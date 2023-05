Amat no ha hecho ni una sola zona verde digna de ser considerada como tal en sus casi tres décadas de mandatos. Las que lo son, las heredó en su día, caso del Parque Andrés Segovia de Aguadulce, el mayor pulmón verde que tiene nuestro municipio, donde cada vez hay menos árboles.

Manolo García y miembros de la candidatura, han recorrido este parque para comprobar la cantidad de árboles que se han talado recientemente. El PP de Amat no solo no hace parques, sino que no conserva los pocos que hay.

#RoquetasCapitalVerde

#alcaldemanologarcia

#laciudadquemereces