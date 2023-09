La Luz, el Amor y la Verdad son el único refugio en tiempos de crisis.

Caída del Velo

¿Adónde se fue la gente normal?

Las grietas empiezan a mostrarse

¿Dónde se fueron todas las flores?

¿Cuándo aprenderán alguna vez?

Tormenta solar este fin de semana

Batalla final en las profecías del Mar Muerto

Cada día hallo noticias más sorprendentes. Algunas son tan increíbles que dudo de su fiabilidad, y otras son tan fuertes, que no puedo reproducirlas, pero el rumor de fondo indica que se están produciendo grandes acontecimientos mundiales. Incluso nosotros mismos no somos las mismas personas que hace unos años, porque hemos evolucionado y hemos cambiado de costumbres. Esto produce sentimientos de extrañeza, e incluso de soledad e incomprensión. ¿Qué está pasando?

El mensaje diario de Judy Byington me sorprende todos los días porque mezcla grandes verdades con grandes rumores sin confirmar. Lleva años dando fechas concretas todos los días, y también lleva años fallando en las fechas, pero al menos da la esperanza de que podría ocurrir algo mañana y se agradece la buena intención. Es como aquella telenovela que decía “dime que me amas aunque no sea cierto” porque nos gusta escuchar cosas agradables que nos regalen el oído.

Esta sorpresa se llama la “caída del velo” que representa la revelación o el descubrimiento de la verdad detrás de algo que estaba oculto. Es un cambio de percepción o comprensión, como si se viera la verdad detrás de un problema. Se refiere a un momento en el que se desvela un secreto, se descubre la verdad o se revela un aspecto importante de la narrativa.

PROFECÍAS

Lo último que han dicho los de arriba es que van a intervenir abiertamente, sí o sí, en una fecha no revelada, aunque provoquen un susto a la gente, porque no van a dejar que se degrade más la situación mundial, y puede que no quede otro remedio que tomar las riendas. No es bueno que se vean obligados a sacarnos las castañas del fuego, pero no van a dejar que destruyamos el planeta con guerras descontroladas.

Yo siempre he pedido la intervención divina directa porque es posible que no haya otra solución para arreglar el mundo. Las profecías del Mar Muerto dicen que los hijos de la luz se verían obligados luchar directamente contra los hijos de las tinieblas en esta batalla final, porque no se irían por las buenas.

Incluso hay mensajes marianos que dicen que la gran tribulación comenzaría a partir del próximo día 13 de octubre. Yo creía que ya nos habían ‘tribulado’ lo suficiente. También hubo un mensaje de Lady Nada que dijo que el gran flash solar se produciría este mismo mes de septiembre y todavía no lo hemos visto. ¿Será este fin de semana?

Los rollos del Mar Muerto, escritos en pergaminos, contienen visiones que implican una lucha definitiva entre el bien y el mal como parte del cumplimiento de la voluntad divina. Expresan la creencia en un acontecimiento apocalíptico de intervención divina directa para derrotar a las fuerzas del mal y establecer un reino de justicia y paz.

En el reino futuro, se espera que impere la Justicia Divina, donde la gente vivirá de acuerdo con las Leyes de la Creación. Se eliminará la opresión y la injusticia, y se aplicará un sistema en el que exista la equidad y se cumpla la Ley Divina. El reino de justicia y paz se caracterizará por la ausencia de conflictos y guerras. La paz será duradera y universal, y las naciones dejarán de luchar entre sí. Se sellará la puerta donde se halla el mal.

Se espera que los seres humanos vivos que habiten este reino sean espiritualmente puros y estén en comunión divina. Los textos hablan también de la redención de un remanente fiel que sobrevivirá a las pruebas y tribulaciones finales. Estos seres humanos serán recompensados con la salvación y formarán parte integral del reino prometido de justicia y paz. “Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra” como dice la Gran Invocación.

AÑORANZA

La frase “¿Dónde se fueron todas las flores?” evoca un sentimiento de añoranza por algo que solía ser hermoso o alegre y que ahora parece haber desaparecido o cambiado. Se puede utilizar para reflexionar sobre el paso del tiempo, la pérdida de la inocencia o la transformación de algo que antes era bello en algo diferente o menos agradable.

“¿Dónde se han ido todas las flores?” es una famosa canción protesta escrita por el cantautor Pete Seeger en 1955 y popularizada por Joan Baez. El estribillo responde con la frase “Oh, ¿cuándo aprenderán alguna vez?”, porque la humanidad parece estar atrapada en un ciclo interminable de conflictos y guerras, sin aprender de los errores del pasado.

La canción critica la inutilidad y la tristeza de la guerra, así como la repetición de la violencia a lo largo de la historia. Busca recordar el costo humano y emocional de los conflictos armados y la importancia de buscar la paz y la sabiduría en lugar de la destrucción. Su mensaje es una llamada a la reflexión sobre la necesidad de aprender de los errores pasados y de trabajar hacia un mundo más pacífico.

CAMBIOS

Según Sananda a través de James McConnell, estamos pasando por grandes cambios dentro de nuestro cuerpo y no somos plenamente conscientes de ello. De hecho, se están produciendo cambios en la estructura molecular, incluso en la estructura celular. Confía en ti mismo. Confía en el gran plan que está en marcha y que traerá cambios trascendentales a medida que comienza a desvanecerse la vieja programación cada vez más.

El viejo sistema tridimensional de la matrix, se desvanece cada vez más, mientras cae el velo sobre todos aquellos que todavía están profundamente dormidos en su letargo. Pero gracias a todos los que vinieron aquí con el propósito de despertar a la humanidad, hay quienes están por despertar todavía y despertarán.

El poder está dentro de todos y cada uno de nosotros a medida que aumenta la frecuencia vibratoria dentro y fuera de nosotros, derribando la vieja matris y sustituyéndola con una nueva matrix vibratoria superior, por así decirlo. Conciencia y frecuencia lo es todo y es todas las cosas.

NOTICIAS DEL RESETEO

¿Adónde se fue toda la gente normal? https://www.bitchute.com/ video/PJ_NYJSHnLs/

Se contrae la actividad empresarial de zona euro por cuarto mes. https://sputniknews.lat/ 20230922/la-actividad-de- empresas-de-zona-euro-se- contrae-por-cuarto-mes-en- septiembre-1143987690.html

‘Las grietas están se empezando a mostrar’ : Kevin O’Leary advierte que la inflación energética y alimentaria no va a desaparecer debido al dinero impreso. https://finance.yahoo.com/ news/cracks-starting-show- kevin-oleary-161152429.html

El Jinete de la Tormenta opina que el cambio de bando de los países africanos marca el colapso de la ONU. https://rafapal.com/2023/09/ 22/the-storm-rider-afirma-que- el-cambio-de-bando-de-los- paises-africanos-marca-el- colapso-de-la-onu-y-la-otan- describe-la-hoja-de-ruta-de- los-patriotas/

Tormenta solar el fin de semana.- Se espera que este fin de semana lleguen dos olas de la mancha solar AR3435 provocando tormentas geomagnéticas de clase G-1. https://spaceweather.com/

Según Ramona Lappin , tenemos todo el apoyo Cósmico que necesitamos para anclar completamente estas poderosas activaciones, actualizaciones y alineamientos que estamos recibiendo. El mensaje es relajarse completamente sabiendo que estás siendo provisto, protegido, amado, apoyado y valorado, para que cada uno de regreso a su lugar, a su estado energético y electromagnético natural. https://www.facebook.com/ ramona.lappin

La exposición a las microondas de los teléfonos móviles provoca que se acumulen en el cuerpo radicales libres llamados peroxinitros . https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=229256

“Teórico de la conspiración” fue un término popularizado por una agencia para impedir que los pensadores críticos hicieran preguntas sobre el magnicidio de JFK.

GEOPOLÍTICA

La India suspende su concesión de visados a ciudadanos canadienses tras un conflicto bilateral. https://es.euronews.com/2023/ 09/22/la-india-suspende- concesion-de-visas-a- ciudadanos-canadienses-tras- conflicto-bilateral

El jefe de la ONU convoca a la acción a los líderes mundiales. Pero, dice, parecen “incapaces de unirse” .- Insistiendo en que la cooperación internacional es fundamental, Gueterres lanzó el martes una grave advertencia a los líderes de todo el mundo, declarando que el planeta se está volviendo trastornado por los crecientes desafíos y tensiones, y advirtiendo que “parecemos incapaces de unirnos para responder” . https://thepublicsradio.org/ article/the-un-chief-summons- world-leaders-to-action-but- he-says-they-seem-incapable- of-coming-together

Según Benjamin Fulford , actualmente no hay dinero en China debido a la crisis inmobiliaria y esto está provocando inestabilidad política. Sin embargo, los chinos saben que necesitan emprender dolorosas reformas estructurales y no tratar de disimular el problema con dinero falso.

Como prueba de ello, un grupo de países que representan el 80% de la población mundial y más de dos tercios de los votos de la ONU se reunieron en La Habana del 15 al 16 de septiembre para pedir una “reforma integral de la arquitectura financiera internacional y un modelo más inclusivo y enfoque coordinado para la goberna bilidad financiera mundial ” . https://es.granma.cu/cuba/ 2023-09-16/declaración-de-la- habana-sobre-los-retos- actuales-del-desarrollo-el- papel-de-la-ciencia- tecnología-e-la-innovación

África está liderando esta lucha contra la esclavitud. El derrocamiento de Gadafi en Libia fue una llamada de atención. La caída de Gadafi despertó a sus enemigos. Los negros fueron masacrados una vez más por los árabes, incluso aunque fueran ciudadanos libios, y reducidos a la esclavitud, bajo los ojos insensibles de los vencedores y colapsaron los estados africanos pobres apoyados económicamente por Libia , empezando por Mali . https://www.voltairenet.org/ article219665.html

Tucker Carlson ha acumulado más de 367 millones de visitas en su entrevista con el candidato presidencial argentino Javier Milei , un libertario que quiere abolir los bancos centrales.

En el Reino Unido , el gobierno se ve obligado a renunciar a la agenda municipal de quince minutos porque se destruyeron casi todas las cámaras y más de 50.000 personas se niegan a pagar multas. https://benjaminfulford.net/ 2023/09/18/the-world-is- heading-for-a-showdown-at-the- un-corral/

Comentarios de Ricitos de Oro .- Actualmente nos encontramos en una fase de baño de sangre en los mercados de bonos. Una vez superada esta fase, se espera que todo se mueva al alza. Los ciclos del mercado son cíclicos por naturaleza y en ellos hay tramos normales hacia arriba y hacia abajo.

Está saliendo a la luz el paso de un sistema fiduciario a un sistema basado en valores reales. Países de todo el mundo están comenzando a utilizar su propia moneda y a respaldarla con oro. Nos acercamos a un mercado alcista en el oro a largo plazo y estaremos en camino de que se produzcan cambios importantes en nuestra economía hacia un patrón oro, pero pasaremos por un periodo de tiempo muy volátil para llegar a donde queremos estar. https://watcher.guru/news/ brics-india-uae-continue- ditching-usd-in-landmark-oil- deal https://dinarchronicles.com/ 2023/09/22/switched-out-seeds- of-wisdom-rv-gcr-updates-from- goldilocks-9-21-23/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/_idY09F_QeM