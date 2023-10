Anticimex registra un crecimiento del 71% de las plagas de chinches de cama en España

Anticimex, empresa especializada en control de plagas y sanidad ambiental, ha registrado un crecimiento del 71% de las plagas infestaciones de chinches de cama en España. Concretamente, en el periodo de enero a septiembre de 2023 comparado con el mismo periodo del año anterior. Desde enero de 2020, la compañía ha registrado un incremento constante de chinches que ha llevado a un aumento de sus actuaciones para controlar dicha plaga. Si analizamos la actividad en 2023 en las 5 Comunidades Autónomas con mayor actividad Madrid registra el primer lugar, seguida por Cataluña, con especial incidencia en Barcelona, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En estas regiones, precisamente hay mucha actividad y tráfico de personas, lo que beneficia la proliferación de infestaciones de chinches de cama. Cabe remarcar que la pandemia hizo que se vieran reducidos los desplazamientos y viajes por un largo periodo de tiempo, lo que benefició una consecuente disminución de la presencia de chinches. Estos insectos se propagan con los desplazamientos de personas. Los medios de transporte o cualquier actividad social facilitan la transmisión de las chinches y permiten que lleguen a los hogares donde se instalan en los dormitorios cerca de las camas. En este sentido, Carlos Pradera, experto en el control de chinches de Anticimex España destaca: “En caso de infestación por chinches, lo más recomendable es informarse debidamente de los tratamientos adecuados para mantenerlas alejadas, ya que, en muchas ocasiones, el uso de remedios caseros con algún químico puede empeorar la situación provocando su dispersión. De todos modos, si se detecta su presencia en casa, es recomendable contactar con un técnico especialista que cuente con tratamientos térmicos ecológicos para acabar con totas las fases de las chinches en lugar de utilizar insecticidas”. Respecto a su problemática, Pradera añade: “Se trata de una plaga global que no deja de aumentar desde hace dos décadas. Es por ello, que recomendamos una actitud preventiva y no se dude en inspeccionar una cama antes de dormir en ella si hay la menor sospecha. Son insectos hematófagos que cuando pican introducen sustancias ajenas a nuestro cuerpo que provocan una reacción alérgica que en casos muy graves puede requerir hospitalización. En caso de sospechar la infestación en un hogar, no hay que dudar en llamar a un especialista para que haga una inspección. Es más fácil la erradicación de pequeñas infestaciones y evitamos transportarlas hasta otros lugares”. La gestión de chinches de cama de Anticimex: ecológica, eficaz y segura para la salud de las personas. Desde Anticimex, empresa especializada en control de plagas, se están realizando tratamientos térmicos de forma continua en hoteles, viviendas y todo tipo de transportes (trenes, autobuses, ferris) así como espacios sociales como cines y teatros para controlar dichas plagas en todo el país. La compañía dispone de un tratamiento ecológico y eficaz que integra desde un estudio previo para identificar el grado de infestación, hasta la aplicación de un tratamiento térmico que permite eliminar los chinches en todas sus fases de desarrollo (huevos, ninfas y adultos). No se utilizan insecticidas puesto que no consiguen eliminar del todo la plaga y además beneficia su dispersan. Con la aplicación de insecticidas es común una reinfestación al cabo de unas semanas. Además, al no hacer uso de insecticidas no requiere de plazos de seguridad de ningún tipo, siendo el tratamiento más seguro para la salud de las personas y respetuoso con el medio ambiente. Cómo detectar si hay chinches en la ropa o el hogar En los últimos meses, la presencia de estos insectos en cines, transporte público y hospitales han aumentado en ciudades de todo el mundo. Ante la creciente alarma social, Anticimex ofrece una serie de pautas para poder identificarlas. Las chinches de cama (Cimex lectularius) son insectos muy pequeños (5 mm de longitud) que se alimentan de sangre humana en todos sus estadios de crecimiento. Completan su ciclo biológico cerca de los lugares de descanso de las personas que habitualmente suelen ser los dormitorios y, más concretamente, cerca de los colchones y estructuras de las camas para picarnos mientras dormimos. Para detectar estos insectos debemos tener en cuenta cuatro indicios básicos como encontrar chinches vivas, observar picaduras en nuestra piel, encontrar pequeñas manchas de sangre o identificar pequeñas marcas fecales en nuestras sabanas o almohadas (pequeños puntos negros). Como se ha mencionado anteriormente, son llevados hasta nuestros hogares por las propias personas en las maletas y otros objetos de viaje. Si se está de viaje, hay que mantener la maleta o mochila alejada del suelo o de la cama del hotel; revisar el colchón, bajo la cama y alrededor del cabecero del hotel para ver si hay chinches vivas y/o pequeñas manchas; revisar las maletas y la ropa al volver a casa para asegurarte de que no se han introducido accidentalmente y aspirar la maleta para evitar que queden escondidos. Posteriormente limpiar la aspiradora y lavar todas las pertenencias con agua caliente superior a 70ºC en un programa de lavado de una hora. 