A sidi Bitru Sanshis (exPedro Sánchez), palanganero de palacio

«Los perros se pelean entre ellos, pero se unen contra los lobos». Proverbio armenio

Ya hay que volverse unos retrógrados impresentables en el gobierno, como vimos en la última Moción de Censura, para que el partido vox-mitivo del clerical-franquismo convenza a un intelectual comunista histórico para postularse de presidenciable ¡casi nonagenario!, y trate de adelantar oficialmente al sedicente ‘social-comunismo’ cañí ¡por la izquierda! Y a lo que se limita el presidente por accidente con pinta de decadente bigardo falangista, y su consorte política, la mediatizada Fashionaria cincuentona rubia de bote Yoli, es a aburrir a las piedras de la era arcaica por el denunciado Método Ollendorf, es decir, no modificar el argumentario de partido, recitando cual papagayos el guion, aunque no venga a cuento… el clásico al qué hora es contestar manzanas traigo. Resulta inmundo que no se parlamente en las Cortes, sino que se endosen a los cada vez menos súbditos feladores, ladrillos plúmbeos a modo de sermones mal leídos, ¡un famélico seguimiento de 8.000 personas tuvo el truño por ‘streaming’! Y lo peor no queda ahí, en supuestas ‘ruedas de prensa’ los periodistas al salir por los cerros de Úbeda el politicastro de turno, ya ni se molestan en repreguntar ante la burla radiotelevisada a la ciudadanía, y encima como si nada su compañero siguiente, el cual debiera hacerle el mismo interrogante no aclarado y si siguen en sus trece levantarse e irse, junto con el resto de subvencionados gacetilleros del autobombo partidista. ¡Qué los reporteros los dejen solos en el atril de los loros y las cotorras de exclusivos modelitos y ternos de brillibrilli! De ‘prensa libre’ presumen… Pero no vas a caer por eso, Perro Sánchez.

Se figura este infame gobierno de la P$OE & Izqda (h)Undida SL, al igual que antes en el turnismo bipartidista el P.P. (Partido Podrido), que con la maquinita blanqueadora de la propaganda, y la cosmética encubridora de los aterradores datos económicos, pueden convencer a alguien más que a algún incauto analfabeto funcional. Por mucho que el que endosa las bolas, a la sazón portavocillo chulesco Bolaños o la Farruquita Montero, intenten maquillar estadísticas con el trapacero ‘gran número de afiliados a la Seg. Social’, el hecho de que el dato de las horas trabajadas anda por debajo de niveles prepandémicos, indica que estamos inmersos en un océano de subempleo precarizado (el afiliado un par de días al mes aparece de ‘afiliado’ mensual en la Timoscopia). Por no hablar de la monstruosa Deuda Pública galopante, Falcon va, sueldaco amarro, comilona viene. La Sociedad Civil, a la que toman por adversaria a batir, no acaba de someterse esa gentuza encumbrada mezquina, percibe a las claras la realidad, sin que los patéticos cantos de sirena de la propaganda-basura de Moncloa le conmueva. Sin embargo, Perro Sánchez, no te harán precipitarte del pedestal tus embusteras felonías.

El aceite de oliva virgen extra, ¡siendo los primeros productores del mundo!, a precio gourmet y más caro el mismo que en Australia. Las pacas de paja y de alfalfa han cuadruplicado su precio para ruina de los ganaderos. Provocada ad hoc la inflación por el abuso del dinero fiat, llega el sueño húmedo del peor déspota: trabajar los asalariados a cambio del precio de la comida, un mal techo y poco más (los crecientes préstamos bancarios para poder pagar gastos familiares básicos causan espanto). El sobrecosto de los productos alimenticios asciende por menores cantidades, y más y más plásticos de envases monodosis que no mencionan los mercachifles reguladores heraldos del ‘cambiazo climático’. Mendaces ‘subidas de pensiones’ muy por debajo del coste de la vida. ¡Cuarenta años! sin conexión central ferroviaria hasta el Puerto de Algeciras y sin Corredor Mediterráneo hasta Almería, viéndonos obligados a que miles de camiones de transporte, de los indispensables productos hortofrutícolas de invernadero, contaminen salvajemente por falta de trenes de mercancías. Vertedero atómico en Hornachuelos (Córdoba) o el cancerígeno embalse de fosfoyesos radiactivos en Huelva, entre otras sevicias. Desaprensión total centralista por la demencial brecha económica norte-sur. Un ‘sindicalismo’ subvencionado y servil convertido en órgano del Estado, traidor por ende a la clase obrera. Desprecio a la dinamización de la industria y el comercio, más allá del postureo. Ese comodín abyecto de justificar cualquier atropello de su incompetencia con el ‘cambio climático’, metafísicamente, para imponer regulaciones a beneficio de los mismos gerifaltes aprovechados de siempre. La erosión constante de la independencia del Poder Judicial por el Banco Azul y la infiltración vaticanista en la judicatura, sin que se aplique el delito de Traición. Programado deterioro generalizado de la atención médica pública, con objeto de empujar hacia la privada. Un costosísimo sistema educativo en tiempos del 5G y el OpenAI, donde los sumisos docentes parecen ya, salvo dignas excepciones, comisarios políticos en un campo de reeducación coreano. Mas los Pueblos machacados del E. español no te dan la espalda por esos demoledores motivos, Perro Sánchez.

Hasta el totalitario régimen abyecto del Carnicero de El Ferrol contaba con la necesaria reproducción de la mano de obra. Los pepero$ociata$ no, en modo alguno, al diktat de las políticas de Washington, del supremacismo sexista anticonstitucional y su paralelo enconamiento del odio ‘de género’ (con el fin de enmascarar conflictos de clase), de las políticas identitarias sectarizadas, la implantación de una ‘justicia penal de autor’, de raigambre nazi-estalinista, sólo contra el hombre, cuotas por sexo como los pollos sin primar capacidad y disponibilidad, discriminación ‘positiva’ in aeternum, irrisorias ‘leyes’ marca invent por haber vaciado de su competencia legislativa al Senado, v.g. de la pésima factura de la del ‘sólo sí es sí’… toda esa basura de ‘ingeniería social’, proporcionalmente generadora de la tasa de natalidad más baja del mundo. La vergüenza mundial de que hayan visto sus penas rebajadas y excarcelen a ¡casi un millar de delincuentes sexuales!, esa dilapidación irresponsable de los recursos del Común para comprar mercenarios votos con faldas, el ridículo universal de que, en contraposición al falaz discurso gubernamental, muchos hombres se cambien de sexo registral para acceder, presuntamente, a las discriminatorias canonjías estatales impuestas, por ceguera electoralista fallida. El escandalazo del Tito Berni y la hipócrita banda sociata, ‘feminista’ a ratos, de presuntos curules puteros, ¡eliminando pruebas sin rubor en sede parlamentaria!, ¡del mismo partido, ‘aliade’ de la exvice Carmen Calvo Poyato, que da coba a las capamachos de opereta! Mas no, Perro Sánchez, tras los planchazos electorales históricos de Andalucía y Madrid, no vas a hundirte por ejercer de fofo y pelotero caniche político lamechichis.

Tu derrumbe total, a pesar de tener la maquinita de recuento de votos de Indra y no permitir la Doble Llave y observadores internacionales de los comicios; tu desplome de inepto sin remisión posible se va a producir porque has fracasado, perráncano sin decoro, en lo que el representante de un Estado no debe jamás fallar. En garantizar la Soberanía del Estado, frente a poderes foráneos codiciosos: esa constituye la misión primordial de un gobernante. Por desgracia, tras haber cedido autonomía y subordinarnos a pérdidas con el E. Vaticano – Estado fundado por Mussolini que secuestró a decenas de miles de bebés durante el franquismo para venderlos en adopción -, a Washington y a Bruselas, ahora te bajas los pantalones con un tiránico faraón que depreda, esclaviza y sodomiza mentalmente a diario a los Pueblos milenarios del norte de África. Mezquindad suprema personificada por consentir, pongamos por caso, el acoso judicial que sufre el gran periodista Ignacio Cembrero, genuflexos ante ese cínico Estado megalomaníaco, a los pies de un sátrapa, que se hace el ‘ofendidito’ cuando denuncian vergúenzas como la del presunto espionaje de Pegasus, entre otras. Por eso te has convertido en sidi Bitru Sanshis (exPedro Sánchez), palanganero mayor del palacio del sultanito. Se percibe la falta de estrategia militar disuasiva de cara a esos arrogantes y anacrónicos consejeros reales, pordioseros aprendices de putinajo con fez y chilaba. Verás, sidi Sanshis, si te place puedes seguir engordando la xenofobia de los criptonazis imperiófilos españolistas o marro$ioni$ta$ por los foros, haciéndose pasar los bots de los rojipardos cabezacuadradas hasta por Rita la Cantaora, por ver si enconan el odio al moro o los otros al ‘occidental’ (el Magreb se conoce que está al lado geográficamente de Filipinas). La grave sequía de la fascistizada Moroccolandia, la corrupción endémica que corroe ese Estado tercermundista, su brutalidad criminal absolutista ebria de armamentismo enloquecido, la grosera manipulación de sus propios emigrantes autóctonos, víctimas de la inducida pobreza estructural, para que envíen remesas en divisas para paliar la acuciante necesidad de sus parientes, etc… todo ello coadyuva a la búsqueda de un ‘enemigo exterior’ para exonerarse, sin freno moral ante el posible chantaje, con informes de inteligencia obtenidos de modo ilegal, a mandatarios europeos – igual que cortesanas baratas -, con el burdo subterfugio de las ‘grandezas’ de la expansión territorial por el desierto, o a costa de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que pretende colonizar el hediondo majzen de Rabat y sus descerebrados y babosos palmeros (lo sentimos, ensoberbecidos fantoches cagaimperios, emires y califas de Al-Andalus fueron soberanos plenos en Ceuta y Melilla antes que almohades y almorávides).

El propio E. español le hace el trabajo sucio a los marro$ioni$ta$ permitiendo que el Vaticano usurpe la Mezquita de Córdoba llenándola de exvotos de capillitas para desnaturalizarla en vano, resaltando por sí mismos los curas y sus meretrices politiqueras que se trata de un lugar ‘okupado’ (terminaremos los cordobeses conociendo el arte andalusí por sus evidentes influjos en la Capilla palatina de Aquisgrán en Alemania, capital del Imperio carolingio… un pan como unas hostias). Y no es que ello debiera importarle al fachomalikismo más que a los curánganos avarientos, vistas las tragaderas del pútrido majzen con los que profanan la Mezquita de al-Aqsa (tercer lugar sagrado del Islam) y masacran palestinos con plena impunidad. Un nivel de podredumbre tal que ciento cincuenta peregrinos a la Meca de nacionalidad española – ceutíes en su mayoría -, trabajadores a los que roban con impunidad los ahorros de toda una vida, se han visto tirados y estafados en Arabia Saudita por una empresa intermediaria sin escrúpulos, según parece, con sus hurtadas reservas de hotel pagadas… ¡no respetan ni ese Pilar fundamental del Islam del Hajj o Peregrinación a la Meca!, ¡ni el mes de Ramadán para calmar su bulímica avaricia! Y sin las imprescindibles garantías jurídicas internacionales siquiera, sidi Bitru, pedazo de bruto, ¿pretendes activar el comercio y los negocios en el cortijo del sultanito? Desaconsejamos toda inversión en la dictadura marroquí, cualquier cambio de humor de palacio puede arruinar a los incautos empresarios. Tampoco recomendamos viajar a esa vil tiranía a ningún turista, tras décadas de sembrar odio, mentiras antieuropeístas y hasta andalufóbicas – en contra de su propio Dustur o Constitución -, la integridad física o una mínima seguridad de los visitantes allí pudiera verse muy comprometida por infelices desalmados sin esperanza ni dignidad. Como musulmanes están además muchos de ellos practicando lo peor, algo imperdonable para un muslim: el Shirk (asociar a al-Lah, Uno y Único, con espurios intereses mundanos). Su nueva trinidad copiada del integrismo carlista nacional-católico, ‘Allah – al-Uatan – al-Malik’, burdo remedo del ‘dios-patria-rey’ de los carcas cristeros con boina roja, hace que debamos evitar a la mayoría de sus falsarios ‘imames’, sufragados en su mayoría por el majzen a cambio de hacer de correveidiles o de neocuritas-espías (seguro que esta rediviva Inquisición os suena).

Verás, sidi Bitru Sanshis, guaperas del barrio de Tetuán apijado en el exclusivo Pozuelo de Alarcón, el problema de fondo reside en que nosotros no jugamos en esa liga de tercera regional. Los únicos que irrumpen en aguas territoriales del Estado por Gibraltar con sus submarinos nucleares ‘averiados’, en apariencia, son los británicos que tampoco pertenecen a la UE. Los que rearman las pajas mentales belicistas de las burraconas mamporreras de palacio apuntan hacia las empresas armamentistas israelíes y norteamericanas, desestabilizando todo el occidente mediterráneo. Los únicos invasores de territorio peninsular en los dos últimos siglos no han sido otros que los franceses – relee los galdosianos Episodios nacionales, so cabestro -, los cuales en su día se salieron de la OTAN. Por este motivo instamos a que, como Australia, el E. español se dote de al menos un par de submarinos estratégicos con capacidad para portar ojivas nucleares, y que al menos tres modernos navíos portadrones, junto con buques de la flota, garanticen la seguridad del Eje Baleares – Andalucía (más Ceuta y Melilla) – Canarias, sin olvidar la ampliación de la base aérea grancanaria de Gando, complementándola con una nueva naval tinerfeña apta para los desembarcos anfibios de batallones de marines, dotados con mampads en cada escuadrón respectivo. Exhortamos a que la OTAN se fortalezca con la incorporación de pleno derecho de Suecia, para contener al secuestraniños y genocida-ucranianos Putin, al tiempo que rechazamos las bases de EEUU en Rota y Morón, así como la OTAN en suelo peninsular, ya que no garantizan ni la soberanía de Ceuta y Melilla ni las aguas territoriales canarias, mientras multiplican los gringos el arsenal de una atroz dictadura que pretende exterminar el Amor a la Libertad, modelo para toda la Humanidad, de los nobles Pueblos rifeño y saharaui aún no asimilados, subyugándolos por la miseria y la violencia forzadas por los cobardes matones fascistas del majzen. Debemos prepararnos para una agresión militar extranjera próxima inevitable, dados estos mimbres parafascistas, y en justa réplica corresponder con la liberación de las colonias ocupadas de Fez, futura capital de un Gran Rif independiente, y de Tetuán, nuestra Blanca Paloma andalusí ahora sometida por los corruptos hampones de Rabat, aliados con yanquis y sionistas. Animamos a todos los latinoamericanos a un boicot activo a todos los productos comerciales de yanquilandia, que pretende legitimarse ante la expansión China malvendiendo su falso respeto por la Democracia y los DDHH, mientras el Pentágono con sus compinches nazi$ioni$ta$ perpetran limpiezas étnicas de palestinos y saharauis. No nos queramos confundir, la previsible guerra futura con los siervos de un autócrata sólo se evita preparándonos para dar una respuesta de tal contundencia que disuada al opresor fascio de Rabat, tras alguna intentona, durante varias generaciones… y ello, reiteramos, sólo se volverá plausible situándonos en el marco militar del Primer Mundo que nos corresponde, tratando de equipararnos con el Reino Unido y Francia en el radar, en alerta siempre, no en el plano del pobrecito parlanchín sidi Bitru Sanshis, el ruin y patético palanganero lavacimitarras de palacio.

El final de la cuenta atrás hacia el último estertor político definitivo del pelele sidi Sanshis, medroso vendesaharauis con opacidad y sin dar explicaciones a nadie, está cantado… o mejor ladrado, por eso los andalusíes seguiremos cabalgando a vuestro pesar, mamones.

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan