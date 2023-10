Conspiración positiva

Esto es un resumen de diversos mensajes inspirados.

Cambios emocionantes

El Universo conspira para el Bien

Evolución de la conciencia colectiva

No se permitirá una falsa invasión ET

La revelación ovni está a unos meses de distancia

La conciencia colectiva está cambiando hacia una mayor comprensión de la unidad y la compasión. Cada vez más personas adoptan la idea de una existencia armoniosa en la que coexistimos unos con otros y con la naturaleza, alimentando un sentido de unidad que trasciende fronteras y diferencias según Aurora Ray.

A medida que rompemos barreras y abrazamos la unidad, también sufrimos una metamorfosis personal. Nuestra conciencia se expande y comenzamos a reconocer nuestra interconexión con todos los seres vivos y con el universo.

La cambiante conciencia colectiva es como una ola de amor y compasión que inunda a la humanidad. A medida que se abren más corazones y se expanden más mentes, se desmoronan las barreras que alguna vez nos dividieron. Tomamos conciencia del tejido entrelazado de la existencia, donde cada hilo es vital para el todo.

En este viaje de transformación, nos despojamos de nuestras viejas creencias y limitaciones. Trascendemos la ilusión de la separación y reconocemos que cada alma es una parte radiante del orden cósmico divino. A través de este despertar, nos damos cuenta de que no somos sólo espectadores, sino además participantes activos en el desarrollo del universo. Somos cocreadores de nuestra realidad, dándole forma con nuestros pensamientos, emociones y acciones.

Al abrazar esta profunda interconexión, nos llena una sensación de asombro y reverencia por toda la existencia. La naturaleza se convierte en algo más que una simple entidad externa; es una extensión de nuestro propio ser. Sentimos un profundo parentesco con los árboles, los animales, las estrellas y las galaxias.

Este viaje de despertar no está exento de desafíos. Podemos encontrar resistencia interna y externa, pero crecemos y evolucionamos a través de estos desafíos. Nuestras almas se forjan en el crisol de la experiencia y emergemos más fuertes, sabios y compasivos.

En este desarrollo cósmico, encontramos el coraje para dejar de lado el miedo y abrazar el amor. Aprendemos a confiar en el flujo universal, entregándonos a la guía divina que nos lleva por este camino sagrado. A medida que navegamos por territorios inexplorados de nuestros reinos internos, descubrimos tesoros ocultos de sabiduría y conocimiento. Accedemos a los registros Akáshicos del alma, recuperando conocimientos antiguos que nos potencian en el presente.

A través de la meditación y la introspección, nos embarcamos en viajes interiores, explorando los extensos paisajes de nuestra conciencia. Nos encontramos con nuestro yo superior, la chispa divina interior, y recordamos nuestro verdadero propósito.

En esta era de revelación, no estamos solos. Caminan a nuestro lado seres ascendidos, guías angélicas y fuerzas benévolas, apoyando y guiando nuestros pasos. Abrimos nuestro corazón para recibir su sabiduría y bendiciones. A medida que el mundo atraviesa estos cambios transformadores, encontramos consuelo en saber que formamos parte de un gran plan cósmico. El universo conspira para llevarnos hacia un futuro más iluminado.

El cambio nos está sucediendo a todos y esto es algo bello. Entonces, si sientes esto, no luches contra ello. Sumérgete en ello, permítete estar abierto y receptivo a más posibilidades y vive tu vida para obtener la mejor versión de ti mismo. Éste es un momento para que sucedan milagros.

Actualmente, la presión sigue aumentando para cada uno de nosotros mientras nos esforzamos por recordar quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo navegar esta fase de nuestro despertar colectivo. El largo viaje a través de las densidades nos ha dejado a cada uno de nosotros con más desechos psíquicos de los que podría manejar cualquier organismo humano, por lo que la fase de limpieza es vital para evitar que nuestros vasos se rompan sin control. Durante este tiempo, más que nunca tienes el poder de elegir tu actitud y comportamiento. Puedes optar por concentrarte en los cambios que tienen lugar dentro de ti y a tu alrededor, o puedes optar por ignorarlos. La decisión es tuya.

ERA DORADA

Adama de Telos.- La humanidad está en camino hacia la próxima era dorada y esta transición implica muchos cambios de la realidad. La era dorada es un reflejo del Reino de los Cielos en la Tierra. En esta realidad, sólo habrá paz, unidad, prosperidad, libertad y bienestar en todos los ámbitos de la vida. Por el momento, esto parece un sueño lejano, ya que muchas áreas de la vida están en gran confusión.

Sin embargo, estamos aquí para decirles que para que entren las estructuras y realidades de dimensiones superiores, se tienen que desmontar las viejas estructuras para dejar espacio a las nuevas. Esto se está haciendo de una manera que permite que la humanidad se sienta lo suficientemente estable como para continuar su existencia y forma de vida, pero al mismo tiempo, habrá algunas interrupciones para poder avanzar en la transición hacia la nueva era dorada. En este momento, estás en la etapa de transición y cuanto más te aferres a tu Ser Divino interior, más fácil será esta transición para ti.

DIVULGACIÓN

Mira del Alto Consejo Pleyadiano a través de Valerie Donner.- Nos complace ver que hay más divulgación sobre nuestra presencia en la Tierra, así como alrededor de la Tierra. Esto ayudará a que la gente sea más consciente de su familia galáctica, porque ya es hora. Nos necesitas, y nosotros te necesitamos. Tenemos un trabajo importante que hacer. Tenemos tecnología avanzada para compartir con ustedes, que les hará la vida más fácil. La Tierra estará contenta porque la nueva tecnología es silenciosa, como algunos de sus coches. La tecnología no funcionará con gasolina. Utilizará energía limpia y gratuita.

Le esperan algunos cambios poderosos que se han esperado durante mucho tiempo. En el mundo material de la tercera dimensión todo se trata de dinero. Los avances tecnológicos no fueron bienvenidos. Las curaciones de enfermedades no eran bien recibidas. Muchos han sufrido y pagado caro por la avaricia y el egoísmo. Cuando entren a la nueva Tierra y a la conciencia de la quinta dimensión, vivirán desde el corazón. Se tomarán decisiones en beneficio de todos. Encontrarás tesoros extraordinarios que han sido enterrados en la Tierra, junto con muchos secretos del pasado. Se revelarán conocimientos e información sobre vuestra historia verdadera.

PRIMER CONTACTO

Salusa de Sirio a través de Rafael.- Les informamos que ya no se permitirá ningún intento de crear una falsa invasión extraterrestre que amenace la vida en la Tierra, utilizando nuestras imágenes o nombres de forma negativa. Aquellos que operan en la oscuridad han planeado durante décadas que cuando llegue el momento clave de nuestra presentación en vuestros cielos, ustedes estén en pánico e inseguros acerca de nosotros. Intentamos reducir sus muchos intentos de infundir miedo sobre la vida fuera del planeta, y hoy contamos con mucho más apoyo que nunca.

Es necesario informar que las razas extraterrestres no confederadas, que aún se esconden en las cuevas de la Tierra y en algunas bases bajo los océanos, están siendo vigiladas por nosotros y no hay posibilidad de que escapen a las consecuencias de milenios de acción contra el especie humana. No temáis una guerra en vuestros cielos entre nuestras flotas y las de ellos, ya que contamos con tecnología muy avanzada y podemos congelar sus acciones cuando queramos. No se detonarán armas nucleares que perjudiquen las acciones y que desencadenen una tercera guerra en la Madre Tierra. Has superado e iluminado tal línea de tiempo.

NOTICIAS

MOTOR DE AGUA

Stanley inventó un automóvil que funcionaba 100% con agua. Fue envenenado por dos inversores, porque su invento iba a cambiar el mundo. El principio básico es el siguiente: las moléculas tienen un lado magnético positivo y un lado magnético negativo. La electrólisis normal puede utilizar los principios magnéticos del agua para descomponerla, pero utiliza mucha energía.

Si se utiliza la frecuencia de resonancia exacta del agua, junto con un circuito especial que multiplica el voltaje, mientras se reduce el amperaje al mínimo posible, la frecuencia de la resonancia hará que se agrande temporalmente la molécula de agua.

Una molécula de oxígeno normal tiene seis electrones , pero puede contener hasta ocho en su estado estable. Eso hace que acepte los dos electrones de los átomos de hidrógeno. Cuando se agranda la molécula de agua, permite que los átomos de hidrógeno se separen del átomo de oxígeno muy fácilmente. A su vez, esto produce “gas hidroxi”, llamado “Gas de Brown” o HHO, que son básicamente formas de hidrógeno y oxígeno.

