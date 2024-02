Carmen Aguilar denuncia que “un año después, la alcaldesa no ha cumplido su compromiso con los bomberos el 8 de marzo”

No ha aumentado la plantilla, no ha mejorado las instalaciones y no se ha lanzado la promoción del C2 al C1 que prometió el día de su patrón

A pocos días de celebrarse el día del patrón de los bomberos el 8 de Marzo (San Juan de Dios) la alcaldesa aún no ha cumplido con los compromisos que anunció en 2023 ante el colectivo, justo en la precampaña de las elecciones municipales. Así lo ha denunciado hoy la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, que ha detallado que “no se ha aumentado la plantilla, no se han mejorado las instalaciones y no se ha lanzado la promoción del C2 al C1”.

Carmen Aguilar ha lamentado que el PP en el Ayuntamiento no resuelva el conflicto laboral con los bomberos “cuando fue la propia alcaldesa quien hizo todas esas promesas hace ahora un año”. “No piden nada que la alcaldesa no les haya prometido”, ha remarcado.

Así, ha recordado cómo la alcaldesa se comprometió “a aumentar la plantilla, a mejorar las instalaciones y equipamientos, a resolver definitivamente el problema de los servicios que se prestan en Níjar, a lanzar la promoción de C2 al C1 o a la convocatoria de un curso específico en caso de terremotos”.

Aguilar ha ironizado con que “de lo único de lo que puede presumir el PP es de haber aprobado un ridículo solape, eso sí, con el voto en contra de todos los sindicatos”.

“Todo fueron palabras bonitas semanas antes de las elecciones municipales pero, la realidad es que nada de eso se ha hecho”, ha insistido Aguilar, a la vez que ha criticado que las últimas incorporaciones “se produjeron el año pasado, en febrero de 2023, y venían de las ofertas de empleo de 2018 y 2021, es decir, los nuevos funcionarios a los que dio la bienvenida la alcaldesa se incorporaron con bastante retraso”.

Por otro lado, ha desvelado que el equipo de Gobierno “tampoco se ha preocupado por exigir a la Diputación los 900.000 euros que debe al Ayuntamiento correspondientes al año 2023, en virtud del convenio por asistir al denominado ‘retén de Gérgal’”.

La concejala del PSOE ha destacado que “desde mi grupo vamos a seguir presionando al equipo de Gobierno para que cumpla sus compromisos con el colectivo de bomberos” y, al respecto, ha hecho notar que “es increíble que la alcaldesa reclame para los funcionarios de otras administraciones mejoras que no asume cuando se refiere a trabajadores públicos que dependen de sus decisiones como alcaldesa”. Asimismo, ha recordado “el valor y la importancia que estos días estamos dando a los bomberos por el trágico incendio en Valencia” y confía en que desde el PP al frente del Ayuntamiento “tomen nota”.

En último lugar, ha lamentado que este año no se celebre la tradicional carrera del fuego y confía en que “no haya sido el conflicto que mantienen el Ayuntamiento y el colectivo de bomberos el motivo que prive a nuestra ciudad de este ya clásico evento deportivo”.