Siempre hay una expansión cada vez que alguien experimenta algo que lo pone de rodillas.

¿Elegidos?

¿Gloria o martirio?

No es tanto como parece

El precio de la iluminación

La parte divertida es ahora

Cielo e infierno en la Tierra

Siempre he tenido alergia a la palabra ‘elegido’ porque han abusado de ella en la religión, y porque se ha utilizado como un signo de superioridad, pero podría ser de inferioridad, porque la suerte de algunos elegidos no es digna de envidia sino de temor. Por eso dijo Salvador Freixdo “que no me elijan que me revientan”.

Si la vida te ha tratado con una crueldad excesiva hasta el extremo de colocarte al borde de la desesperación y no acabas de comprender por qué te sucede eso, te voy a revelar un descubrimiento. No eres un paria sino un elegido aunque te cueste creerlo. El Universo te ha sometido a una presión extrema para que despiertes y ayudes a mucha gente necesitada, tu familia del alma.

Cuando te quejas de tus problemas, te das cuenta de que son pecata minuta comparados con los problemas profundos que sufren millones de personas que están esperando a que alguien los oriente y les abra el camino. No tienes ni idea de lo mal que está la gente y de lo necesitados que están de ayuda cuando la piden. La ayuda no consiste en regalar peces sino en enseñar a pescar, aunque en casos extremos hay que regalarlos mientras recuperan su habilidad para pescar.

FRITURA

Muchos estamos fritos y tostados de tanto sufrimiento, hasta que llega un momento en el que se gastó el sufrimiento de tanto usarlo, igual que el amor humano, y entramos en una fase de serenidad que más bien parece cansancio y hartazgo de la vida. Cuando la vida te ha despojado de todos tus apegos y ya no te queda nada a lo que agarrarte, cuando ya no te soportas ni a ti mismo, entras en una fase de paz profunda, que puede ir acompañada por una bendición de lágrimas de alivio y consuelo, y empiezas a sentir un cosquilleo por el cuerpo que no es sexual, sino el juego de la madre Kundalini llamada la serpiente de los mágicos poderes.

Ésta es la puerta de entrada al estado de presencia llamado “el pan de la presencia” que es una conciencia serena permanente e inalterable que fluye desde el corazón y te acompaña día y noche. El único modo de mantener ese estado de gracia es no alterarse con nada mediante la práctica del máximo desapego. En ese estado inspirado de serenidad, sabes lo que tienes que hacer y decir en cada momento y siempre aciertas. No sólo eres una bendición para ti mismo sino para todos los que te rodean. Bienvenido al club de todos los budas y santos que han salido de la matrix y ya no pueden ser parasitados por ningún ser de la oscuridad.

El precio para alcanzar este estado de bienaventuranza es tan alto que si lo supiéramos de antemano, nos negaríamos a recorrer el camino, pero el premio merece la pena porque es de un valor infinito. Todos admiramos a los grandes maestros pero no sabemos el precio tan alto que tuvieron que pagar para llegar a ello. Podemos poner el máximo de nuestra parte, pero no todo depende del esfuerzo individual sino que es algo que viene de arriba. Se llama gracia divina. Para merecerla es necesario tener una motivación pura porque no se puede engañar a Dios. Por eso los místicos se convierten en suplicantes de la gracia divina.

MOTIVACIÓN PURA

La única motivación pura que tiene la ciencia de la extensión de la vida es vivir más tiempo para alcanzar la iluminación en beneficio de todos los seres. Todas las civilizaciones avanzadas del universo son longevas como Matusalén y como nuestros abuelos antediluvianos. Ello les permite obtener una gran sabiduría y alcanzar la iluminación. Pero la vida del ser humano actual es tan corta que la palmas cuando empiezas a aprender de la vida, para luego volver a nacer con la memoria borrada. Esto es una broma pesada, por decir lo menos, una villanía impuesta por nuestros controladores para atraparnos permanentemente en la rueda del samsara, pero el juego está empezando a cambiar afortunadamente.

Seguro que todos me harán la pregunta del millón si yo lo he conseguido. No totalmente, pero estoy en ello, porque el periodismo es una profesión neurótica, la búsqueda de noticias genera ansiedad, y algunas noticias te alteran o te enojan. Es mi profesión para sobrevivir en el mundo material, pero también es mi misión de vida, pero nada dura eternamente y espero tener tiempo libre en el futuro para retirarme y dedicarme al cultivo del espíritu. Si yo lo hubiera conseguido, no hablaría tanto, porque “el que sabe no habla y el que habla no sabe” como dijo Lao Tse.

De momento, lo único seguro que sabemos es que nos están friendo por todas partes como las tostadas del desayuno, o nos están cociendo como a los garbanzos para volvernos tiernitos, como dijo un maestro sufi. Nos fríen las llamaradas solares, la resonancia Shumann, las antenas, los dispositivos electrónicos, la wifi de nuestros vecinos, y a veces nos freímos a nosotros mismos para quitarnos los parásitos, y al final quedamos tan fritos como las cortezas de cerdo que venden como aperitivo.

He llegado a la conclusión de que hay mucha gente que está en quinta dimensión y todavía no se ha enterado, porque sería algo tan simple y natural como vivir en un estado de armonía y no alterarse por nada. Es algo que los niños y las mascotas sin ego saben hacer muy bien por instinto pero a los adultos nos parece muy complicado porque nos hemos desviado demasiado del camino.

Por lo tanto, si quieren una receta, mi consejo es éste. Consideren que la máxima prioridad en la vida, aparte de sobrevivir, es vivir sin estrés, en un estado de paz y armonía sin alterarse con nada. Ya sé que esto es difícil en algunos trabajos o cuando tienes que criar una familia, pero la serenidad no tiene precio porque es el tesoro más valioso de la vida.

SALTOS Y SOBRESALTOS

Están llevando la conciencia a donde nunca antes había estado y, sin embargo, a veces se siente como si estuvieran caminando penosamente, luchando y apenas sobreviviendo en su vida. Todo eso forma parte de llevar la conciencia a donde nunca antes había estado, y reconózcanse por ser los pioneros, por ser los que fueron lo suficientemente valientes para hacerlo, dice el Consejo de Andrómeda a través de Daniel Scranton.

Hay muchas posiciones y dimensiones cómodas en este universo nuestro. Hay muchos lugares a los que podrías haber ido y muchas vidas que podrías haber vivido y, sin embargo, elegiste la tuya. Lo estás haciendo por un bien mayor. No hay sufrimiento por sufrir. Siempre se produce una expansión cada vez que alguien experimenta algo que lo pone de rodillas.

Ahora, algunos de ustedes se preguntan sobre la sensatez de su decisión de encarnar en este momento, pero también es el momento en el que podrán expandirse, evolucionar y ascender como en ningún otro lugar del universo. En ningún otro lugar está ese sentimiento único disponible para las almas, para encarnar y tener esas experiencias. Alégrense de su decisión y estén orgullosos de ustedes mismos, porque ahora llega el momento en que podrán cosechar el fruto de su trabajo.

LA PARTE DIVERTIDA

Ahora podrán experimentar la parte divertida, y comenzará a ser gratificante tan pronto como crean que es posible que su vida sea divertida, dado el lugar en el que se encuentran ahora. Dónde estás ahora no es tan malo como puedes imaginar, pero tienes que esforzarte un poco, concentrarte en el lado positivo, y tienes que ponerte esas gafas de color rosa, porque depende de ti. Depende de ti si experimentas el cielo o el infierno en la Tierra, porque eres tú quien está a cargo de tu perspectiva.

Tú eres quien está a cargo de tu punto de vista, y eres quien llega a vibrar en armonía con esas hermosas experiencias que todos tenéis disponibles en este momento, y tan pronto como os alineéis con ellas, podréis tener ellas, y podrás dar esos saltos hacia adelante en la evolución de la conciencia, que ocurre por sí sola, pero es necesario que puedas experimentar este lugar en el que te encuentras ahora mismo, donde hay tanta expansión disponible para ti.

No tendrías la oportunidad de experimentar grandes y gigantescos avances si adoptaras una de esas posiciones cómodas en este gran esquema de cosas que llamamos nuestro universo. Busque esas oportunidades para seguir la corriente hacia el estado superior de conciencia y suelta todo lo que te impide en este momento ser fiel a tu yo más verdadero, a tu ser completo. Puedes lograrlo con un esfuerzo tan pequeño en este momento, pero dependerá de ustedes, qué versión experimenten del planeta Tierra, de ustedes mismos y de los demás. Recupera tu poder y sé la versión potenciada de ti mismo que quieres que avance a partir de este momento.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/12/18/the-andromedan- council-of-light-through- daniel-scranton-the-major- gigantic-leaps-coming-for- humanity/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/MD_7eqq-Y4o