Vuelven los Momentos Alhambra con Tardes Thyssen, la mezcla perfecta entre arte y música

Por quinto año consecutivo, Cervezas Alhambra vuelve a traer los mejores planes al aire libre para sobrellevar el calor de la capital y no tener excusa para quedarse en casa. Momentos Alhambra|#TardesThyssen están de vuelta, la fusión perfecta entre el arte y la música, un evento cultural que no podía tener lugar en otro sitio que no fuese la terraza del Thyssen, el espacio perfecto para disfrutar del ocio, la cultura y el sol madrileño. Cada viernes y sábado del 21 al 29 de junio, y del 13 al 28 de septiembre a las 20:00h, las puertas del Museo Thyssen estarán abiertas para todos los que quieran disfrutar de una experiencia única y sentir las buenas vibraciones de los conciertos de Momentos Alhambra, un oasis en el que la prisa no entra y en el que disfrutar con los cinco sentidos de una Alhambra. Gracias a la rica colección de obras que guarda el museo Thyssen y, de la misma forma que en años anteriores, este año el ciclo estará dedicado a una selección de las mismas. En esta ocasión, identidades sonoras diversas que antes se consideraban periféricas y ahora se sitúan en el medio van a ser las responsables de inundar el espacio. Para ello, vinculadas expresamente a cada actuación, se han seleccionado diez obras de la exposición La memoria colonial en las colecciones: Joven con vestido japonés. El quimono, de William Merritt Chase; Jinete árabe, de Eugène Delacroix; Dos desnudos femeninos en un pasaje, de Otto Mueller; El rastro perdido, de Charles Ferdinand Wimar; Mujer en un diván, de August Macke; Retrato de un hombre de Dominica, de círculo de sir Joshua Reynolds; Fränzi ante una silla tallada y La cala de Ernst Ludwig Kirchner; La Toilette, de François Boucher y Pesca en el estrecho de Long Island a la altura de New Rochelle, de James Goodwyn Clooney. PROGRAMACIÓN Todos los conciertos se celebrarán los viernes y sábados a las 20:00 h. La entrada será libre hasta completar aforo con previa reserva online gratuita. 21 de junio | Çantamarta x Joven con vestido japonés. El quimono Çantamarta, dos músicos españoles y uno venezolano que son un soplo de aire fresco en la escena nacional que incorpora un nuevo imaginario combinando de forma elegante y sutil géneros como el R&B, Neo-Soul, hip hop y house pero sin olvidar elementos musicales y culturales del caribe latioamericano. 22 de junio | Calequi y las panteras x Jinete árabe Javier Calequi, multiinstrumentista, compositor, autor y productor argentino-español junto a Lauri Revuelta y Luisa Corral (Las Panteras) nos invitan a viajar por América con un paisaje repleto de colores, ritmos y armonías que mezclan latino, folk y pop. 28 de junio | Queidem x Dos desnudos femeninos en un paisaje El alquimista valenciano del transformismo pop y músico de transformatorio, Queidem abre horizontes al autodescubrimiento y la búsqueda de diferentes personalidades a través de paisajes pop cargados de emociones viscerales e instrumentaciones delicadas. 29 de junio | Edu Requejo x El rastro perdido Desde Barcelona, el artista multidisciplinar, Edu Requejo utiliza conceptos tan actuales como el choque cultural o la globalización para explorar el mundo. De esta manera sus canciones enfrentan al público con la tensión y el caos ayudándose del jazz, trapp, pop e incluso la música antillana. 13 de septiembre | Yerai Cortes x Mujer en un diván Dentro del panorama actual del flamenco nacional, Yerai Cortes es uno de los artistas más destacables. La raíz gitana, el espíritu casero, el virtuosismo técnico y la guitarra son su sello de identidad a la hora de expresarse musicalmente. 14 de septiembre |Alex Conde Trío x Retrato de un hombre de la Isla Dominicana Formado por piano, contrabajo y batería, el trío de jazz nos comparte sus composiciones originales en las que aparecen referencias al flamenco con una técnica impecable y una alta habilidad para la composición que genere sorpresa. 20 de septiembre | Los Sara Fontán x Franzi ante una silla tallada Un dúo que presenta una fuerte propuesta de encuentro entre el post rock, la electrónica y la improvisación, asumiendo el reto de convertir la percusión en melodía y tensando su diálogo con el violín, pasando así de lo minúsculo a lo épico. 21 de septiembre | Marina Gallardo x La toilette Mezclando el pop y folk-rock, Marina Gallardo acoge desde la simplicidad folk y los momentos de suavidad acústica hasta temas densos y desgarrados en los que la guitarra eléctrica es la guía. 27 de septiembre | Skygaze x La cala El artista presenta un proyecto musical heterogéneo que apuesta por la experimentación compositiva con una fuerte presencia electrónica, enfocada en construcciones abstractas en hip-hop, house, jazz, soul y funk. 16 de septiembre | García Picaaso x Pesca en el estrecho de Long Island a la altura de New Rochelle García Picasso es un artista y cantante español afincado entre Berlín y Granada. Este personaje artístico nació de la necesidad de reconectar con sus raíces y encarnar el espíritu de una generación que vive lejos de su tierra. La música de García Picasso se considera Pop sin género o “música sin género” y defiende la idea de que tanto en la vida como en la música la presencia del género está obsoleta. Más información en: https://www.museothyssen.org/ actividades/momentos-alhambra- tardes-thyssen-2024