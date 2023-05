Adriana Valverde garantiza políticas de vivienda, cultura, transporte, deportes y ocio centradas en los jóvenes almerienses

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha garantizado que si obtiene la confianza de los almerienses el próximo 28 de mayo su gobierno municipal desarrollará políticas de vivienda, cultura, transporte, deportes y ocio “centradas en los jóvenes almerienses”.

Adriana Valverde ha realizado estas declaraciones durante la celebración de la Fiesta de la Primavera organizada por Juventudes Socialistas ante las decenas de jóvenes que se han congregado en el Bar Romera, junto a la Universidad. “Si los almerienses me dan su confianza el 28 de mayo, me voy a volcar en hacer política para la gente joven”, les ha asegurado.

Adriana Valverde ha explicado que “hacer política para gente joven desde una administración como el Ayuntamiento es posible, porque el Ayuntamiento puede, por ejemplo, hacer viviendas públicas y asequibles, para alquilar o para comprar”.

Así, ha señalado que “en Almería existe un grave problema con el acceso a la vivienda al que desde el PSOE queremos poner solución construyendo vivienda protegida para alquiler o compra cuyo precio no suponga más del 30 por ciento de un salario medio y llegando acuerdos con propietarios de viviendas vacías para que exista un verdadero parque de viviendas de alquiler para ponerlas a disposición de los almerienses”.

“Nosotros no vamos a hacer como el PP en el Ayuntamiento, que ha construido viviendas de protección oficial que han costado más de 200.000 euros”, ha asegurado, al tiempo que ha criticado que “eso no vale ni un piso de una constructora privada, eso no es hacer política para los jóvenes”.

En materia de deporte, ha trasladado a los jóvenes congregados por Juventudes Socialistas, que “es importante ir a votar el próximo 28 de mayo porque la política también influye en lo que pagáis por usar las instalaciones deportivas públicas”. “En la ciudad de Almería se paga mucho porque el PP en el Ayuntamiento le ha dado la gestión de la mayoría de las instalaciones deportivas a empresas que buscan un beneficio económico no un beneficio social”, ha lamentado la candidata socialista, quien ha manifestado que “nosotros vamos a devolverle las instalaciones deportivas que son públicas a los almerienses y vamos a trabajar para que no sea un lujo practicar un deporte en esta ciudad”.

En cuanto a movilidad, Adriana Valverde ha avanzado que “vamos a reorganizar las líneas de autobuses públicos para que sean más eficientes, más prácticas y más útiles para los almerienses y para que no tengáis que ir como sardinas enlatadas a la Universidad”. “Es increíble que el PP lleve gobernando 20 años en la ciudad de Almería y no haya solucionado la saturación de algunas líneas de autobuses, sobre todo las que vienen a la Universidad, o que se tarde más de El Zapillo a Retamar que de Almería a Granada”, ha denunciado.

En último lugar, durante su intervención, Valverde trasladó a las chicas y chicos que asistieron a la Fiesta de la Primavera que “vamos a pensar mucho en vosotros y vosotras y en vuestro futuro” y les aseguró que el programa con el que el PSOE concurre a estas elecciones municipales recoge “muchas propuestas en temas que os interesan como el empleo joven, la cultura, el ocio, la educación o el medio ambiente que estamos deseosos e ilusionados por poner en práctica”.