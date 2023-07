Actos que se hacen esta tarde de sábado día 1, para denunciar el estado de abandono en el que se encuentra el monumento en memoria de las víctimas de Mauthausen en Almería capital. La escultora Mariangeles Guil, que fue quien lo esculpió, nos acaba de confirmar su presencia en los dos actos que vamos a realizar esta tarde.

“Es un espacio escultórico que he sentido desde el principio como un lugar sacralizado y dedicado a la memoria de los seres humanos que sufren a causa de otros seres humanos. Representa un templo a cielo abierto en una orilla del mar Mediterráneo que no necesita estar destinado a ningún dios. Se puede transitar libremente por todo el espacio y abrazar los cuerpos de las columnas. La presencia de un material compuesto por restos fósiles como es el Travertino de Alhama, se concibe como símbolo de una presencia que puede inmortalizarse. Es el duro deseo de pervivir. Nuestras historias bélicas no se han acabado todavía y nuevas atrocidades volverán a dejar su huella entre los futuros restos fósiles de una nueva piedra.”

Desde hace años ya, el monumento, dedicado a las victimas del campo de concentración de Mauthausen, en Almería, obra de Mariangeles Guil, inaugurado en 1999, se encuentra en un vergonzoso estado. Aquel honorable monumento se ha convertido en un lugar donde hay gente que hace botellón, muchos días aparece con restos de comida y de bebida , con la placa totalmente vandalizada (ya no se puede leer nada), grafitis, deterioro de la piedra, haciendo que aquel monumento, cuyo inmenso valor histórico, ético y de memoria, ya no significa nada para la mayoría de transeúntes o visitantes de la ciudad. Mucha gente se queja de que pasan por allí, lo ven pero se van sin saber su significado, porque no hay nada que lo explique.