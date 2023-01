Clubrural lanza el Top 10 de Casas Rurales Mejor Valoradas del 2022

La valoración media nacional de los alojamientos rurales es de 8,8 sobre 10 puntos.

Los servicios que más valoran los viajeros son el trato recibido por parte de los propietarios, la limpieza y la ubicación del alojamiento.

Una escapada perfecta no existe si la experiencia no es única. No basta con ir a una casa rural con buena decoración y limpieza. Está claro que hoy en día un alojamiento rural perfecto es aquel que además de ser bonito y con todas las comodidades te ofrece el mejor servicio y experiencia. Por este motivo las opiniones de los viajeros son una herramienta fundamental para la toma de decisión por parte del viajero a la hora de hacer una reserva. En Clubrural, saben de la importancia de las opiniones, por eso otro año más lanzan el ranking de Casas Rurales Mejor Valoradas 2022.

Sabiendo lo importante que es este criterio y según el estudio Perfil y tendencias del turista rural 2022, el 93% de los usuarios afirma que mira las reseñas de otros viajeros antes de realizar la reserva de un alojamiento. Además la valoración media nacional de los establecimientos rurales en 2022 es de 8,8 puntos sobre 10.

Es por eso que cada año el portal de alojamientos rurales Clubrural elabora un ranking con los alojamientos mejor valorados por sus usuarios, «Top 10 de Casas Rurales Mejor Valoradas 2022.”

Este año, los servicios que han tomado mayor relevancia para los viajeros han sido; el trato recibido por parte de los anfitriones, la limpieza (todavía más tras la pandemia) y el emplazamiento del mismo. Además, cuando las reseñas vienen de páginas web externas y otras plataformas de confianza suelen ser consideradas más fiables para el usuario. Por este motivo, en Clubrural trabajan mediante un sistema de verificación y control de reseñas para ofrecer al viajero valoraciones fiables y de calidad.

Además de este sistema de verificación de reseñas, en Clubrural, otorgan el sello distintivo “Alojamiento Recomendado 2022” a aquellos que han obtenido una puntuación excelente. Han sido 10, las casas seleccionadas como mejor valoradas el pasado año 2022.

Las Casas de la Roca (Zarzalejo, Madrid)

Las Casas de la Roca, ubicada en el pueblo madrileño de Zarzalejo, es una de las casas con la distinción de Casa Rural Mejor Valorada 2022. Una de las peculiaridades de este alojamiento es su piscina de roca natural y su gran pista de tenis. Sus grandes instalaciones de más de 1.500 metros cuadrados de parcela la convierten en una de las mejores opciones para una escapada de diversión en familia o grandes grupos de amigos. Los viajeros destacan el trato de Sonsoles, la dueña de la casa. «Lo mejor fue la amabilidad de la propietaria y lo bien que se portó con nosotros».

Callejón del Pozo (Gálvez, Toledo)

Los viajeros de Clubrural destacan la cercanía y cuidado por parte de María, propietaria de Callejón del Pozo. «La casa está genial, amplia, luminosa y sobre todo muy limpia. Pasamos un fin de semana estupendo con los amigos. El trato inmejorable. Súper recomendado». Es una casa ideal para grupos grandes, ya que cuenta con capacidad para 35 personas. La cercanía con la ciudad de Toledo, a sólo 15 km de distancia, permite conocer la gran cultura «moros y cristianos» y arquitectura de esta ciudad. Esta casa permite una experiencia muy completa gracias a la gran variedad de actividades como el golf, rutas o hípica.

Castillo de la Riba (Riba de Santiuste, Guadalajara)

Castillo de la Riba te ofrece la oportunidad de disfrutar de una de las casas típicas de piedra y madera que caracterizan al pueblo de Riba de Santiuste. Una experiencia en la que disfrutar de la naturaleza y de la paz que se respira en la zona. Despertarás cada día en medio de un valle tupido de verde y con vistas a la montaña presidida por un castillo. La casa está plagada de elementos antiguos de labranza a modo de decoración que te harán viajar en el tiempo y repetir esta aventura rural. Aún harán más agradable tu estancia José y Susana, que según relatan los viajeros son maravillosos. «Gracias en especial a José y Susana, han sido unos anfitriones estupendos y tienen una casa fabulosa, además de preciosa con todo lujo de detalles, ideal para pasar un fin de semana en familia, muy bien equipada. Muy recomendable el pueblo y los alrededores. Esperamos poder volver en más ocasiones».

Los Faroles (Burgohondo, Ávila)

La joya de la corona para una escapada familiar con niños es el alojamiento rural Los Faroles. Este alojamiento cuenta con una casita rural a medida para los más pequeños, merendero privado, parque infantil con toboganes, jardín, barbacoa y piscina. Además de su propia habitación con literas, juguetes, peluches y tiendas tipi. El municipio de Burgohondo ofrece gran variedad de actividades, una de las más populares es la visita a su peculiar «playa» a la orilla del río Alberche, donde además de tomar el sol se practica piragüismo. Merece la pena visitar sus alrededores y patrimonio etnográfico y hacer una ruta de senderismo o bicicleta. Según Mónica y Sergio, los propietarios de las casas, todos los turistas acaban encantados con esta experiencia. «Hemos pasado un fin de semana con toda la familia y hemos estado súper a gusto. Es una casa muy bien equipada y con todo tipo de comodidades. Aparcamiento amplio, jacuzzi, casita para los niños, unas vistas preciosas y cerca del río. Sin duda repetiremos y lo recomendamos 100%».

La Cabaña de Valquejigo (Fresnedillas De La Oliva, Madrid)

Si existe un lugar para conectar con la naturaleza y desconectar de la ciudad es Cabaña de Valquejigo. Se trata de una antigua cabaña de pastor totalmente rehabilitada. Está hecha de piedra y madera y se encuentra en una inmensa finca rústica de 25.000 m2 totalmente vallada. Volviendo a sus orígenes, se construyó con la idea de ser un refugio ante fuertes vientos y ganar una temperatura óptima. Por ese motivo está orientada al sur. Sus amplias instalaciones son geniales para ir con mascotas y disfrutar de sus gigantescos jardines. A pocos minutos de la cabaña se puede gozar del Arroyo de la Chorrera, avistamiento de aves (ZEPA), rutas en bicicleta o una visita a las ruinas del antiguo pueblo de San Bartolomé. El alojamiento, con capacidad para 4 personas, está aislado y cuenta con barbacoa, chimenea, piscina y jardín. Los visitantes resaltan el trato de la propietaria, Idoia, como encantadora, atenta y amable. «Ha sido una semana de relax total, la cabaña muy acogedora con una parcela enorme totalmente cerrada para ir con mascota y que corran con total libertad. Idoia la dueña encantadora y muy atenta siempre con nosotros, volveremos seguro».

El Rincón de Pau (Torres Torres, Valencia)

En la montaña valenciana, a los pies de la Sierra Calderona, se encuentra El Rincón de Pau. Esta casa rural combina decoración auténtica, confort, naturaleza y lujo. Sus habitaciones con jacuzzi privado o bañeras de hidromasaje tienen un toque romántico que convierten este alojamiento en la escapada perfecta para parejas. Su exterior cuenta con un mirador con vistas a la montaña, patio, barbacoa y jardín. Además, está cerca de la playa y puedes practicar actividades como bicicleta de montaña, paintball o senderismo. Los viajeros definen este alojamiento como: «Perfecto rinconcito para escapar en pareja. María José ha sido una anfitriona de 10. ¡Repetiremos!».

Casa Cerezal (Cangas de Onís, Asturias)

Sin duda una de las cosas más destacadas de Casa Cerezal es su emplazamiento, en pleno centro del popular pueblo de Cangas de Onís. Así lo afirman los viajeros. «La casa es una pasada, no se puede pedir más, tiene de todo para sentirte a gusto y está cerca de todo. El trato del propietario inmejorable y siempre pendiente de que estés bien. ¡Repetiremos seguro! ¡Recomendable al 100%!» La cercanía al Parque Nacional de los Picos de Europa y al pueblo de Covadonga hacen que sea una experiencia única y muy completa. También destacan la cercanía de Favila, el anfitrión de la casa. En cuanto a la arquitectura del alojamiento, se trata de una casa centenaria de ladrillo macizo y decoración rústica con todas las comodidades de la vida contemporánea. Cuenta con barbacoa, chimenea y jardín… ¡Perfecta para ir con niños y mascotas!

El Huerto de León (Prádena del Rincón, Madrid)

A escasos minutos en la Sierra Norte de Madrid, en un espacio único declarado Reserva de la Biosfera, se ubica El Huerto del León. Este alojamiento, grande y con amplias estancias, está pensado para escapadas de grupos de amigos (hasta 14 personas). La zona de bar, sala de juegos y comedor son perfectos para pasar unos días divertidos en compañía. Se encuentra a las puertas del Hayedo de Montejo (Patrimonio Natural de la Humanidad) y está rodeada de paisajes y pueblos con mucho encanto. Los visitantes afirman que es una casa ideal para grupos y subrayan la excelente ubicación y el trato de Rafa. «Hemos pasado un fin de semana estupendo. Éramos un grupo de 13 amigos, y la verdad es que la casa es estupenda. Muy espaciosa, limpia, con todas las comodidades, y el propietario muy amable y atento. Repetiremos sin duda».

Casa Tío Peguero (San Bartolomé de Pinares, Ávila)

La maravillosa Casa Tío Peguero te ofrece una visita a una bodega tradicional del año 1935. El alojamiento de David, su dueño, dispone de una fabulosa piscina climatizada con zona de SPA, zona de juegos para niños y un gran patio donde poder jugar con tu mascota. «Estancia muy agradable. Lo mejor la piscina un lujo! El que tenga el vestuario junto a la piscina es todo un acierto. La temperatura de la piscina era perfecta y eso que hacía frío en la calle. A la casa no le falta de nada. Muy buena temperatura dentro. Los niños encantados con la diana y la máquina de juegos, y los padres también. ¡Todo genial!«.

Parador del Silo (Cónchar, Granada)

Entre un jardín de árboles frutales se encuentra la villa rural Parador del Silo. Sin duda, uno de los aspectos más especiales de esta casa es su maravilloso enclave en pleno Valle de Lecrín. Este paraje natural de Sierra Nevada, con olor a limoneros y naranjos, tiene puntos de visita únicos como la Laguna de Padul, la Ermita del Zapato o el Castillo de Lojuela, que te harán disfrutar de una experiencia rural muy completa. Muchos viajeros conciben esta villa como ideal para el teletrabajo, un lugar estupendo para trabajar y disfrutar de la naturaleza a la vez. «Lugar con un encanto especial, vistas a Sierra Nevada, ideal para pasar unos días de descanso con amigos o familia. El alojamiento está totalmente equipado con todo lo necesario y comodidades para estar como en casa. Los dueños Juan y Montse son un encanto y muy serviciales. ¡Muchas gracias por todo!».

Anexo. Tabla resumen

En las siguiente tabla se pueden observar las principales características de los alojamientos rurales que han recibido el sello de «Casa Rural Mejor Valorada 2022». El sello se ha asignado a los alojamientos que además de tener una buena valoración por parte de los viajeros han mejorado la experiencia del mismo desde su primer contacto hasta el final de su estancia. Algunos aspectos que se han tenido en cuenta son: el tiempo de espera de respuesta al viajero, el trato y el estado de las estancias.

Más información e imágenes de Clubrural:

Tel. (+34) 911 191 290

Email: [email protected]

¿Qué es Clubrural.com?

Clubrural es el primer portal dedicado a la promoción del turismo rural en España y Portugal, y el primero en número de alojamientos rurales, poniendo en contacto desde hace más de 20 años a viajeros y propietarios. Creado en 1997, Clubrural.com dispone de la información más completa acerca de más 13.000 casas y hoteles rurales, incluyendo también centros de turismo activo. Algo que facilita a los propietarios la promoción de sus alojamientos y a los usuarios, la búsqueda de las estancias que mejor se adapten a sus necesidades.

El viajero dispone en la web de toda la información que necesita a la hora de tomar una decisión sobre su destino, pudiendo realizar búsquedas personalizadas según los servicios, capacidad o características del alojamiento. Además, puede planificar todo el viaje, gracias a la información sobre comarcas, rutas, pueblos… Que encuentra en el portal y blog. Y el propietario tiene aquí herramientas para su presencia en la red y la gestión de sus reservas, además de para su promoción y el debate sobre el sector, con el foro profesional más importante del turismo rural en nuestro país.