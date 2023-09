Cantoria inaugura el mejor campo de fútbol de categorías no profesionales de Almería

El Ayuntamiento de Cantoria ha reinaugurado el complejo deportivo Los Olivos, que alberga el campo de fútbol totalmente remodelado y adaptado a las normas FIFA, así como amplias zonas de calentamiento para jugadores, doscientas plazas adicionales en las gradas y un sinfín de mejores que van desde una decidida apuesta por la eficiencia energética, a la del uso de agua de la nueva red soterrada que da servicio al sistema de aspersión o recogida de pluviales. El acto contó con la presencia de más de 1000 asistentes que disfrutaron de un partido amistoso con el Almería B, así como con la participación de la escuela de fútbol de Cantoria.

“Hemos hecho un campo a la medida de las aspiraciones deportivas de la comarca, que han convertido al Cantoria en ese referente al que todos siguen, y de unas escuelas deportivas que ya son parte de nuestra identidad como municipio y como modelo de transmisión de valores a nuestros jóvenes”, afirma Puri Sánchez Aránega, alcaldesa de la localidad.

El nuevo complejo, el mejor de los destinados a categorías no profesionales del fútbol en la provincia de Almería, es un auténtico espacio de exposición de materiales de la Comarca del Almanzora adaptados a instalaciones deportivas de alto nivel. Desde 2017 y hasta ahora, la inversión suma más de 1,5 millones de euros.

Más de un tercio de esta apuesta económica, corresponde a la última fase que ha incluido la ampliación del campo de fútbol y la sustitución del césped existente, para contar con nueva superficie con calificación FIFA. En ese mismo espacio ha sido instalado un sistema de riego por aspersión y se ha realizado el soterramiento de los depósitos de agua, nuevas canalizaciones de evacuación de pluviales y asfaltado en zonas de rodadura y tránsito de peatones.

El rediseño del complejo deportivo ha incluido un espacio para el calentamiento de los jugadores, hasta ahora inexistente, embellecimiento en los muros del polideportivo mediante la aplicación de hormigón impreso, nuevo graderío cubierto y aseos para el uso de los espectadores que asisten a los partidos.

En todos estos espacios, que abarcan desde los vestuarios de jugadores locales y visitantes a los aseos del público, como otros espacios comunes, el Ayuntamiento de Cantoria ha utilizado materiales que son comercializados e instalados por empresas ubicadas en el municipio de Cantoria. El fin perseguido es que el conjunto del complejo deportivo sea interpretado como un auténtico espacio de exposición de materiales de la Comarca del Almanzora. De este modo se sigue la tónica del equipo de gobierno en remodelaciones como las de las piscinas públicas, similares a las de resorts de lujo que utilizan estos mismos materiales, o las nuevas esculturas y mármoles que lucen las plazas que han sido restauradas en los últimos años.

“En Cantoria no sólo enseñamos los materiales que aquí se producen allí donde tenemos un espacio público en el que puedan lucir, y siempre que nos los podamos permitir, sino que intentamos con ello que la gente del pueblo se sienta orgullosa de eso que nos define como territorio, el mármol, y que al disfrutarlo se sientan parte de ello. Tratamos de que la gente pueda disfrutar de espacios con materiales que obviamente muchos no podríamos permitirnos en nuestras casas, y de instalarlos en las zonas en las que precisamente pocos los imaginarían. Un campo de fútbol de categorías no profesionales, por ejemplo, que es además el lugar donde casi todos coincidimos un fin de semana si u otro no, o el lugar al que llevamos a nuestros mayores y pequeños a practicar deporte”, explica la primera edil, Puri Sánchez.