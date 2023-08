Armonía con la Naturaleza

Permacultura

Cultura Permanente

No es sólo agricultura

El camino de la Sencillez

Armonía con la Creación

Se basa en principios universales

Está relacionada con las Ecoaldeas

Cómo encontrar Paz y Prosperidad

Aplicable a varios aspectos de la vida

Construcción de Comunidades Conscientes

Diseño agrícola, económico, político y social

Resistencia frente a cambios y perturbaciones

Diseño basado en la imitación de la naturaleza

Todo el mundo habla de las ecoaldeas y de los problemas de convivencia que plantean, pero se olvidan de la permacultura, que sería de base de cualquier ecoaldea, para que se convierta en una isla de luz y funcione lo mejor posible. La permacultura es una forma de cultura permanente porque se alinea con los modelos duraderos de la naturaleza. Es un diseño equilibrado que busca crear sistemas de vida armoniosos, resistentes y regenerativos, tanto para los seres humanos como para la naturaleza.

Los ‘permies’, como se les llama cariñosamente, son personas que buscan soluciones positivas a los problemas más graves del mundo, pero las respuestas pueden ser mucho más sencillas de lo que pensamos. La mayor parte de los problemas están creados por la mente humana, que imagina obstáculos donde no existen, pero esto se evita cuando se sigue el camino de la sencillez.

Puede que los bosques de alimentos, la energía limpia, la recogida de agua de lluvia y una vida más sencilla no parezcan la revolución que imaginabas, pero cambiar la forma en que interactuamos con la tierra, con otras criaturas y entre nosotros mismos podría transformar radicalmente el modo en que pasamos nuestros preciosos momentos en este increíble planeta.

DEFINICIÓN

El término permacultura procede de la combinación de las palabras permanente y agricultura, pero su alcance se ha ampliado para abarcar mucho más que sólo la agricultura. La permacultura es un sistema de principios de diseño agrícola, económico, político y social basado en los modelos y las características del ecosistema natural. Es holística ya que posee multitud de ramas entre las que se incluyen el diseño ecológico, la ingeniería ecológica, diseño ambiental, la construcción y la gestión integrada de los recursos hídricos que desarrolla la arquitectura sostenible y los sistemas agrícolas autorregulados inspirados en los ecosistemas naturales.

Un hábitat diseñado según los principios de la permacultura se entiende como un sistema, en el cual se combinan la vida de los seres humanos de una manera respetuosa y beneficiosa con la de los animales y las plantas, para proveer las necesidades de todos de una forma adecuada. En el diseño de estos sistemas se aplican ideas y conceptos integradores de la teoría de sistemas, biocibernética y ecología profunda. La atención no sólo se dirige hacia los componentes individuales, sino también hacia las relaciones entre estos elementos y su uso óptimo para la creación de sistemas productivos.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Permacultura

La permacultura fue desarrollada en la década de 1970 por los australianos Bill Mollison y David Holmgren. Se basa en la observación y el estudio de los modelos y procesos naturales para diseñar sistemas que imiten y funcionen en armonía con la naturaleza. El objetivo principal es crear sistemas que sean duraderos a largo plazo, minimizando el impacto ambiental, promoviendo la autarquía y fomentando la resistencia frente a cambios y perturbaciones.

La permacultura empieza observando e interactuando con su propio espacio exterior. El objetivo es alinearse con la naturaleza y, para ello, primero hay que observarla. ¿Cómo y dónde se mueve el sol en las distintas épocas del año? ¿Dónde están los puntos calientes y los rincones frescos? ¿Dónde tiende a acumularse el agua del deshielo o la lluvia? ¿Qué está creciendo ya? ¿Puedes identificar las plantas, insectos y otras criaturas que comparten tu espacio?

https://es.theepochtimes.com/ como-encontrar-paz-y- prosperidad-con-la- permacultura_1162943.html

PRINCIPIOS

Los principios fundamentales de la permacultura se pueden aplicar a diversos aspectos de la vida, incluyendo la agricultura, la arquitectura, la energía, la economía, la educación y la comunidad:

Observar e interactuar: Se trata de comprender cómo funciona un sistema antes de intervenir en él y luego diseñar que se adapten a las condiciones locales.

Obtener un rendimiento: Buscar obtener múltiples beneficios a partir de un mismo elemento o recurso, maximizando la eficiencia.

Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación: Diseñar sistemas que puedan ajustarse y adaptarse a cambios y desafíos a lo largo del tiempo.

Usar y valorar la diversidad: Reconocer que la diversidad en plantas, animales y personas enriquece los sistemas y aumenta su resistencia.

Integrar en lugar de segregar: Buscar formas de integrar elementos y funciones en un sistema en lugar de separarlos, creando relaciones beneficiosas.

Usar soluciones pequeñas y lentas: Emplear estrategias gradualistas y soluciones locales que se adapten a las condiciones específicas de cada lugar.

Utilizar y valorar los servicios y recursos renovables: Priorizar fuentes de energía y recursos que se renueven naturalmente en lugar de depender de recursos finitos.

No generar residuos: Diseñar sistemas en los que se utilicen como abono los desperdicios de un proceso a través de una fermentación controlada o compostaje. Se puede añadir materia orgánica, como compost, humus de lombriz y mantillo.

ECOALDEAS

La relación entre la permacultura y las ecoaldeas es estrecha, ya que ambos comparten una visión y enfoque parecidos en cuanto a la sustentabilidad, la colaboración con la naturaleza y la creación de comunidades conscientes y resistentes. Las ecoaldeas son comunidades que buscan vivir de manera más equitativa y en armonía con el entorno, mientras que la permacultura es un enfoque de diseño que promueve sistemas regenerativos y sustentables.

Tanto la permacultura como las ecoaldeas buscan un enfoque de diseño que sea sustentable y respetuoso con el entorno. La permacultura proporciona principios y métodos para diseñar sistemas agrícolas y comunitarios que imiten los modelos de la naturaleza, mientras que las ecoaldeas aplican estos principios en la creación de hábitats humanos más sustentables.

Tanto en la permacultura como en las ecoaldeas, hay un énfasis en la autosuficiencia y la regeneración. Las ecoaldeas aplican a menudo prácticas agrícolas, energéticas y de gestión de recursos que se alinean con los principios permaculturales para asegurarse de que los recursos naturales se utilicen de manera responsable y se restaure el equilibrio en lugar de agotarlos.

Las ecoaldeas y la permacultura también comparten un compromiso con la construcción de comunidades conscientes. Las ecoaldeas buscan crear entornos comunitarios donde los valores de colaboración, apoyo mutuo y toma participativa de decisiones sean fundamentales. Estos valores se alinean con el enfoque holístico y comunitario de la permacultura.

Tanto las ecoaldeas como la permacultura tienen un fuerte enfoque en la educación y el aprendizaje continuo. Las ecoaldeas ofrecen a menudo programas de capacitación en sostenibilidad y vida comunitaria, mientras que la permacultura se basa en compartir conocimientos y prácticas para promover la regeneración.

En resumen, las ecoaldeas y la permacultura se complementan, ya que ambas tienen como objetivo crear sistemas humanos y ecológicos más saludables y equitativos. La permacultura proporciona herramientas y principios de diseño que se pueden aplicar a las ecoaldeas para lograr una mayor armonía con la naturaleza.

NOTICIAS

La impresión de dinero fiduciario está diezmando a la clase media según Mike Adams .

Más de ochenta países están preparados para cambiar al sistema BRICS.

El Banco Mundial y el Nuevo Banco de Desarrollo BRICS están comenzando a alentar los préstamos en moneda local. Esto fortalecerá los lazos económicos, facilitará las transacciones transfronterizas y fomentará los flujos de inversión dentro de cada región. https://dinarchronicles.com/ 2023/08/14/do-you-hear-seeds- of-wisdom-rv-gcr-updates-from- goldilocks-8-13-23/

Detener la corrupción en Irak es como tratar de apagar un fuego de gas con los pies. https://dinarchronicles.com/ 2023/08/14/historically- coffee-with-markz-intel- stream-highlights-8-14-23/

Atentos al rápido desarrollo de sistemas de armas láser por parte de China . https://www.brighteon.com/ 1f352af4-f81f-415e-b041- a9db47f46535

Sorcha Faal habla de un ataque chino con arma láser a la isla de Maui en Hawai . https://www.whatdoesitmean. com/index4351.htm

Precisamente la Fuerza Espacial tiene una base en Maui . https://beforeitsnews.com/ alternative/2023/08/dave- hodges-u-s-space-force-is- based-in-maui-essential- military-infrastructure- located-on-maui-how-china- greatly-benefitted-from-the- disaster-on-maui-3797254.html

Kerry Cassidy cree que fue un ataque directo a la Fuerza Espacial. https://projectcamelotportal. com/2023/08/14/dew-attack-on- space-force-base-maui- evidence-of-alien- intervention/

Juan O Savin dijo que un satélite chino hizo un mapeo del terreno usando láser y fue fotografiado antes del evento. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=227596

Según el Jinete de la Tormenta, el fantasma de Muammar Gaddafi es una leyenda en África. Libia fue el primer país libre de la deuda mundial, brindó educación y atención médica gratuitas y pagó la vivienda y la educación para que su pueblo obtuviera educación universitaria en el extranjero. Gadafi comenzó a crear un sistema bancario africano respaldado por oro y recursos naturales. Por eso lo derrocaron. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=227602

PLANES

El plan de la sociedad del Dragón Blanco para el planeta según Benjamín Fulford.- Los antiguos linajes gobernantes del planeta están tratando de negociar una rendición con la sociedad del Dragón Blanco y sus aliados de sombrero blanco. El principal obstáculo para sustituir el régimen distópico actual es la cuestión de qué alternativa lo sustituirá. Por esta razón, se está presentando un conjunto de propuestas que no pretenden ser una conclusión definitiva, sino más bien un punto de partida para un debate constructivo sobre cómo debemos navegar hacia el futuro nosotros, como especie. Sin embargo, se podría colapsar el sistema actual antes de hacer esto.

https://benjaminfulford.net/ 2023/08/14/the-white-dragon- society-plan-for-the-planet-2/

Poofness dijo.- Estamos a la espera de más noticias sobre los movimientos para eliminar los recursos en efectivo de todo tipo del sistema. Eso no ha sido tan fácil de hacer como se pensó al principio, porque se están sumando los errores de cálculo acumulados, y se acumulan los banqueros y los asuntos legales.

Solo ocúpate de tus propias necesidades y las de los que te importan, haz un esfuerzo para fortalecerte y haz lo que puedas, como precursores de los días en que se detengan las entregas o no haya más. Continúa cultivando todo lo que puedas, almacena alimentos secos y cosas liofilizadas. El agua es un problema, aunque creas que no lo es.

La perseverancia suave consiste en tratar de que todos presten atención a sus empujones. Sobrevivirás, pero no será fácil para la mayoría. El día en que se suelten los fondos no está en su futuro inmediato. No te haría ningún bien en este momento de todos modos; a partir de ahora existe la posibilidad de que todo se pueda congelar, las cuentas bancarias se pueden congelar, y el efectivo también. Todos se aferran a su poder de cualquier modo que puedan en este momento.

Recuerda lo que opina Poofnes: “El día en que se sueltan los fondos no está en el futuro inmediato”. Es hora de abastecerse y prepararse de otras maneras. Pero sólo es su opinión.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=227558

https://goldenageofgaia.com/ 2023/08/14/poof-said-for-aug- 13-2023/

https://dinarchronicles.com/ 2023/08/14/the-office-of- poofness-weekly-report-update- from-poof-susan-and-dj-8-13- 23/

MENSAJES

Según Kejraj , la élite oscura quiere avanzar con una revelación suave. Sólo lo suficiente para que puedan decir “ bueno, tratamos de decírtelo” . Sólo hacen esto porque les será más difícil ocultarlo. Se acelera el cambio a medida que se revelan más naves galácticas en el cielo. https://eraoflight.com/2023/ 08/12/daily-message-for-8-12- 2023/

Mensaje diario de Kejraj .- Sin amor, todo está en camino de destrucción. Donde no hay amor, hay caos. El amor, la esencia de la Fuente, de la naturaleza, debe ser la esencia y el fundamento de todo lo que se construya en una sociedad, si es que perdura y sirve al mayor bien de todos. https://eraoflight.com/2023/ 08/14/daily-message-for-8-14- 2023/

La alegría constante es tu derecho de nacimiento. Es tu naturaleza como luz espiritual siendo que eres. Existiendo en la matrix de la tercera dimensión, puede ser un poco difícil permanecer en ese estado de alegría, porque todo el sistema fue diseñado para desconectar a los seres humanos de su naturaleza divina. https://eraoflight.com/2023/ 08/12/constant-joy/

Mensaje a la gente por Nadina Boun .- Ninguna especie vendrá a rescatarte, ese no es el camino. Has visto cómo, en el pasado, cuando llegaba una especie, la convertías en dioses, por lo que no es ésta la forma en que deseamos ayudarte o establecer contacto. https://eraoflight.com/2023/ 08/14/the-council-a-message- to-the-people-of-earth/

A una persona que cree en Dios pero no sigue ninguna religión en particular y tiene afinidad por los místicos de diversas tradiciones religiosas, se le podría llamar espiritualista o creyente independiente. También se podría utilizar el término agnosticismo religioso para describir esta posición, ya que están abiertos a la idea de lo divino, pero no se adhieren a ninguna doctrina religiosa específica.

José Ortega y Gasset dijo que clasificar al mundo en izquierdas y derechas sería una idiotez, porque ambas sirven al mismo amo globalista con estrategias diferentes. Ésta fue su frase famosa: “Ser de la izquierda, como ser de la derecha, es una de las infinitas maneras que puede elegir el ser humano para ser un imbécil.”

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/2tHxqfalQBg

Enlace a mi nuevo canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/ channel/UCb7mK- 3blujCXZCEVjnYlnw

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria. blogspot.com/

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/ cvguillermoherrera/

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio, pero en realidad es mi nombre espiritual.)

Ruego se suscriban al canal de mi hermana para ayudarla a crecer.

Mi hermana Rosa tiene este canal bilingüe de Arte y Literatura como Licenciada en Bellas Artes:

https://www.YouTube.com/ channel/UCriK4qCAXRjj8iIpZob_ xhg