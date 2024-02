Depuración

Bennett Ross .- Eres pura conciencia vibrante interactuando con la esencia de la materia. Tu observación determina cómo se ordenan los protones. No somos meros receptores pasivos de la energía que nos rodea pero moldeamos activamente el ambiente que encontramos. Aprovecha esta cadencia rítmica para perseguir tus aspiraciones.

Añade que para liberar al mundo había que desmontar la red que lo controla, esto no fue fácil. Las piezas están colocadas, los jugadores han caído en la trampa y están aquí los últimos días de Babilonia .

Carta de JFK Jr.- Un juego de ajedrez se libró en todo un mundo para liberarte. Un equipo de menos de diez, hace más de medio decenio, decidió emprender esto con gran riesgo para sí mismos. Ahora, los otrora sueños de libertad imposibles están al alcance colectivo del pueblo. No fue bonito y no fue fácil, pero logramos lo que nos pusieron a hacer, y justo ahora, entrará en juego la realización de ese plan. No se puede detener lo que se ha puesto en marcha por ninguna agencia o poder. Lo que hemos hecho llegará a suceder. Caerá Babilonia, se romperán las cadenas y se liberará la gente que soñó de alegría en medio de la esclavitud de la mente y el espíritu.

