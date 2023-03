¿Volverán los Hippies?

Aumenta la nostalgia

Brotarán nuevas flores

Rutas del sendero hipp y

El mundo está cambiando

Cuando aumente la presión:

“ Asegúrate de llevar flores en el pelo”

El Magic Bus viajaba hasta Katmandú

Esperando el renacimiento de la U topía

¿Se repetirá la historia de forma parecida?

El mundo está ahora en el filo de una navaja

Todos los dones divinos llegan envueltos en desafíos

El hippy español más famoso fue Alejandro Vallejo Nájera

“Si vas a ir a San Francisco, asegúrate de llevar algunas flores en tu pelo. Si vas a ir a San Francisco, vas a conocer a personas dulces allí. Para aquellos que venís a San Francisco, el verano será un lugar abierto al amor para todos. En las calles de San Francisco, gente amable con flores en su pelo. Por toda la nación, una vibración muy extraña. Gente en movimiento, hay toda una generación con una nueva explicación. Gente en movimiento, gente en movimiento.” Ésta es la letra de la famosa canción de Scott McKenzie, que me sigue emocionando cada vez que la escucho porque soy un nostálgico.

A esta canción titulada «San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)» se le atribuye haber traído a miles de jóvenes al parque Golden Gate de San Francisco en el verano del amor de 1967. La versión de McKenzie se la ha llamado el himno no oficial del movimiento contracultural de la década de 1960, incluidos los movimientos hippie y flower power, junto con los Beatles «All you need is Love».

PODER FLORAL

San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Rumi y muchos otros santos se volvieron hippies cuando se iluminaron pero no necesitaban llevar flores en el pelo porque habían florecido en su interior. En España todavía quedan hippies en Matavenero, León, en la comunidad alpujarreña de Beneficio en Órgiva, Granada, y en la isla balear de Formentera. También hay comunidades en varios países americanos. Admiro y respeto a todas estas comunidades.

Los ideales hippies de paz y amor fueron objeto de burla desde el principio por parte de la sociedad convencional, de los políticos y de gran parte de los medios. En 1967, el célebre novelista Hunter Thompson describió a los hippies como «personas muy peludas, llenas de poder floral». Pero los hippies nunca se referían a sí mismos por el nombre, sino como miembros de una sociedad alternativa que está renaciendo ahora. El diablo siempre se ríe de la belleza, como se reía de Jesús.

En su libro más autobiográfico, el genial escritor brasileño Paulo Coelho narra el encuentro entre dos jóvenes: Karla, una veinteañera de Rotterdam y Paulo, un joven que sueña con ser escritor, se deja el cabello largo y sale al mundo en busca de la libertad para darle un significado profundo a su vida. Juntos recorrerán “la ruta Hippie” que realizaba el legendario Magic Bus, un viaje por Europa y Asia rumbo a Katmandú. Durante esta experiencia única y transformadora vivirán una gran historia de amor. Con ellos irán pasajeros de diferentes países que a lo largo del recorrido experimentarán una transformación y abrazarán nueva prioridades y valores para la vida.

EL SENDERO HIPPY

El Sendero Hippie (también conocido como the overland) es el nombre dado al viaje emprendido por los miembros de la subcultura hippie y otras entre la década de 1950 y la década de 1970 desde Europa, por tierra y hacia el sur de Asia, principalmente India y Nepal. El sendero hippie era una forma de turismo alternativo, y uno de los elementos clave era viajar lo más barato posible, sobre todo para extender la longitud de tiempo fuera de casa.

En cada parada importante del sendero hippie, había hoteles, restaurantes y cafés que atendían casi exclusivamente a los occidentales, que hacían conexiones entre sí mientras viajaban al este y al oeste. Los hippies tendían a pasar más tiempo interactuando con la población local que los turistas tradicionales. Los viajes comenzaban típicamente desde las ciudades de Europa occidental, a menudo Londres, Ámsterdam o Atenas. Muchos estadounidenses viajaban en aviones a Luxemburgo. La mayoría de los viajes pasaban a través de Estambul, donde se dividían las rutas.

La ruta habitual del norte pasaba a través de Teherán, Herat, Kandahar, Kabul, Peshawar y Lahore a India. Una ruta alternativa era de Turquía a través de Siria, Jordania e Irak a Irán y Pakistán.- Delhi, Benarés, Goa, Katmandú o Bangkok era los destinos habituales. Katmandú todavía tiene un camino apodado Freak Street, en conmemoración de los muchos miles de hippies que pasaron por allí. A veces también se llevaba a cabo el recorrido adicional al sur de la India, la playa de Kovalam en Trivandrum (Kerala) y algunos hacia Sri Lanka, entonces Ceilán. El hippy español más famoso de la playa de Goa, India, fue Alejandro Vallejo Nájera.

RENACIMIENTO

La historia nunca se repite exactamente igual, pero sí de forma parecida. Estoy seguro de que brotarán nuevas flores cuando aumente la presión de la olla del sistema. No será un movimiento igual que en los años sesenta, sino más sabio, evolucionado, ecológico y tecnológico. Pocos saben que el movimiento hippy fue de inspiración pleyadiana y lemuriana, y por eso apareció en San Francisco, a orillas del Pacífico, frente al continente perdido.

El movimiento hippy surgió en la década de 1960 como una respuesta a los valores dominantes de la época y buscó promover la paz, la igualdad y la libertad individual. Aunque el movimiento hippy tuvo un impacto significativo en la cultura popular y la sociedad en su momento, no ha tenido la misma relevancia en las últimas décadas.

Sin embargo, algunos aspectos de la filosofía y la cultura hippy, como la preocupación por el medio ambiente, la búsqueda de la espiritualidad y el enfoque en el bienestar emocional y físico, han influido en las tendencias culturales actuales. Es probable que se produzcan resurgimientos de algunos aspectos del movimiento hippy en el futuro, especialmente en respuesta a los cambios culturales y políticos. Sin embargo, es difícil predecir si surgirá un movimiento social completo que tenga las mismas características del movimiento hippy original.

CAMBIO DE PARADIGMA

Fin de Plutón en Capricornio.- Hemos soportado durante quince años la presencia Plutón en Capricornio que representa la plutocracia, el poder en la parte superior del sistema. Significa que desaparecen las cabras montesas acaudaladas y la montaña del poder. El barrido financiero de las cabras que subieron a la cima está preparando el paisaje.

Lo que viene con el nuevo ciclo de 2023 a 2044. Plutón en Acuario, junto a Urano en Géminis, sugiere que usaremos tecnología que ni siquiera soñamos para 2028. Cuando Urano en Géminis comience a partir de 2026, eso sería una revolución en internet y, con Neptuno en Aries también, se encontrará con un guardarropa de rostros, nombres e identidades en espacios en línea con acceso instantáneo ya que Aries gobierna tu apariencia.

ERA DORADA

Llega la era dorada por Jennifer Crokaert.- Has cambiado el rumbo. El vórtice de la tormenta ha pasado. Todos los dones divinos llegan envueltos en un desafío: también la era dorada. La energía de tu triunfo está aquí. La oscuridad ha sido derrotada, no pueden ganar. Ahora estás demasiado iluminado. Las fuerzas negativas son vencidas. Sentirás que la ligereza comienza a surgir en tu interior. Sentirás una sensación de libertad y fluidez inesperada: la suave aparición de la esperanza y el optimismo.

Durante décadas, la gente habló de un cambio de polos: ese cambio se ha producido, pero no fue de norte a sur: fue de una polarización negativa a una polarización positiva. Se acabó el tiempo de los que anteponen su codicia a los seres humanos. Este amanecer no es sólo el nuevo año lunar, ni el nuevo año solar, sino que es el amanecer de una nueva era dorada.

La ‘cortina’ entre el mundo espiritual y el mundo físico es excepcionalmente delgada, y aquellos de nosotros que tenemos ojos para ver, veremos. Confía en los milagros que serán mucho más frecuentes. Confía en tu divinidad y libera esa chispa divina en tu interior.

CAMPO MAGNÉTICO

El campo magnético de la Tierra se está debilitando en América diez veces más rápido ahora.- Los científicos que realizaron el estudio no están seguros de por qué el campo magnético se está debilitando en el continente americano, pero una razón probable es que los polos magnéticos de la Tierra se están preparando para invertirse, dijo Rune Floberghagen.

El campo magnético de la Tierra, que protege al planeta de enormes ráfagas de radiación solar, se ha debilitado en los últimos seis meses, según datos recopilados por un enjambre de satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) llamada Swarm. El campo magnético de la Tierra actúa como una burbuja invisible gigante que protege al planeta de la radiación cósmica que arroja el Sol en forma de vientos solares.

Los mayores puntos débiles del campo magnético, que se extiende 600.000 kilómetros sobre la superficie del planeta, han surgido en el hemisferio occidental, mientras que el campo se ha fortalecido en áreas como el sur del Océano Índico, según los magnetómetros de tres satélites separados que flotan en tándem.

ECONOMÍA

Wall Street cierra en verde y la caída del Deutsche Bank arrastra a Europa a un viernes negro. https://es.euronews.com/2023/ 03/25/wall-street-cierra- verde-caida-deutsche-bank- arrastra-europa-viernes-negro- crisis-banca

T odavía se tambalea el Deutsche Bank mientras Yellen y Powell insisten en que el sistema es resistente. https://finance.yahoo.com/m/ 87724c97-5f4e-3ec7-b050- 65b19e5da11c/deutsche-bank- still-wobbles.html

S e propaga e l pánico en torno a que el Deutsche Bank sea el ‘próximo Credit Suisse ‘. https://finance.yahoo.com/m/ 09680576-6cf3-3c55-aea0- 954645f84ddb/panic-around- deutsche-bank.html

El temor de l Deutsche Bank podrían convertirse en una profecía autocumplida.- El mundo sigue en el filo de la navaja . Después de un período de relativa calma, tras el rescate de Credit Suisse, el índice bursátil británico FTSE 100 ha terminado est a semana en números rojos, en medio de otra fuerte venta masiva de acciones bancarias. https://finance.yahoo.com/ news/deutsche-bank-fears- could-become-060000551.html

Europa niega la crisis bancaria que la envuelve.- A pesar de las garantías del gobernador del Banco de Inglaterra y del canciller alemán Olaf Scholz , entre otros, sobre la solidez relativa del sistema financiero en comparación con el colapso de 2008, los mercados financieros están lejos de estar convencidos. https://finance.yahoo.com/ news/europe-denial-banking- crisis-engulfing-120000128. html

Un año de subidas de tipos pone fin a décadas de prosperidad en el mercado de bonos.- Los bonos sufrieron pérdidas históricas después de que la Fed comenzara a subir las tasas de interés en marzo de 2022. https://www.investopedia.com/ bonds-bear-market-7370474

Los bancos pequeños perdieron $ 120 mil millones en depósitos durante el tumulto. https://finance.yahoo.com/ news/small-banks-lost-120- billion-in-deposits-during- svb-tumult-210531254.html

Alrededor del 85% de los miembros de la g eneración ‘Z’ se preocupa de no poder pagar los gastos de un mes si pierden su trabajo. https://finance.yahoo.com/ news/around-85-gen-zers-worry- 161609034.html

OPINIONES

El mundo está en un evento de cisne negro: los bancos est á n en incumplimiento según Judy Byington .

El invers or multimillonario Barry Sternlicht dice que los aumentos de tasas de la Fed son como usar una apisonadora para matar a una mosca pequeña y advierte que la economía está a punto de ‘chocar contra la pared’ . https://finance.yahoo.com/ news/billionaire-investor- barry-sternlicht-says- 180951464.html

Un estudio sobre la banca aterra a Wall Street.- Hace una semana, varios académicos especializados en el sector financiero publicaron un documento en el que destacan que hay 186 bancos que presentan vulnerabilidades importantes y que podrían enfrentarse a una situación parecida a la del caído Silicon Valley Bank . Esto explicaría parte de las fuertes pérdidas que sufrieron el miércoles algunos bancos. https://www.eleconomista.es/ flash/#flash_36004

Egon von Greyerz opina que e l sistema financiero está roto.- La solidez del sistema bancario se basa en la confianza. Con el sistema bancario fracciona rio , los bancos altamente apalancados solo tienen una fracción del dinero disponible si todos los depositantes piden que les devuelvan su dinero. Entonces, cuando se evapora la confianza, los depositantes se dan cuenta de que el sistema es s ó lo un agujero negro, y eso está a punto de suceder. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/25/egon-von-greyerz- the-financial-system-is- terminally-broken/

Según MarkZ , “los países BRICS está impulsando la moneda respaldada por activos. Hubo una reunión con cuarenta líderes diferentes de países africanos donde Rusia condonó veinte mil millones en préstamos. También están hablando de cómo se verá este mundo multipolar, donde los activos gobiernan el día en lugar de la deuda. El mundo financiero está cambiando . El mundo fiduciario se está muriendo, y l a película podría terminar en 2023.” https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/25/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-25-2023/

E UROPA

Alemania consigue que puedan matricularse coches con motores de combustión después de 2035. https://es.euronews.com/2023/ 03/25/bruselas-logra-un- acuerdo-con-alemania-sobre-la- ley-de-coches-sin-co2

Bruselas anuncia un acuerdo con Alemania para levantar veto a la prohibición de motores de combustión en 2035 mediante combustibles sintéticos. https://www.europapress.es/ motor/sector-00644/noticia- bruselas-anuncia-acuerdo- alemania-levantar-veto- prohibicion-motores- combustion-2035- 20230325103513.html

ESPAÑA

Quince aeronaves intentan controlar el incendio entre Castellón y Teruel. https://es.euronews.com/video/ 2023/03/24/espana-quince- aeronaves-intentan-controlar- el-incendio-entre-castellon-y- teruel

Madrid pide a las empresas energéticas que dejen de importar gas ruso. https://sputniknews.lat/ 20230325/madrid-pide-a-las- empresas-energeticas-que- dejen-de-importar-gas-ruso- ante-el-aumento-de-envios- 1137328518.html

Orden a los militares españoles: prohibido fotografiar a los ucranianos que se entrenan en España .- Las unidades han transmitido instrucciones para garantizar la seguridad del personal que recibe adiestramiento en Zaragoza, Toledo, Almería, Cádiz y Pontevedra . https://www. elconfidencialdigital.com/ articulo/defensa/orden- militares-espanoles-prohibido- fotografiar-ucranianos-que- entrenan-espana/ 20230317124658539309.html

El canal de militares ‘Ciudadanos de Uniforme’ difunde un vídeo contra la Otan por el envío de armamento para las tropas ucranianas. Este canal anónimo suma 14.400 seguidores y suele difundir mensajes, también anónimos, de miembros de las Fuerzas Armadas que critican decisiones de sus superiores y denuncian irregularidades en sus unidades. https://www. elconfidencialdigital.com/ articulo/defensa/canal- militares-ciudadanos-uniforme- difunde-video-propaganda- prorrusa-otan/ 20230303112000531266.html

AMÉRICAS

ARGENTINA

Se están cumpliendo las predicciones de Parravicini sobre Argentina.- Muchos lo llaman ‘el Nostradamus argentino’ por varios aciertos que ha tenido en sus dibujos premonitorios realizados en la década de los años cuarenta. Su trascendencia internacional le llegó después de que se cumpliera su premonición sobre el atentado del 11-S en Manhattan. En cuanto a Argentina, su país natal, Parravicini vaticina un futuro feliz, pero no sin pasar antes por periodos muy difíciles.

En 1938 vaticinó sufrimiento y muerte a causa del comunismo.- “La Argentina debe ya prepararse a sufrir. Tendrán unos mandones que le reducirán a un comunismo de corte fascista. La muerte correrá por sus calles y caminos”

Parravicini se refirió a la constitución argentina con un tono bastante pesimista.- “Sobre la nueva constitución Argentina , rotas las normas anteriores se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas”

Parravicini profetizó que e n América del sur, “ Argentina luchará por su libertad. Por la libertad de las libertades. La libertad de Dios. Paz.”

Parravicini profetizó sobre la sufrida clase media argentina: “La ‘clase media’ salva a la Argentina. Su triunfo será en el ¡mundo!”

Parravicini profetizó que “ Argentina no será comunistada, lo que sin ser, ni saberlo y siendo no tendrá cabida porque todo lo tiene porque tiene ¡amor!”

Esta es una de sus profecías respecto a este misterioso hombre gris, que parece ser parte de una nueva era: “El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios gritos y de gritos vencidos. Llegarán tres jefes y dirán. No serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a hacer y éste será. El será un hombre gris” https://tierrapura.org/2021/ 03/13/las-predicciones-de- parravicini-sobre-argentina- se-estan-cumpliendo/

Enlace al vídeo completo en español: