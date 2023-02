Giro invertido

Nos sentimos raros

Cometemos torpezas

Confusión conceptual

Línea temporal ilusoria

Todo sale a la superficie

Línea del t iempo flotante

N o se puede ocultar l o oscuro

¿No se sienten raros o torpes últimamente? Ésta podría ser una buena explicación. El giro ha cambiado según Jenny Schiltz.- Es posible que haya notado que las cosas se sienten un poco diferentes. Ha habido un cambio sutil pero distinto. Algunos lo sienten como un gran suspiro de alivio, mientras que otros se sienten perdidos y golpeados. Esto era de esperar, ya que todos estamos en diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de nuestra alma. Cada uno de nosotros está en su propio viaje, con su propia historia, entendimientos y contratos.

Jenny Schiltz dice que ha cambiado el giro de nuestras células. Vio un cuerpo humano con el giro interno yendo en una dirección, y luego cambiando recientemente para girar en la otra dirección. Dentro de la forma humana, nuestros traumas, enfermedades, pensamientos y patrones desalineados no podían convertirse en un nuevo giro. Se quedaron girando a la antigua usanza.

Vio una imagen del cuerpo como un todo girando en un sentido y todas nuestras cosas girando en el otro sentido. El resultado es que cualquier cosa que no gire de la nueva manera se ve obligada a subir a la superficie. Ya no se puede esconder.

No es sólo la desalineación física lo que está aumentando, sino también la inseguridad, la vergüenza, la culpa y los traumas que tenemos. Estos no se pueden llevar a lo nuevo. Estamos siendo desafiados no sólo a ver nuestras cosas, sino también a sanarlas y a superarlas. Hasta que seamos capaces de hacer eso, continuaremos experimentando discordia en nuestra realidad.

También se mostrarán las creencias y la programación desalineada. Cada uno de nosotros tiene la opción de alinearlos con la verdad centrada en el corazón, o duplicar cómo creemos que debería ser. La clave es la flexibilidad en todas las cosas. Será desafiado cualquier lugar donde tengamos creencias de línea dura.

También podemos ver a más personas luchando mentalmente y, con esto, un aumento en la violencia doméstica, la ira en la carretera, etc. No hay suficientes personas que tengan las herramientas adecuadas para cambiar y sanar todo lo que estaba profundamente oculto. La compasión por los demás y por uno mismo será nuestra mayor fortaleza, porque todos tendremos nuestros momentos de perder el control en algún grado.

https://tinyurl.com/3vxukzbh

LÍNEA DEL TIEMPO

Todo el mundo habla de líneas del tiempo pero nadie lo define con exactitud porque existe mucha confusión sobre este concepto. Una línea del tiempo es la percepción de un ser desde el momento presente hasta el comienzo de su existencia. Es un registro de tu historia como si fuera una bobina de película en la que quedan grabadas las fechas y acontecimientos que has vivido y percibido. En ella están las experiencias del ser vivo, tanto las agradables como las desagradables que suelen estar atoradas por la acumulación de carga mental, atrapando así tu atención y tu potencia.

La línea del tiempo completa abarca desde el comienzo de la existencia del tiempo en el ser hasta el momento presente. Contiene el registro de todas las vidas y periodos de entre vidas del individuo. La línea del tiempo ilusoria se produce cuando una persona toma sustancias químicas que alteran la percepción de la realidad del universo material. Esto crea huecos de realidad e imágenes ficticias que forman una línea temporal ilusoria por debajo del nivel de conciencia de la persona que dificulta mucho su sanación.

Las líneas de tiempo son representaciones gráficas en forma de línea cuya principal función es la de permitir la correcta comprensión de la secuencia temporal en la que ha ocurrido uno o varios fenómenos, indicándose a través de diversas marcas en la línea los diferentes pasos o elementos principales que han ido marcando el elemento que estemos analizando y anotándose el tiempo en el que han ocurrido dichos pasos.

https://www. elorganizadorgrafico.com/ linea-del-tiempo/

Una línea de tiempo flotante es un dispositivo narrativo utilizado en la ficción, de manera particular en series de larga duración en los cómics y la animación, así como en otros medios, para explicar el por qué los personajes envejecen poco o nada a largo de un periodo de tiempo. El término «línea de tiempo flotante» se usa entre la comunidad de autores y lectores de cómics para referirse a series que tienen lugar en un presente continuo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ L%C3%ADnea_de_tiempo_flotante

FUTURO

El futuro de la humanidad por Kejraj.- Lo que ves ahora son los restos de la vieja matrix. La forma de vida inorgánica y todo lo que vino con ella, se están desmoronando y disolviendo. Las construcciones artificiales del antiguo mundo tridimensional no pueden resistir la luz superior del centro galáctico, porque en las frecuencias más altas de esta luz todo está diseñado, creado y alimentado por pura energía divina.

No hay Armagedón, no hay día del juicio, el mundo no se acaba. Lo que están viendo ahora en el mundo es el colapso de la ilusión. Se disuelve la matrix falsa artificial, que fue impulsada por el miedo. Y el surgimiento de un nuevo mundo, una nueva matriz divina, que está impulsada por el amor. Se ha establecido una conciencia superior, una nueva perspectiva, una nueva base, una nueva forma de vida pacífica y próspera comenzará para la humanidad. Debes dejar de lado las viejas creencias obsoletas para comprender la magnitud de lo que realmente se está desarrollando

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/09/earth-alliance- and-patriot-news-for-february- 9-2023/

NOTICIAS DEL RESETEO

Jared Rand dice que está muy cerca la revaluación de las divisas y que lo primero son los fondos humanitarios. Tenemos que rehacer la infraestructura de todo el planeta. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/09/jared-rand-excerpt- from-earth-alliance-and- patriot-news-for-february-9- 2023/

Mantén la calma porque e stamos preparados para esto. Seamos fuertes mientras todos pierden la cabeza porque no saben lo que ha pasado en los últimos ocho años, dice Kat . https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/09/kat-anonup- updates-remain-calm-were- being-propagandized/

Si se apagan las luces, sepa que tenemos el control. No entre en pánico. Estamos preparados y los activos están en su lugar, dice Kat . https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/09/kat-anonup- updates-lights-have-gone-out- desantis-do-not-panic/

M arkZ revela que Nigeria ha demorado los planes para sustituir sus billetes después de escenas caóticas en los cajeros automáticos. La gente estaba enloquecida porque no imprimieron lo suficiente, ya que esperaban que la gente adoptara el dinero digital y comenzara a usar aplicaciones y la banca en línea, pero la gente se resiste y dice que no. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/10/wrong-direction- markz-evening-intel-stream- highlights-2-9-23/

La Fed advierte que las criptomonedas se reducirán a cero y que no las rescatarán. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5357876/pg1

EEUU derriba un objeto no identificado sobre Alaska . El objeto a gran altura era «cilíndrico y gris plateado» y parecía estar flotando según ABC News. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5357947/pg1

El FBI realiza una búsqueda en casa del exvicepresidente Mike Pence , según CNN. https://edition.cnn.com/2023/ 02/10/politics/mike-pence- house-fbi-search/index.html

E scándalo en España por trenes que costaron millones y no caben en los túneles.- Cantabria y Asturias sufren un retraso de tres años en la puesta en marcha de 31 nuevos trenes de cercanías. El problema reside en que, debido a una confusión sobre las dimensiones máximas de altura y ancho de los trenes, las máquinas diseñadas no caben en los túneles. https://actualidad.rt.com/ actualidad/457778-nuevos- trenes-valorados-millones- dolares

AMÉRICAS

Chile rescata a los animales afectados por los incendios forestales. https://sputniknews.lat/ 20230210/chile-rescata-a-los- animales-afectados-por-los- incendios-forestales- 1135622577.html

Incendios forestales en la Patagonia argentina arrasan 1.400 hectáreas. https://sputniknews.lat/ 20230210/incendios-forestales- en-la-patagonia-argentina- arrasan-1400-hectareas- 1135639908.html

La Justicia chilena busca los 17 millones de dólares que la viuda de Pinochet dejó en su testamento. https://sputniknews.lat/ 20230210/justicia-chilena- busca-los-17-millones-de- dolares-que-la-viuda-de- pinochet-dejo-en-su- testamento-1135644243.html

La Policía chilena detiene a una decena de personas en la primera jornada de toque de queda por los incendios. https://sputniknews.lat/ 20230210/policia-chilena- detiene-a-una-decena-de- personas-en-primera-jornada- de-toque-de-queda-por- incendios-1135634062.html CURIOSO

Una rata roba un collar de diamantes en una joyería en la India .- El ladrón fue grabado por una cámara de vigilancia instalada en la tienda. E l roedor consiguió así un regalo para ofrecerle a su amad a en el d ía de San Valentín. https://actualidad.rt.com/ viral/457784-video-rata-roba- collar-diamantes

Un cañón de fuego acaba de abrirse sobre el S ol.- Las paredes del cañón fueron talladas por un filamento de magnetismo en erupción, que pasó a formar el núcleo de una expulsión de masa coronal. El 9 de febrero, el campo magnético de la Tierra se inclinó hacia el sur, reduciendo las defensas de nuestro planeta contra el viento solar. El plasma se precipitó en la magnetosfera de la Tierra y provocó una tormenta geomagnética. https://spaceweather.com/

Enlace al vídeo completo en español: