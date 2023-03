David Bisbal recibe el título de Hijo Predilecto, por “el agradecimiento de todos los almerienses a la pasión con la que llevas Almería por el mundo”

La alcaldesa reconoce en la persona de Bisbal un “ejemplo” como profesional, un almeriense “de categoría” y valora “el cariño, la pasión y la alegría con la que lleva por todo el mundo el nombre de Almería”

El cantante anima a que “todos los almerienses se sientan embajadores de esta tierra”, destacando el papel que su familia, la música y Almería han jugado en la consecución de sus éxitos como persona y artista

El artista almeriense David Bisbal ha recibido hoy el título honorífico de Hijo Predilecto de la Ciudad de Almería de manos de la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, en el acto que ha congregado a más de mil personas, abarrotando el Auditorio Maestro Padilla. Una emocionante ceremonia, celebrada con toda su solemnidad, presentada y conducida por la presentadora Isabel Jiménez, quien ha glosado la vida y trayectoria de un almeriense internacional arraigado a su tierra como pocos. Se le hace entrega de esta distinción, coincidiendo con el vigésimo aniversario como profesional de la música y solo un día antes de recibir también de manos del presidente de la Junta, Juanma Moreno, el reconocimiento como Hijo Predilecto de Andalucía, que comparte este año con la artista Lola Flores, a título póstumo.

“Este nombramiento como Hijo Predilecto de Almería que te entrega la Corporación Municipal de Almería es el agradecimiento conjunto de todos los almerienses por no haber querido soltarte jamás de la mano de la memoria de la ciudad que te vio nacer y por todos los momentos de felicidad y diversión, que has propiciado -y sin duda seguirás propiciando- con tus canciones”, ha elogiado la alcaldesa, destacando en este reconocimiento “tan solo una pequeña parte de todo el cariño, toda la pasión y toda la alegría con la que siempre ha llevado por todo el mundo el nombre de Almería”.

Tres Grammy Latinos, otros tantos Billboard Latinos y World Music Award, dos Premios Ondas y más de 80 galardones nacionales e internacionales, once discos de diamante y más de mil conciertos… espectacular palmarés el de un “emocionado” Bisbal que completa ahora con este “merecido” reconocimiento de la ciudad, tan presente cada día en la vida del cantante, “que hoy celebra que el sueño de ese niño que cantaba en su casa mirando a la pared porque le daba vergüenza que le mirasen, se ha hecho realidad, y se ha convertido en uno de los cantantes más importantes del mundo”, celebraba la alcaldesa, agradeciendo a David Bisbal, en nombre de todos los almerienses, “la huella que estás dejando en la historia de Almería”.

“Los almerienses queremos mucho a David. Yo creo que no hay ningún almeriense que no vea y sienta a David como algo suyo. Por eso, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que ha conseguido, y queremos que de algún modo él también sienta que nosotros, que su gente, le admiramos y le respetamos por ser un ejemplo como profesional y por ser un almeriense de categoría”, ha destacado durante su intervención la alcaldesa.

Con este título de Hijo Predilecto, el Ayuntamiento ha querido reconocer además, en la persona de David Bisbal, la constancia, el trabajo…valores que impulsaron su carrera en sus primeros pasos, además de la naturalidad y humildad con la que el artista mantiene vínculos con sus orígenes. “El que llega hasta arriba sabiendo donde está el suelo desde el que subió, no sufrirá jamás el vértigo de la fama ni se desorientará en su camino. No basta la semilla de la genialidad para alcanzar el éxito. Quien ha trabajado en un vivero sabe bien que las semillas hay que cuidarlas cada día, alimentarlas con el esfuerzo, con el trabajo, con el ensayo, y con la constancia. Así es como has conocido el éxito. Un éxito que hoy, con toda la justicia y quizás con algo de retraso, reconocemos, elogiamos y celebramos”, concluía la regidora antes de imponer al artista la medalla como Hijo Predilecto y hacer entrega del acta que así lo acredita.

Un sueño hecho realidad

Un “emocionado” David Bisbal ha agradecido el Título de Hijo Predilecto concedido por el Ayuntamiento de Almería, una medalla que el artista espera “con orgullo y dedicación merecer en el tiempo. Voy a dar mi vida entera porque siempre lo he hecho por mi tierra, Almería. Que no os quepa duda de que, sinceramente, eso será hasta mi muerte», ha trasladado, correspondido siempre en su intervención por el caluroso aplauso de un patio de butacas y palcos del Auditorio entregado al cantante.

Un Bisbal cercano desde su llegada que ha emocionado también desde el escenario en un repaso por su niñez y adolescencia, con un recuerdo especial a la figura de su padre, José, y por las calles y rincones de la ciudad, como parte de una vida en la que “la música y el deporte me han ayudado a crecer”.

El artista, quien ha acabado arrancándose ante la petición del público con un trocito a capella de su tema ‘Almería, tierra noble’, ha compartido el reconocimiento que hoy se le ha otorgado con su familia, pilares fundamentales de su vida y su trayectoria profesional. “Os amo. Esto es un suelo y este es también vuestro sueño”, reconocía dirigiéndose, entre otros asistentes a este acto, a su madre, María, y su esposa Rosanna Zanetti.

“Me siento orgulloso de mi tierra, que tiene mucho que ofrecer; con gente trabajadora, alegre, buena, y por eso, allí donde vaya seguiré gritando con fuerza: «Que viva Almería, tierra noble», ha concluido su intervención y aclamado de nuevo por los muchos fans que hoy también le han acompañado en este acto.

Patrimonio sentimental y cultura

Otra almeriense, la televisiva periodista Isabel Jiménez, presentadora de este acto, ha glosado la trayectoria personal y artística de quien es desde hoy “patrimonio sentimental y cultural de Almería y de lo almeriense”, evocando al niño que “iba a la Guardería Doña Pepita, jugaba a los dardos en la Cafetería Minerva del barrio de Los Ángeles, daba conciertos a altas horas de la noche bajo las farolas de la Plaza de la Amistad… El mismo que hoy, cuando nadie le ve, se camufla lo mejor que puede, se pone una gorra y unas gafas, y sale a recorrer otra vez su barrio de toda la vida y las calles de su infancia, donde emulaba a su ídolo Miguel Indurain montando su BH azul, y donde se rompía los tenis jugando al fútbol con Miguelito, con Javi, con David, con Boni, con Raúl…El mismo que, a última hora y casi sin pensar, se embarcó en un viaje a Madrid para un concurso de televisión que le cambió la vida”, ha recordado.

“Decir Bisbal es decir Almería, del mismo modo que decir Almería es decir Bisbal”, ha explicado Jiménez, subrayando lo “imposible” que resulta medir el alcance del beneficio que para Almería entera ha supuesto la “estrecha y sentida vinculación” que mantiene el artista con la ciudad y la provincia, relación que los almerienses “nunca podremos terminar de agradecerte el orgullo de ver triunfar en todo el mundo a quien tantas y tantas veces ha proclamado que su mayor honra es ser uno más entre todos nosotros”.

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), dirigida por Michel Thomas, ha puesto música al acto interpretando, al comienzo del mismo, la composición ‘Día de boda en Troldhaugen’, de Eduard Grieg y, como broche final, una pieza compuesta por su director para celebrar los diez años de vida de esta magnífica orquesta, salpicada con algunos de los grandes y reconocidos éxitos de David Bisbal.

David Bisbal, la persona y el artista

David Bisbal Ferre nació el 5 de junio de 1979 en Almería. Estudió en el Colegio Goya de Almería y empezó a trabajar en el vivero municipal al mismo tiempo que pasaba los veranos actuando con la Orquesta Expresiones en casi todas las fiestas patronales de Almería y el resto de Andalucía.

En octubre de 2001, con apenas veintidós años, hizo su primera aparición pública en la televisión nacional en la primera edición del concurso musical Operación Triunfo, del que quedó en segunda posición de una final que vieron casi trece millones de personas. Al año siguiente participó junto a varios compañeros en el Festival de Eurovisión y poco después fue publicado su primer álbum, ‘Corazón Latino’, que grabó entre Barcelona, Miami y Nueva York.

El álbum alcanzó el nº1 en ventas en España en sólo una semana. En septiembre de 2003 ganó su primer Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Revelación y comenzó la primera de sus giras latinoamericanas, recorriendo 12 países con 17 conciertos en directo. Ese mismo año obtuvo su primer disco de Diamante y ganó el Premio Ondas, además de varias nominaciones a los Premios de la Música y Premios Amigo.

En 2004 estrenó ‘Bulería’, su segundo álbum, con el que alcanzó el Número 1 en las listas de ventas y radios de España y América Latina, vendiendo más de 300.000 copias en una semana y alcanzando el Disco de Oro en Colombia y Venezuela y ganando su segundo disco de Diamante, lo que le convierte en el único cantante español, junto a Alejandro Sanz en tener más de un disco de Diamante.

En 2006 lanzó su tercer disco de estudio al completo con el nombre de ‘Premonición’, que alcanzó el número uno en su debut, consiguiendo alcanzar los cinco discos de platino. Ese mismo año fue elegido para dar un concierto exclusivo en la sede del Parlamento Europeo ante representantes de los 25 países miembros en un concierto exclusivo. Fue elegido para cantar a dúo con intérpretes como Rihanna, Luis Fonsi, Alex Syntek y Noel Schajris, obteniendo su segundo Grammy Latino.

‘Sin mirar atrás’ es el nombre de su cuarto álbum de estudio, lanzado al mercado en 2009 en España, Latinoamérica y los Estados Unidos. El disco terminó consiguiendo un triple disco de platino en España y un disco de oro en Argentina. Al año siguente puso su voz para la banda sonora de la película ‘La última canción’ donde cantó un dúo con Miley Cyrus. También compuso canciones para la telenovela argentina ‘Herederos de la Venganza’.

Al año siguiente David rompió otro record al superar por primera vez las ventas de un CD con el nuevo formato DVD, de la grabación de su concierto acústico en el Teatro Real de Madrid. Al año siguiente repitió la hazaña en el Royal Albert Hall de Londres, en el Carnegie Hall de Nueva York y el Luna Park de Buenos Aires. Ese mismo año, en Las Vegas, David Bisbal ganó su tercer Grammy Latino.

En 2014 lanzó su disco ‘Tú y yo’ que de nuevo volvió a batir cifras de ventas en España y Latinoamérica e hizo una incursión en el mundo del cine en un corto coprotagonizado con María Valverde y bajo la dirección de Kike Maíllo. No es el único contacto de David con la interpretación. Ha participado en numerosas series de televisión y también ha participado en la saga ‘Torrente’ de Santiago Segura.

La carrera de Bisbal dio un giro hacia sus inicios cuando se unió al ‘reality show’ de talentos ‘LA VOZ’ como juez, tanto en su edición española como mejicana.

Pero eso no frenó su carrera discográfica y lanzó su sexto álbum de estudio, ‘Hijos del mar’, en 2016 en donde colabora con UNICEF a beneficio de los niños que sufren las consecuencias de las guerras.

En 2020 lanzó su séptimo álbum de estudio ‘En tus planes’, en donde descubrimos un Bisbal más urbano y más atento que nunca a la realidad del mundo en que vivimos.

Es por eso que a lo largo de su carrera David siempre ha mostrado una clara vinculación social y solidaria. Pertenece a la fundación Red Hand, que se encarga de ayudar a niños soldado, participa en la Fundación ALAS y es Embajador de UNICEF de España.