¿Son Grises los Blancos?

¿Son Blancos los Negros?

Baile de disfraces resetero

El cambio es la única constante

La gente merece algo mejor que esto

Mucha gente se siente agotada y mareada

Un sombrero gris es alguien que realiza acciones de pirateo por razones de seguridad, pero sin la debida autorización legal. El término sombrero gris se utiliza en el contexto de la ética informática para describir a individuos que se sitúan en un punto intermedio entre los sombreros blancos y los negros.

Los sombreros grises son individuos que no tienen intenciones maliciosas, pero pueden realizar actividades piratas sin autorización en sistemas o redes para identificar vulnerabilidades. Sin embargo, su actividad puede estar en un área legalmente ambigua, ya que no cuentan con la autorización formal para llevar a cabo estas pruebas.

Existe una narrativa de que tendrían que avanzar lentamente los llamados sombreros blancos, que en realidad serían sombreros grises, según Hakann. Ésta sería la única manera posible, supuestamente, pero ya es hora de que los sombreros grises comiencen a actuar abiertamente.

La gente ha sufrido mucho y ya lleva demasiado tiempo en la ignorancia. Dicen que si los sombreros grises revelaran todo, entonces la mayoría de la gente no creería la verdad. Argumentan que la gente no está preparada para la verdad, pero ¿acaso está preparada para la mentira?

ARGUMENTOS

En primer lugar, los sombreros grises contribuyen a una liberación duradera. Sin embargo, desde otra perspectiva, son otro grupo más que acumula información y conocimiento para sí mismo, no confía la verdad a los seres humanos y busca llevar a la humanidad en una determinada dirección desde las sombras. Ese patrón se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. A menudo esos movimientos comenzaron con buenas intenciones pero luego se volvieron corruptos.

En segundo lugar, creo que, en términos generales, hay un grupo de seres humanos que pueden razonar de forma independiente y un grupo de humanos que simplemente creen todo lo que dice la televisión. Pero el grupo de humanos que pueden razonar de forma independiente ya entiende que no tiene sentido la narrativa oficial y que algo anda mal. La mayoría de este grupo aceptará la verdad una vez que se les presente, porque la verdad resuena y tiene sentido.

Y luego está el grupo de personas que simplemente cree en todo lo que dice la televisión. Bueno, si los sombreros grises se apoderan de los principales medios de comunicación y los utilizan para difundir la verdad, entonces la mayoría de estas personas se sorprenderían, pero aceptarían la nueva narrativa con el tiempo, porque eso es lo que la televisión dice ahora.

En tercer lugar, está el argumento de que “tenemos que ir así de lento” que sostiene que si hoy se revelara que trabajan para la oscuridad las personas que gobiernan el mundo, la gente no lo creería. Es la filosofía del caracol y la tortuga.

SUGERENCIAS

La verdad debería salir a la luz, pero si la preocupación es que la gente no pueda manejar inmediatamente toda esta verdad, entonces comiencen con la divulgación de la corrupción habitual. Una vez que rindan cuentas esas personas, se podrá comenzar a revelar más adelante las partes más difíciles de creer. Por eso no estoy de acuerdo con el argumento de que el proceso tiene que ser así de lento, porque la gente no lo creería si les dijeras la verdad.

Hay un segundo argumento: este proceso tiene que ser así de lento para poder exponer y atrapar a todas las ratas. Si arrestáramos a todos los malos hoy, no atraparíamos a todos. Pero los sombreros grises de alto rango no están sin hogar, no están muriendo de hambre o congelados. Sus amigos y familiares no creen que estén locos. No sufren problemas de salud porque tienen acceso a tecnología curativa avanzada que el público no tiene.

Entonces, ¿quiénes son los sombreros grises para determinar que está bien que otras personas sufran por el supuesto bien mayor? Apuesto a que si los sombreros grises de arriba tuvieran que pasar por lo que la gente promedio tiene que pasar, entonces hace muchos años que habrían intervenido.

CIRCUNSTANCIAS

Se piensa con demasiada frecuencia que la gente es absolutamente buena o mala, cuando en realidad, la mayoría de las personas comenzarían a cometer malas acciones una vez que fueran tentadas, presionadas, aisladas o se les hayan lavado el cerebro lo suficiente. Esto significa también que si se prolonga este periodo, en el que la gente es empujada a situaciones financieramente desesperadas, cada vez más personas normales se volverían corruptas porque cada uno es hijo de sus circunstancias.

Cuanto más dure esta situación, más gente empezaría a corromperse. Si se pretende atrapar a todas las personas que están dispuestas a cometer delitos en determinadas circunstancias, entonces habría que detener a más de la mitad de la población. Es mucho más sensato publicar pruebas de corrupción y aligerar la carga de la gente para que no se vea obligada a hacer cosas feas para poder sobrevivir.

Si la gente no sufre cargas innecesarias y se les brinda alivio y verdad, entonces ya no se podrían afianzar algunas personas de corazón oscuro. La oscuridad deja de ser atractiva en una sociedad que premia la virtud y la gente lleva una buena vida.

MENSAJE

Mensaje del comandante Hakann a los sombreros grises de alto nivel.- Sabemos que habéis trabajado duro, que os habéis sacrificado y que hay una pesada carga sobre vuestros hombros. Entiendo que ya habéis evitado mucho sufrimiento, y que no habéis obtenido un reconocimiento amplio por vuestro trabajo. Al mismo tiempo, la gente sufre en un grado inaceptable, y consideramos que es vuestra responsabilidad poner fin a eso, no dentro de un año, sino muy pronto.

Si te demoras demasiado en sacar a la humanidad de las sombras, es posible que algún día te encuentres frente a un tribunal galáctico. Muchos de ustedes han jurado proteger al pueblo o defender la Constitución. Los tribunales galácticos tienen derecho a pedirle cuentas si no cumplen con su juramento. Además, somos conscientes de que algunos de ustedes se han implicado en diversos delitos, por los cuales también podríamos exigir cuentas.

En este momento todavía no estamos en el punto en el que los veamos como otro grupo malvado más, porque entendemos que están luchando contra los sombreros negros y han evitado mucha destrucción. Sin embargo, si siguen viviendo en el lujo mientras sufre la gente, si siguen acaparando toda la información y la tecnología para ustedes mientras se mantiene al público en la oscuridad, algún día podríamos decidir pedirles cuentas después de todo.

La gente merece algo mejor que esto. La solución no es tan complicada. Es simplemente informar a la gente, hacer cumplir la Ley y luego potenciar a la gente. Si ven obstáculos prácticos para este plan, o temen problemas potenciales que puedan surgir de esto, no duden en hablar con nosotros galácticos y le brindaremos todo el apoyo que necesitan.

La gente no necesita que te conviertas en otro grupo oscuro que busca sacar a la humanidad de las sombras. El pueblo necesita la verdad simplemente y necesita que recuerden su juramento los que han jurado protegerlo. Eso es todo.

PREGUNTA

Caroline Oceana Ryan ha preguntado al colectivo cómo se puede aplicar el programa de Gesara cuando las cosas están tan patas arriba en nuestro planeta. No sólo hay tanta gente pasando por cosas tan intensas y difíciles en tantas partes del mundo, sino que también nos sentimos al revés los que estamos aquí para anclar la Luz superior y seguir el camino de la ascensión.

Mucha gente se siente agotada y mareada. A veces son incapaces de reconocer partes de su vida que pueden parecer irrelevantes, que no están en resonancia con la frecuencia que llevan ahora. Simplemente nos parece extraño que esto esté sucediendo justo cuando esta poderosa Luz solar está entrando y transformándose tanto. Tiene que salir a la superficie el viejo trauma para poder ser curado, liberado y transmutado.

Pero luego nos preguntamos sobre nuestra capacidad para estar a la altura de los muchos momentos difíciles que están sucediendo ahora, y dudamos de nuestra capacidad para resistir la tentación de sentirnos mal o nerviosos por lo que está sucediendo. A mucha gente le preocupa que quiebren los bancos o las cooperativas de crédito, que falle su salud, que se nos impongan más mandatos médicos que no son de nuestra elección.

Entonces es verdad lo que dicen: la oscuridad se ha vuelto más oscura, incluso cuando la Luz se ha vuelto más clara. Pero ¿cómo encaja Gesara en todo esto? ¿Cómo avanza su camino hacia la promulgación? ¿Cómo avanza a la luz de todo esto?

RESPUESTA

El Colectivo responde que no podría ocurrir Gesara en un ambiente de negocios como de costumbre. La razón por la que han lanzado todos estos ataques, como la agitación política o la incertidumbre económica, es que ven el cambio asomando su nariz cada vez más cerca en el horizonte, y eso los enfurece más allá de toda razón. De ahí su respuesta extrema.

Revela que ya se han sustituido muchos líderes por tecnologías que imitan su aspecto físico, para que todo parezca como era. Hace mucho tiempo que estos individuos olvidaron que forman parte de la luz y tomaron la decisión consciente de retirar la presencia de su alma de la luz. Se entregaron a ganancias materiales a muy corto plazo, a cambio de la pérdida de la esencia del alma y de la conciencia individualizada: un asunto muy oscuro.

Se les permite estos últimos momentos de libre expresión para darles una última oportunidad y para que puedan recuperar esas partes perdidas de sí mismos, que alguna vez fueron entregadas a propósitos oscuros. Sin embargo, este portal de Luz no permanece abierto indefinidamente.

Han sido informados en varias ocasiones por emisarios de las Fuerzas de la Luz y por el propio Arcángel Miguel, que si no regresan a la Luz en un momento particular de la línea de tiempo actual, habrían perdido su oportunidad. No porque alguien desee cerrarles la puerta, sino porque la propia frecuencia de la Tierra está aumentando rápidamente.

También entra en esto la Ley Universal y sus leyes de frecuencia. Aunque el mundo físico es un holograma, las experiencias son muy reales, y se experimentan a nivel del alma los cambios de conciencia creados aquí. Sin embargo, ustedes se han presentado en este momento con el corazón abierto, listos para la transmutación. Sabrán lo cerca que están del gran acontecimiento cuando ocurran grandes avances en la conciencia de las masas.

DESPERTANDO

Muchos se han dado cuenta de los acontecimientos orquestados que han ocurrido últimamente. Es asombrosa la idea de que tantos millones de ciudadanos cuestionen la narrativa oficial sobre la causa de estos acontecimientos, y habría sido inaudita incluso hace unos años.

El hecho de que tantos niños recuerden ahora idiomas estelares, hablen fácilmente con presencias en la naturaleza, entiendan la vida que hay en los alimentos y el agua, hablen sobre sus vidas pasadas y su vida en reinos superiores, todo esto es un milagro comparado con lo que alguna vez fue una vida normal tridimensional.

No duden que está naciendo el espíritu de Gesara en todos los que eligen despertar ahora, y que su Luz es mucho más poderosa que cualquier acontecimiento o situación exterior. Ese camino conduce directamente al anuncio de este programa. Si dieran una fecha para la promulgación, eso influiría poderosamente en la línea de tiempo de la Tierra, en formas que van en contra de la Ley Universal, incluso del Amor Universal.

Muchos están creando sus propios informes de noticias publicándolos en redes sociales. Este movimiento sólo cobrará impulso. Si una plataforma está restringida o silenciada, aparecerán otras diez en su lugar.

Las naves están aterrizando en muchos más lugares y hablan con los lugareños allí, invitándolos a bordo, hablando con ellos sobre lo que está sucediendo en la Tierra. Algunos ETs han sido invitados, otros han respondido a llamadas hechos a nivel del alma por aquellos que experimentan los aterrizajes y esta forma tan inmediata de contacto.

Y también se está desarrollando la revelación de la presencia extraterrestre, con esas audiencias en el Congreso y eventos parecidos. Ocurre todo esto porque se están disolviendo los viejos velos tan rápidamente, que no podrías seguir el ritmo.

CANSANCIO

Los Telosianos quieren reconfortarnos.- Vamos a hablar del cansancio, pérdida de memoria, sentirse fuera de lugar, etc. Sencillamente, todos estos sentimientos son el resultado de la transformación del cuerpo físico del ser humano.

Como sabéis, la humanidad necesita ser limpiada, purificada de todas las indicaciones que os fueron dadas en vuestra vida para que estéis a sueldo de ciertos seres humanos del no amor. Sepan que lo que está sucediendo actualmente es una purificación de vuestras células, de todo el cuerpo, ya sea el cerebro o el esqueleto.

Si sientes un cansancio frecuente, si tienes una pequeña pérdida de memoria, significa que estás en la energía de purificación, que trae un pequeño tumulto en ti al suprimir lo que ya no necesitas, y restaurar al verdadero ser humano divino. Cuantos más seres humanos sean conscientes de su poder divino, tanta más la luz se extenderá sobre la Tierra, y más se asentará la paz y el respeto en la humanidad.

Cada ser humano tiene un camino divino de vida a seguir. Cada misión de vida es diferente de los otros caminos de vida de otros seres humanos. Los humanos que se deleiten en energías inferiores de tercera dimensión dejarán la Tierra, o se irán a otros planetas de conciencia idéntica donde continuarán su evolución de manera más o menos difícil.

En un momento determinado, sólo podrían permanecer en la Tierra los seres humanos que sean compatibles con la nueva energía terrestre, que habrá crecido en su conciencia como una estrella. Allí comenzaría la nueva vida de la Tierra y de su humanidad. Todavía no están allí porque tienen mucho trabajo que hacer para purificar el ser.

Quienes estuvieron en el origen de esta crisis no esperaban que los seres humanos transformaran su conciencia tan rápido. Esta crisis que había sido creada desde cero por ese gobierno mundial tuvo el efecto contrario al que esperaba. Efectivamente, el ser humano entendió cuánto lo manipulaban y perdió la confianza en todo lo que parece que se hace para traerle bienestar.

https://cristal-mariandi.com/ nous-voulons-vous-reconforter

CURIOSO

Año nuevo judío.- Comenzó la fiesta del Rosh Hashaná con la puesta de sol del viernes 15 de septiembre y se extiende hasta el domingo día 17. En este día el pueblo judío conmemora la creación del mundo y, al sexto día, del ser humano. Son días para hacer examen de conciencia y para pedir perdón a los allegados que pueden haber sido dañados durante el año. Además, muchos creyentes acuden hasta mares, ríos o manantiales para deshacerse en las aguas de los pecados e inmoralidades cometidos, mientras que los más religiosos expían sus pecados a través de largas sesiones de rezos en las sinagogas. Por su parte, los seculares que viven en Israel suelen viajar por estas fechas para aprovechar el periodo festivo conocido como Sucot o la Fiesta de los Tabernáculos.

https://www.elmundo.es/como/ 2023/09/14/ 6502d1fce4d4d825388b45e5.html

