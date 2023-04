Alarma social en Roquetas de Mar por la cantidad de atracos que se están produciendo

Desde hace varias semanas se están perpetrando una oleada de robos en Roquetas de Mar por inmigrantes.

El pasado día 26 marzo 2023, en la playa de Las Salinas, dos menores inmigrantes, sobre las 22:00 horas, robaron a dos menores de 15 años, a punta de navaja. Y al día siguiente, 27 marzo, en la Urbanización de Roquetas de Mar, intentaron entrar a la casa de una vecina de Roquetas por la terraza.

El pasado martes, día 28 de marzo, robaron a una mujer de 60 años en la Avenida Luis Buñuel, sobre las 10:30 de la mañana. El lunes 3 de abril robaron a una mujer embarazada en la Calle Las Arenas sobre las 18:00 horas.

Ante tal panorama intranquilizador, vecinos de la Avenida Pintor Rosales y Avenida Pablo Picasso se quejan porque están siendo en sus respectivas calles un foco de tirones de bolsos robos en comercios. Agresiones y un largo etc. que las denuncias interpuestas no los han evitado, deduciendo que no han servido de nada.

Una vecina nos comenta que están abandonados, literalmente, por las fuerzas del orden (nos dice lo siguiente: no olvidemos lo que pasó en el año 2000 en El Ejido … Estamos a las puertas que vuelva a pasar, pero esta vez en Roquetas de Mar ); Roquetas sea convertido en un polvorín con tantos robos.