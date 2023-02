Ángeles Férriz califica de “chapuza” la oferta sanitaria de empleo público y pregunta “para quién se guardan las plazas no convocadas”

La portavoz parlamentaria lamenta que Moreno Bonilla haya venido a “cargarse” la sanidad pública y afirma que mientras gobierne el PP nada “va a mejorar” porque lo que “falla es su gestión”

La portavoz parlamentaria, Ángeles Férriz, ha afirmado hoy que el Partido Popular es una organización política que no cree en la sanidad pública y que ante la evidencia de la terrible situación del sistema sanitario se limita a decir que no existe ningún problema o le echa la culpa a Pedro Sánchez. “Es muy difícil que quien incendia haga también de bombero” ha destacado. Férriz ha intervenido en una comparecencia en el pleno y ha lamentado que la oferta de empleo público convocada por el Gobierno andaluz para profesionales sanitarios es “una chapuza llena de errores y de opacidad”. “Se han lucido, han sacado esta convocatoria sin el apoyo de nadie, sin negociar con nadie, la distribución de plazas ofertadas no tiene ninguna lógica” ha lamentado. Férriz ha explicado que en enfermería “se convocaron 6845 plazas y dos semanas después desaparecen más de 2.000 plazas, sin comunicar nada, engañando a la gente, faltando el respeto”.

La portavoz parlamentaria ha criticado que la “chapuza” de esta convocatoria de empleo ha creado caos entre los profesionales y se ha preguntado “para quién se guardan las plazas que no han ofertado” tal y como plantean los sindicatos y los colegios profesionales, que han pedido que “rectifiquen de inmediato”. Férriz ha afirmado que el Gobierno andaluz no ha hecho nada para paliar lo que llaman “casos aislados” que “son uno detrás de otro”. “No han contado lo que hacen de verdad, como los contratos de cuatro días, ¿de quién es culpa eso?” ha preguntado Férriz.

Asimismo, la portavoz socialista ha recordado las manifestaciones que están teniendo en lugar en todas las provincias andaluzas para salvar la atención primaria, “salvarla de ustedes”, ha ironizado. “Ustedes se extrañan de que se vayan a cientos los profesionales de Andalucía cuando en realidad están destrozando todo” ha afirmado. Así, ha criticado que el Partido Popular no respeta a los profesionales, “dónde ha quedado la atención domiciliaria o las sesiones clínicas” y ha destacado que comenten “un error detrás de otro”.

“Con 45.000 millones de euros de presupuesto se podrían solucionar muchas cosas pero el problema es que ustedes no quieren” ha espetado la portavoz a la consejera de Salud y le ha recordado que “hay hospitales que no sólo tienen déficit de profesionales si no que directamente anulan especialidades, como el caso de la unidad de ictus del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva”.

“Mientras ustedes estén gobernando esto no va a mejorar porque los que fallan son ustedes” ha lamentado Férriz porque “están regando de millones la sanidad privada, más de un millón de pacientes derivados a esta sanidad, en vez de reforzar el sistema público”. Así, ha criticado que el Partido Popular ha venido a “cargarse la sanidad pública” y como dice el Sindicato Médico “están cumpliendo con la hoja de ruta a la perfección”.

“Ustedes son incapaces de gestionar y tienen el corazón helado” ha afirmado Férriz, sobre todo cuando se trata de políticas que afectan a la gente y nosotros no queremos ser “otro Madrid” porque “no nos gusta” y tendrán en frente al PSOE y a la mayoría de Andalucía si siguen este camino y su “borrachera de mayoría absoluta”, ha concluido.