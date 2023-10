CCOO exige al gobierno andaluz más medidas para acabar con la temporalidad

El sindicato provincial ha valorado los datos del paro del mes de septiembre

donde se observa un incremento en el número de desempleados.

Con el cambio de estación y el fin de la temporada estival, es una triste

realidad que muchos empleos temporales desaparecen, y este mes de

septiembre no fue la excepción. Sin embargo, a pesar de este descenso en la

creación de empleo, septiembre culminó con un dato alentador: la cifra de

desempleados en el país marcó su menor nivel en un mes de septiembre

desde 2008, con 2.722.468 personas en paro.

Durante el mes de septiembre, Almería registró un aumento de 1,110

personas desempleadas. Este incremento afectó a los sectores de Industria y

sobre todo el asociado con el fin de la campaña estival, el de servicios.

Mientras que, según estos datos, el inicio de la campaña agrícola y de la

construcción se acompañó de un descenso de parados en ambos.

Para el sindicato, un dato alentador en medio de este escenario es el aumento

de la afiliación a la Seguridad Social en Almería. Durante el mismo mes de

septiembre, se registró un incremento de 2,452 personas afiliadas,

alcanzando un total de 305,924. Esta cifra representa un crecimiento

interanual del 2.04%. Es importante destacar que este aumento en la

afiliación a la Seguridad Social refleja la estabilización del empleo y una

mejora en su calidad, en gran medida gracias a la reforma laboral

implementada en el último año.

El incremento de afiliados a la Seguridad Social en medio de un aumento en

el número de desempleados puede parecer ilógico a primera vista, pero esta

dinámica se explica por las complejas interacciones en el mercado laboral

como, por ejemplo, que algunas personas que antes no estaban buscando

trabajo, decidan unirse al mercado laboral en busca de empleo durante

ciertos períodos, como el otoño. Esto puede deberse a necesidades

económicas cambiantes o a oportunidades laborales que se presentan.

En este sentido, desde CCOO Almería también se valora que nuestra provincia

es la que un menor porcentaje de desempleados no cobran ningún tipo de prestación de toda Andalucía situándose en un 42,3%, es decir, 9 puntos menos que la media de nuestra comunidad.

Finalmente, tal como demuestra la encuesta trimestral de coste laboral en

Andalucía del 2 trimestre de 2023, para CCOO es fundamental un cambio en

el modelo productivo andaluz, de manera que se apueste en mayor medida

por el sector industrial, que es además el que ofrece mejores salarios. De

hecho, en Andalucía solo el 9,2% de las personas asalariadas lo hacen en el

sector industrial, frente al 14,1 de media nacional.