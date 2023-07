CyrusOne logra el 100% de energía renovable en Data Centers europeos y su hub de Madrid será el primero de España con certificado BREEAM

El “Informe de Sostenibilidad 2023” de CyrusOne destaca sus últimos hitos, con la búsqueda de la certificación ‘Muy Buena’ de BREEAM en todas sus instalaciones europeas como próximo objetivo

CyrusOne, uno de los principales proveedores y operadores de Data Center del mundo, especializado en ofrecer soluciones de infraestructura digital de vanguardia, ha publicado el ”Informe de Sostenibilidad 2023”, que destaca los compromisos de la compañía con el medio ambiente, la comunidad y sus accionistas. El informe anual proporciona información sobre los esfuerzos de CyrusOne para adaptarse a las necesidades no solo de sus operaciones de los centros de datos, sino también de las comunidades locales y del medio ambiente.

“Estoy orgulloso de lo que nuestro equipo ha logrado a lo largo de este último año, ayudando a CyrusOne a alcanzar sus ambiciosas metas de sostenibilidad mientras que se mantiene al día con las prioridades de nuestros clientes, las innovaciones tecnológicas y los estándares gubernamentales,” afirma Eric Schwartz, CEO de CyrusOne. “Estos logros demuestran nuestro compromiso con los clientes y regulaciones, lo que reporta beneficios reales para nuestro negocio, además de formar parte en la creación de un futuro más sostenible.”

El año 2022 fue esencial para la consecución de los objetivos claves dentro del programa de sostenibilidad de CyrusOne, con importantes logros alcanzados en cada una de sus cuatro grandes categorías medioambientales: clima, agua, biodiversidad y prácticas circulares.

Entre los puntos clave del Informe de Sostenibilidad de CyrusOne 2023 se incluyen:

Clima: 2022 ha sido el primer año en el que CyrusOne ha conseguido el 100% de uso de energías renovables en sus instalaciones de Londres, Dublín y Ámsterdam. Esto significa que CyrusOne cumple con sus objetivos con el clima estipulados por el Pacto de Centros de Datos Climáticamente Neutrales (CNDCP, en sus siglas en inglés), ocho años por delante de lo previsto. También se han hecho avances significativos respecto a las condiciones establecidas en el CNDCP. En abril de 2023, CyrusOne fue la primera compañía del sector en informar a la junta del CNDCP que se había convocado independientemente a todos sus centros de datos operacionales en Europa para cumplir los términos del Pacto.

Biodiversidad: En 2022, CyrusOne siguió explorando nuevas formas de contribuir de manera significativa a la diversidad del planeta. Sus esfuerzos tempranos en los planes de biodiversidad comenzaron a trazar el camino para un desarrollo más responsable en el área de Londres. Así, para el proyecto ya confirmado de su sexto hub en Londres, tendrá una extensión 23.000 m2 de bosque, 64.000 m2 de césped con pH óptimo para el medio ambiente, más de 600 árboles autóctonos plantados y un estanque atenuado, lo que supondrá una ganancia neta de biodiversidad del 130%.

Operaciones certificadas: CyrusOne aspira a obtener la certificación “Muy Buena” que otorga BREEAM (“Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology”, en sus siglas en inglés) en todas las instalaciones que diseñen y construyan en Europa. Así, su próxima instalación en Madrid servirá como modelo piloto de la distinción BREEAM en España y será el primer centro de datos del país construido bajo la acreditación que otorga el certificado internacional.

Beneficios para la sostenibilidad: El informe muestra cómo las estrategias ESG incentivan el apoyo de los negocios de CyrusOne a través de la mejora de la resiliencia y el aumento de la satisfacción del cliente.

De este modo, el “Informe de Sostenibilidad de CyrusOne 2023” proporciona datos compatibles con cuatro normativas otorgadas por organismos externos: las recomendaciones de la TCFD (The Taskforce for Climate-related Financial Disclosures), los estándares de la GRI (Global Reporting Initiative), la guía de SASB (Sustainability Accounting Standards Board), además de velar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UN SDGs).

