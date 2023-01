Cambio profundo

Crisis significa conflicto, apuro, problema, cambio, transformación e inestabilidad. Transformar significa cambiar, variar, mudar, metamorfosear, transfigurar, convertir, alterar, rectificar, reformar, corregir e innnovar.

Una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, y una crisis económica sería una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía. Es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado. Es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica.

Quizás sea ésta una crisis artificial para tratar de impulsar la revaluación de las divisas. No le dices a tu enemigo lo que estás haciendo. No te preocupes por la desinformación. Sucederá cuando tenga que suceder, y entonces todos sabrán la verdad dijo MarkZ. El juego no ha terminado. Estamos a medio camino.

TRES TIPOS DE CRISIS

En una crisis financiera , los precios de los activos experimentan una fuerte caída de valor, las empresas y los consumidores no pueden pagar su deuda y las instituciones financieras experimentan escasez de liquidez. S e asocia con un pánico o una corrida bancaria durante la cual los inversores venden activos o retiran dinero de las cuentas de ahorro porque temen que disminuya el valor de esos activos si permanecen en una institución financiera. https://www.investopedia.com/ terms/f/financial-crisis.asp Una crisis bancaria es la situación en la que uno o varios bancos de un país o región sufren graves problemas de liquidez o insolvencia al mismo tiempo. https://economipedia.com/ definiciones/crisis-bancaria. html Una crisis de deuda es un fenómeno económico que atraviesan países u organizaciones supranacionales, debido a problemas de financiación, relacionados normalmente con dificultades en el pago de sus compromisos o la gestión de tipos de interés. https://economipedia.com/ definiciones/crisis-de-deuda. html

¿ OTRO RETRASO ?

Giro de Charlie Ward por Andrew C.- Charlie dice que no sucederá hasta 2024. Es posible que se necesite desinformación, pero es alucinante el cambio de 180 grados de Charlie sobre el estado de la revaluación de las divisas . Hace apenas una semana, él y Simon Parkes apenas podían contenerse acerca de las buenas noticias que llegarían en enero. Si realmente está hablando con el equipo de revaluación de las divis a s todos los días, entonces deben haberle indicado que diga esto. Y si él es realmente el portavoz de la revaluación , entonces acaba de anunciar que no tiene trabajo. S ugiero que consideremos esta declaración como una pura distracción. https://dinarchronicles.com/ 2023/01/20/re-charlie-wards- announcement-by-andrew-c-1-20- 23/

M arkZ no cree que todo se retrase hasta 2024 según sus contactos. Tuvimos una ráfaga de información la semana pasada y ahora parece que estamos en un momento de calma debido a la firma de acuerdos de no divulgación.

Desgraciadamente , fue Charlie Ward quien dijo eso de 2024, por lo que tiene a todos molestos. Charlie dijo que era su ‘ sentimiento ‘, pero nadie necesita estar molesto porque todos tenemos nuestros propios sentimientos acerca de cuándo sucederán las cosas.

Si los contactos nos estuvieran mintiendo, eso requeriría a decenas de miles de personas que estuvieran en la misma mentira, pero algunos están dando una dirección equivocada. Cabe la posibilidad de que los a ncianos chinos podrían forzar el proceso lanzando Basilea 4 , lo que liberaría liquidez.

¿Te imaginas la ira de miles de millones de personas en todo el mundo si los bancos com enzara n a robar tu dinero? La revolución francesa sería leve en comparación. No creo que se arriesguen.

¿Hay un arco iris en la nueva moneda? Se llama moneda arco iris debido a los diferentes colores de las denominaciones. Pero no hay ningún arco iris en los billetes. https://dinarchronicles.com/ 2023/01/20/im-not-panicking- coffee-with-markz-intel- stream-highlights-1-20-23/

No están imprimiendo más dólares fiduciarios. Hay tres nuevas imprentas que imprimen el nuevo billete respaldado por oro y activos .

Según Stansberry Research , l a gente que piensa que el dólar se va a derrumbar está soñando, no es algo que desaparece simplemente, pero e l sistema está dañado, porque es una economía centralmente planificada. Ésta sería la verdadera razón por la que los bancos centrales están desesperados por acumular oro. https://www.youtube.com/watch? v=EC2YRkbnxSw

El principio del fin, las noticias revelan el pasado.- El lado oscuro está haciendo un movimiento, saben que las noticias desbloquearán el pasado y se están preparando para esto. Este es el principio del fin para ellos. A medida que se produzcan las pruebas, están preparando el plan, pero este plan no les va a salir bien, porque es una trampa. https://rumble.com/v26cezg-ep. -2977b-the-beginning-of-the- end-news-unlocks-past-trump- sends-message.html?mref=9ceev& mc=ewucg

DAVOS

Lagarde (BCE) dice en Davos que la inflación sigue siendo demasiado alta. https://es.noticias.yahoo.com/ lagarde-bce-davos-inflaci%C3% B3n-demasiado-130326624.html

Arabia Saudita anunció la muerte del petrodólar en el Foro de Davos .- El ministro de finanzas, Mohamad Al-Jadaan dijo que su país está abierto a establecer su comercio en monedas distintas al dólar. H ace unos años, el 80% de todas las ventas de petróleo se realizaron en dólares. Para el próximo año creo que tendrán suerte si el 40% todavía se hace en dólares.

Todos, desde Elon Musk hasta Fox News , se burlan abiertamente de los asistentes a la reunión. Es la cobertura más irrespetuosa que he visto del Foro de Davos . https://usawatchdog.com/ petrodollar-death-davos- demons-brace-for-economic- crash/

La verdad sobre Davos.- Están tratando de construir una prisión opina Paul Joseph Watson . https://www.youtube.com/watch? v=IShrAQWjW8I&embeds_euri= https%3A%2F%2Fwww. rumormillnews.com%2F&feature= emb_imp_woyt

El director ejecutivo de un a firma de relaciones públicas, Richard Edelmen , pide a Davos que las empresas deben matar de hambre a l o s disidentes. https://reclaimthenet.org/ edelman-demonetize-wef- misinformation/

Soros influyó en medios y figuras con el aporte de millones de dólares a organizaciones vinculadas a ellos.- Varios periodistas, analistas y empresarios de CNN, NBC, Reuters, Bloomberg, NPR, Washington Post y otros medios se encuentran entre los beneficiarios del multimillonario. https://actualidad.rt.com/ actualidad/455689-soros- aportar-millones-dolares- medios-comunicacion

S egún el informe económico X-22, el futuro no pertenece a los mundialistas sino a los patriotas. El mensaje del Foro no está funcionando, la gente ya no cree en lo que dice, su plan está fallando y ellos lo saben. Por eso pronosticaron un ciberataque. https://rumble.com/v26cfj6-ep. -2977a-trump-the-future-does- not-belong-to-globalists-the- future-belongs.html?mref= 9ceev&mc=ewucg

Noor Bin Ladin envía un mensaje directo a Klaus Schwab.- «Soy un ser humano, no un código QR. No quiero comerme los bichos. No quiero vivir en un a cápsula. No quiero estar atrapado en una cárcel digital, y nada de lo que puedan hacer me obligará.» https://twitter.com/ VigilantFox/status/ 1616488881276481540?ref_src= twsrc%5Etfw%7Ctwcamp% 5Etweetembed%7Ctwterm% 5E1616488881276481540%7Ctwgr% 5E5aad8cae1b19168ad3c175d87b2c e7c8091a1ea2%7Ctwcon%5Es1_& ref_url=http%3A%2F%2Fwww. godlikeproductions.com% 2Fforum1%2Fmessage5340813% 2Fpg1

EUROPA

USA

El Tesoro recurre a los fondos de jubilación para evitar el incumplimiento del límite de deuda de EEUU. https://finance.yahoo.com/ news/treasury-begins-special- measures-avoid-150732979.html? guccounter=1&guce_referrer= aHR0cHM6Ly93d3cucmVkZGl0LmNvbS 8&guce_referrer_sig= AQAAAEPp18htIY10XPFqBYMJLN3D3g cUzwBTVXZ9VfDGsfQQ2IG1r1ud8gV0 0jmbY5m- TNrmNp91ILI9qaOoi7RYPtQ3me0ESg TdvNJUOCzTNI9xnMitszUWg9kWrOxc xT-BwSKCsSalUOGYWjsH- 6y0FpJG0TNDbyGx348Ebw23fxvM

El jueves 19 de enero, el día nacional de las palomitas de maíz, fue cuando se alcanzó la limitación de la deuda nacional de EEUU.

EEUU reconoce que el impago de sus deudas provocaría una crisis financiera mundial. https://sputniknews.lat/ 20230121/eeuu-reconoce-que-el- impago-de-sus-deudas- provocaria-una-crisis- financiera-mundial– 1134885935.html

Trump pide recortar pagos a «países extranjeros corruptos» tras alcanzar el límite de deuda. https://actualidad.rt.com/ actualidad/455750-trump- recortar-pagos-paises- extranjeros-corruptos

Según Judy Byington , una reunión en Washington DC entre la Fed , la Oficina del Contralor de Moneda, el FMI, el Banco Mundial y los gobernadores de los bancos centrales más grandes de África establecieron restricciones en las que cualquier billete en dólares impreso antes de 2021 ya no sería aceptado ni sería de curso legal, en cualquier parte del mundo al 31 de enero de 2023.

La Bolsa de Valores de Nueva York cambiará de nombre y formará parte del QFS.

Según el Capitán Kyle de Telegram , c uando se desplome el mercado de valores, se utiizará la red Stellar XLM . E s una red abierta para almacenar y mover dinero. Sin fronteras. Sin límites. Está diseñad a para que todos los sistemas financieros del mundo puedan trabajar juntos en una sola red.

Seg ú n un e xempleado de Blackrock “est aría n a punto de fallar l as monedas fiduciarias mundiales” . Si esto fuera inminente, la revaluación de las divisas estaría a la vuelta de la esquina. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/01/20/restored- republic-via-a-gcr-as-of- january-20-2023/

AMÉRICAS

