Adriana Valverde lamenta que el PP no respalde ubicar una estación medidora del aire en Cuevas de Los Medinas

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha aplaudido hoy la unanimidad que se ha expresado en el Pleno celebrado esta mañana en relación a la moción socialista para que la construcción del nuevo IES de La Cañada figure en los presupuestos de la Junta de Andalucía del próximo año 2024.

Adriana Valverde ha recordado durante su intervención que la intención del PSOE presentando esa iniciativa era la de poner el foco sobre la necesidad de que el Ayuntamiento y la Junta agilicen todos los trámites necesarios para poner a disposición de la Consejería de Desarrollo Educativo los terrenos para la construcción del nuevo IES, “objetivo que hemos cumplido dado que después del registro de nuestra moción se procedió a autorizar la segregación que permanecía en el Área de Urbanismo desde el pasado mes de julio”, ha destacado.

“En todo caso una buena noticia para el AMPA del Colegio San Indalecio de La Cañada”, ha valorado Valverde, quien también ha señalado que “en el día de hoy pretendíamos el compromiso del equipo de Gobierno para que exija a la Junta que incluya el proyecto en los presupuestos del año que viene”.

Por último, ha felicitado a los miembros del AMPA y a los vecinos de La Cañada porque “tras muchos años van a ver por fin cómo los niños del barrio cuentan en un tiempo razonable con otro instituto que satisfaga las necesidades de escolarización que viene registrando el barrio desde hace mucho tiempo” y ha asegurado que “desde el PSOE en el Ayuntamiento y en el Parlamento andaluz vamos a estar vigilantes para que la Junta cumpla los plazos comprometidos”.

De otro lado, ha lamentado que la moción del PSOE para pedir a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente la ubicación de una estación medidora de la calidad del aire en Cuevas de Los Medinas, por su cercanía a la Planta de Tratamiento, Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos, no haya sido respaldada por el PP ya que, en su opinión, se trataba “de una petición muy sencilla, fácilmente ejecutable por la Junta de Andalucía y que daría mucha tranquilidad a los vecinos de ese núcleo pero también a las poblaciones cercanas como Retamar-El Toyo o El Alquián, más aún después del grave incendio que se produjo hace más de un año”.

Valverde ha dicho no entender las palabras del concejal responsable de Sostenibilidad Medioambiental “porque ha justificado el no a nuestra iniciativa basándose en que la futura planta que se construya contará con tecnología que controlará mejor las emisiones actuales y ayudará a reducirlas”, sin embargo, se ha preguntado “qué pasa mientras se construyen esas nuevas instalaciones para las que, por cierto, no nos ha proporcionado fechas”.

Así, ha criticado “la falta de empatía del PP hacia unos vecinos, especialmente, los de Cuevas de Los Medinas que llevan años soportando las incomodidades de cercanía a la planta sin que hasta la fecha hayan obtenido compensación alguna por parte del Ayuntamiento”.