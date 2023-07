Aclarando malentendidos

Un Plan Magistral

Organizado con precisión

Transformación de los bancos

Nuevos certificados digitales de oro

No se deje engañar; el engaño militar es la raíz de la mayoría de la información falsa y de la frustración resultante. La coalición continuará permitiendo que los proveedores de inteligencia que no pertenecen a ella brinden fechas falsas como parte de una estrategia de distracción del enemigo.

Primero se debería producir un reinicio financiero antes de que se produzca el canje, y no al revés, opina Ron Giles. El precio del oro está grabado en piedra por la coalición para evitar especulaciones. Hay unas 23 ó 25 monedas que han sido identificadas en la primera canasta para su RV, como parte de esta redistribución de riqueza. Todo ese esfuerzo requiere tiempo, dedicación, compromiso, planificación diseño y tecnología, pero no conocemos los detalles.

Según Ron Giles, la coalición no da fechas ni rangos de tiempo estimados para que sucedan las cosas. Las cosas se desmoronan y luego se reconstruyen. Eso es lo que está pasando ahora. El caos está siendo creado por aquellos que no conocen la diferencia. En las escenas de limpieza, está la resolución del caos. El resultado final presenta una resolución limpia, clara y fáctica que tiene sentido. Hay una razón por la que se permite que se lleven a cabo tales eventos.

En medio de este caos, emerge un faro de la verdad: el Sistema Financiero Cuántico (QFS). Un sistema que promete desmontar las prácticas fraudulentas y arraigadas del lado oscuro, que es a la vez un símbolo de esperanza y un catalizador para el cambio. El QFS opera en una red descentralizada, eliminando la necesidad de intermediarios y sistemas centralizados.

La redención no es para que las personas tengan legados personales y se vuelvan ricas, es para que los humanitarios tengan fondos para hacer el trabajo que la coalición quiere que se haga. Espere hasta que se pongan a trabajar los humanitarios y vea lo que significa este plan. Hay un plan, y se seguirá con precisión, porque está planificado con precisión militar.

Añade que ha habido mucha acción ya que algunos bancos se están hundiendo. Se han cambiado a los titulares del sistema bancario central. Parece que quebrarán los bancos y algunos lo harán al final, pero hay una resolución en el plan que reutilizará lo que queda de los bancos para crear una industria de servicios financieros que brindará todos los servicios esenciales necesarios que necesitaremos para funcionar con nuestras propias necesidades financieras.

Los expertos dicen que los bancos ahora están conectados al QFS y están trabajando juntos. Esto es cierto, pero la forma en que se dice da la impresión de que los bancos se harán cargo del QFS y no al revés. Este es el plan maestro de todo el proceso. Esto no se verá hasta que veamos la transición al nuevo QFS y la forma en que los bancos se convertirán en centros de servicios financieros.

Los bancos no tienen dinero para apoyar los centros de servicios financieros, por lo que ciertos humanitarios ayudarán financieramente en la transición y luego continuarán financiando todo el sistema mientras los centros de servicios sirven a los intereses financieros de las personas.

En este momento, no ha tenido lugar el reinicio financiero, por lo que el QFS aún no está funcionando como el nuevo sistema principal aunque funcione en paralelo. Debe tener lugar el reinicio financiero antes de que se pueda activar el QFS. Decir lo contrario significa que uno no entiende el QFS. Esto forma parte del caos que se está creando.

MANIOBRAS

¿Tiene la coalición un plan establecido y sabe cómo aplicar el plan para lograr lo que se pretende para la humanidad? La respuesta es afirmativa. En el reinicio financiero mundial todas las monedas se igualarán en valor nominal entre sí. Éste es un proceso muy importante que requerirá algunas maniobras suaves para lograrlo, pero no funcionaría sin el QFS. La diferencia entre el valor de cada moneda hace que sea una pesadilla matemática el intercambio de divisas por parte del QFS, por lo que las monedas deben estar a la par antes de que se puedan transferir.

Los certificados digitales de oro son para todas las monedas. Cada certificado tendrá un código para que cada país deposite sus monedas en las cuentas de ese país. Por lo tanto, a los certificados de oro digital no les importa qué moneda se esté utilizando, porque todos encajan en la misma estructura. Por lo tanto, se debe efectuar el reinicio financiero mundial antes de que se pueda activar el QFS.

Lo segundo que debe tener lugar son las monedas reales respaldadas por oro que están representadas por certificados digitales de oro. El plan de la coalición dicta que para crear los fondos que se utilizan en el QFS, debe haber una transacción involucrada. Esa transacción está controlada por el cerebro cuántico.

RESERVAS

El QFS ha acumulado muchas toneladas métricas de oro. Pueden estar ubicadas en diferentes instalaciones de almacenamiento, pero todas están controladas por un sistema de ladrillos de oro llamado kilos porque cada uno pesa un kilo. Cada local tiene un sistema de contabilidad de los kilos como una biblioteca y sabe dónde se encuentra cada kilo de oro por su número de serie. Esto hace que sea más fácil encontrar el kilo de oro que respalda el aumento de moneda. Se les asignan números de serie ascendentes que los distinguen entre sí.

Cuando se active el QFS, cada kilo respaldará en oro el número de aumentos de moneda que iguale el valor del kilo de oro. En el momento en que se activa el QFS, el precio del oro se cimenta en el tiempo para siempre. Entonces se conoce el valor del kilo y se puede respaldar un cierto número de aumentos de moneda que iguale el valor del kilo de oro.

Cada aumento está casado con un kilo de oro por su número de serie. El certificado utiliza ese número de serie en el bloque de datos digitales que se utiliza para transferir ese aumento de moneda. Ese matrimonio del certificado digital de oro con el kilo de oro es para siempre. Contiene el número de serie del kilo que respalda el certificado de oro y la misma cantidad de aumentos de moneda que el precio del oro cuando se activa el QFS.

Los certificados de oro digital del QFS se establecen en kilos de oro, hasta que el precio real del oro se graba en piedra. Una vez que ocurra eso, los certificados digitales de oro se sentarán y esperarán hasta que se activen como dinero real. Esto requiere una transacción y la redención es esa transacción.

NOTICIAS DEL RESETEO

MENSAJES

Según Anna Von Reitz, la Ley Universal es el libre albedrío. Lo que nos cambia a una nueva línea de tiempo somos nosotros cuando elegimos la vida, y no la muerte. Elegimos la verdad, no la mentira. Elegimos la hermandad, no la alienación. Elegimos un resultado diferente para nosotros y nuestro mundo que el camino a la ruina. Comienzas a ver la belleza, la simplicidad y el poder de la Creación, y te das cuenta de que también es nuestro poder, porque somos Hijos de Dios.

Abróchate el cinturón por Jennifer Farley, de “los escritos del Creador”.- Póngase cinturones de seguridad o arneses, átense al mástil de su barco como Ulises, o use cualquier otro medio que tenga para asegurarse. Los altibajos de la semana pasada han sido desafiantes, por decir lo menos. Pero también ha habido un aumento en sus dones y habilidades. El Universo está haciendo todo lo posible para mantener el equilibrio y usted también debe hacer su parte. Mientras navega por este viaje salvaje, tenga esto en cuenta: las bajadas emocionales y físicas traen cosas que se necesitan aclarar. Los agudos son para recordarte cómo te sentirás cuando termines esta parte del cambio. Úsalo como oportunidad de crecimiento. La mejor versión de ti está a punto de hacerse realidad.

Acabas de ganar una batalla dice Kryon a través de Lee Carroll.- La forma en que se crea la energía manifestada. Cada vez que el miedo comienza a brotar dentro de ti, y lo anulas con éxito debido a la sabiduría y el conocimiento que llevas acabas de ganar una batalla. Más que eso, dentro del proceso de anular este miedo, has creado una tercera energía. Aparentemente de la nada, has creado lo que llamamos una tercera energía.

Es una tercera energía, pues responde a otras dos: La energía de tu conciencia. El desafío que tienes ante ti que es la energía de la situación. Cuando puedes usar la energía de tu conciencia para anular o cambiar el desafío, en contra de lo que podrías esperar, ocurre una nueva energía manifestada. Esto se coloca en la parte superior de esta pirámide situacional. Llámalo la triada del desafío. Aunque la energía recién creada está en la parte superior, se llama energía de anclaje.

Poofness dijo.- La intención de todos estos cambios se estableció hace muchas décadas. Algunas de estas intenciones aún están en su etapa de fermentación, y aún no se han completado algunas de las ideas. No todos los ancianos chinos están en China. De hecho, muchos de ellos no lo son. Pero se han puesto en marcha los planes y están en marcha.

Cuando aparezcan las almas correctas que comprendan la gravedad de la situación y la necesidad de estabilizar los sistemas financieros en todo el mundo, entonces, y sólo entonces, estas cosas comenzarán a madurar muy rápidamente.

Lo que no se comprende son las grandes sumas de dinero implicadas y el hecho de que no se pueden asignar en una sola sesión o distribución. A la gente se le dará lo que pueda manejar, y lo que no inundará cada país. Ésta no es una tarea sencilla, pero muchos tienen que estar de acuerdo en el cómo y el qué. Todos ustedes se darán cuenta de esto con el tiempo.

Esto es de hecho un proyecto espiritual. Que muera la avaricia y que se desvanezca el miedo que los juicios se detengan y se vuelvan tan sabios como serpientes. Todos ustedes ya deberían saber esto. Hay mucho que esperar.

