Almería rinde un merecido homenaje póstumo a Jesús Verdejo, impulsor del fútbol veterano almeriense

La alcaldesa María del Mar Vázquez destaca “su labor a favor del fútbol”, en los prolegómenos del I Memorial que ha enfrentado a UD Almería y CD Cieza

Jesús Verdejo respiraba fútbol por los cuatro costados. Fue miembro de la Junta Directiva del primer ascenso de la UD a Primera División, delegado del equipo, y fundador y presidente durante 25 años de la Asociación Provincial de Fútbol Veterano, a cuyas entregas de premios acudieron algunos de los mejores jugadores del balompié español. Un buen hombre que amaba el fútbol de su tierra.

Fallecido durante la pandemia, a finales de 2020, el fútbol almeriense le ha querido rendir un merecido homenaje póstumo que perdurará en el tiempo, con la celebración al mediodía de la primera edición del Memorial Jesús Verdejo, al que ha asistido la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por los concejales Juanjo Segura y María del Mar García Lorca.

Celebrado en el Anexo del Power Horse Stadium, se le ha entregado a su esposa, Paquita Reche, arropada por sus hijos y nietos, un tramo de flores, diferentes placas y una camiseta enmarcada con el nombre de Jesús Verdejo, a la vez que ha recibido en forma de aplausos el cariño de los almerienses. En el partido han jugado los veteranos de la UD Almería y del CD Cieza, ganando claramente los almerienses por 8-1 (5-0 al descanso).

María del Mar Vázquez ha afirmado que “nos encontramos en el I Memorial Jesús Verdejo y cómo no podía ser de otra manera el Ayuntamiento quiere mostrar su apoyo a familiares y amigos en esta iniciativa a una persona entregada a su trabajo, así como al deporte, al club y al fútbol, especialmente el veterano. Jesús Verdejo ha sido el gran impulsor del fútbol veterano a nivel provincial y no podíamos faltar en esta cita”. A su lado, uno de sus hijos, Guillermo Verdejo, ha expresado “el agradecimiento de la familia por este cariñoso homenaje. Es verdad que murió en tiempos del Covid, con restricciones de aforo, y no pudieron asistir todos los que le querían. Con el memorial queremos recordarle tanto su familia como el fútbol almeriense en general”.

Jesús Verdejo llegó al consejo de administración de la UD Almería en octubre de 2002 cuando Manuel García accedió a la presidencia. Poco después Alfonso García se hacía con la mayoría de las acciones y asumía la propiedad del club proclamándose también presidente. Jesús Verdejo se mantuvo en su organigrama organizativo y fue el consejero del primer equipo coincidiendo con el primer ascenso del club a Primera División. En 2016 fue homenajeado por la UD. Almería para reconocerle su labor y trayectoria. Pero fue el en fútbol veterano donde más dejo su impronta, siendo presidente fundador de la asociación que realiza dos torneos anuales y reúne a todos los amantes de este deporte en la provincia.