunción con Sedna, un asteroide que crea un campo de resonancia que significa el final de la era platónica. Esto producirá un efecto astrológico muy poderoso que ocurre una vez cada veinte mil años. Esta vez, Sedna hará una conjunción con Urano. Y ambos, al mismo tiempo, harán conjunciones con las Pléyades. Esto sucederá el próximo año. Esta será la configuración más explosiva que pueda desencadenar el primer contacto con las razas cósmicas.

Al mismo tiempo, todos esos planetas están en configuración con Haumea, que también cambiará su signo de Libra a Escorpio. Es un asteroide en el cinturón de Kuiper, que significa el comienzo de la nueva era y el renacimiento de la espiritualidad. Esto puede suceder en este año o a principios del próximo. Todo esto sucederá el próximo año, pero algunos de nosotros ya lo estamos sintiendo. Estamos ante una gran transición.

La gran revelación será un proceso repentino y cambiará por completo el juego de la geopolítica. Las personas en puestos superiores ya lo saben, pero saben que no pueden hacer nada al respecto. Por eso intentan manipular el proceso, pero no tendrán éxito. Si EEUU no hace la revelación, Rusia, China, India, Vietnam, Francia, Brasil y los polinesios franceses pueden hacerla.

Los denunciantes tienen muchos materiales, pero la razón por la que esto no sucede es porque tienen miedo de hablar. No hay suficiente energía para superar ese miedo, por eso no hay nadie que detenga el juego ahora. Pero, una vez que hablen, se podrá detener repentinamente el juego del nuevo orden mundial. Esto puede comenzar en cualquier momento y estamos cada vez más cerca de ese momento. No puedo predecir cuánto tiempo llevará, pero puede comenzar en cualquier momento.

La energía de Plutón en Acuario conectará individual y colectivamente a la población de la superficie con las fuerzas de la luz más allá del planeta. El otro aspecto son las fuerzas subterráneas. Está el movimiento de resistencia, la red Agartha y el grupo Dragón. La gente empezará a darse cuenta de que allí hay una enorme red de túneles. La guerra en Ucrania ha dejado al descubierto la red de túneles subterráneos de Mariupol. La guerra en Gaza expuso los túneles de Hamás. La gente se está dando cuenta de que hay muchos más túneles como estos en todas partes.

Los Dragones Azules tienen su propio sistema de túneles subterráneos en China. Hay muchas ciudades subterráneas en China. Llegará un momento en el que ya no podrán ocultarse más. Sólo es cuestión de tiempo dónde y cómo saldrán estos túneles a la luz del día.

La luz está entrando al sistema solar para realizar muchos cambios en las próximas semanas. La flota de Babilonia se está reuniendo al otro lado de la Luna. Ésta es la razón por la que tantos países están enviando de repente sus vehículos de alunizaje, como Japón, la India y EEUU. Todo el mundo quiere ver lo que sucede en la Luna, especialmente en su cara oculta.

Hay enormes bases subterráneas de Aldebarán que se están preparando para venir a este planeta. Los altos cargos de las agencias secretas están asustados de que estén tan cerca de la Tierra. Esto estará mucho más cerca que eso. No puedo hablar de su plan exacto, pero puedo decir que vendrán aquí.

Hay muchas razas que están ingresando al sistema solar en las últimas dos semanas. Algunos de ellos no son conocidos por la humanidad. No había tanta luz presente en el sistema solar desde 1996, pero han regresado. No puedo predecir cómo se desarrollará, pero puedo decir que este drama cósmico se desarrollará pronto.

Hemos nacido en un lugar particular porque estamos destinados a hacer algo en ese lugar en este momento. Cada vez se sabe que estamos aquí por algo más. Hay muchos preparativos entre bambalinas. No hablaré de nada antes de que esté terminado. Yo diría que están sucediendo cosas buenas, pero no son suficientes. Tienen que ser lo suficientemente grandes como para cambiar mi vida, la tuya y la vida de todos.

