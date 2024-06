“Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.” Este mantra es la letra de una oración anónima.

https://www.cpdl.org/wiki/ index.php/Pequ%C3%A9,_pequ%C3% A9,_Dios_mio_(Traditional)

Compasión

Vivir sin miedo

Basta con ser amable

Solidaridad universal

Confianza en el futuro

La oscuridad está acabada

La compasión es un sentimiento de ternura e identificación ante los problemas de la humanidad y el deseo de ayudar. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa.

La tradición espiritual budista ha hecho de este sentimiento su actitud propia. Todo ser vivo merece esta piedad, esta solidaridad. Se refiere a un sentimiento de empatía y afecto cuyo deseo es aliviar el sufrimiento de todos los seres sintientes. La compasión budista se distingue claramente de la compasión de los débiles criticada por Nietzsche, ya que expresa fuerza, poder, confianza en la capacidad de intervención, autocontrol y autoestima afirmativa.

La compasión está ligada a la práctica de la liberación. A medida que crece la libertad interior, aumenta la capacidad propia para la compasión. La compasión universal, que abarca a todos los seres sintientes sin excepción, es el corazón de esta espiriualidad.

El amor compasivo, descrito en los textos originales como compañerismo y empatía que da lugar a la acción, se basa en el deseo de aliviar el sufrimiento y dar alegría. Se fundamenta en el respeto a la dignidad inherente de la vida y en el deseo de ver florecer el potencial de iluminarse en todos los seres. Avalokiteshvara, conocido como Chenrezig en tibetano, se considera el Buda de la Compasión. La compasión debería ser la motivación genuina de cualquier sistema de creencias, y es esencial al principio, durante y al final del camino.

PIEDAD

Absorber la luz, es simplemente vivir de manera piadosa, y es la mejor defensa del cuerpo contra los elementos tóxicos y todas las formas de contaminación, porque ayuda a mantener el equilibrio. La piedad se refiere a la compasión, la clemencia o la misericordia que se tiene hacia algo o alguien. La piedad es una virtud que inspira tierna devoción y actos de solidaridad y compasión.

Las almas más fuertes están siendo golpeadas por la energía creciente durante esta última fase de la batalla entre la luz y la oscuridad. La oscuridad sabe que está acabada, y las olas que está provocando en sus últimos suspiros están siendo contrarrestadas por una luz intensificada procedente de innumerables fuentes de dentro y de fuera del planeta. El cuerpo de tercera densidad es susceptible de ataques de fatiga y desequilibrio causados por energías en conflicto, dice Matthew a través de su madre Suzanne Ward.

Cada alma tiene su propia serpentina de luz única que la identifica independientemente de su estación de evolución espiritual, dónde se encuentre en el universo, o en un cuerpo físico o etérico o estado de espíritu libre. Sois seres eternos de amor-luz y la alta frecuencia de vuestra energía ha creado mejoras en el planeta. Eres así de poderoso e influyente. Esto te ayudará a navegar los próximos meses con confianza en tí mismo, tranquilidad y optimismo sobre el futuro de la Tierra.

TRANSFORMACIÓN

La transformación de la estructura de carbono viene con la absorción de luz, y eso se produce fácilmente. Es tan simple como ser amable. Las células cristalinas contienen conocimiento cósmico y permiten que los cuerpos conserven su viabilidad en los planos astrales hacia dónde se dirige la Tierra.

Las palabras emiten vibraciones, y las frecuencias de luz, paz y amor se encuentran entre las más elevadas. A través de la ley universal de la atracción, o “lo similar atrae a lo similar”, las vibraciones de las palabras se combinan con “lo similar” y salen al mundo. Las palabras en rangos vibratorios altos se fusionan con la luz, las palabras en rangos vibratorios bajos son atraídas por serpentinas de energía con apegos oscuros y las emisiones de palabras intensifican la fuente a la que se unen.

La luz está dentro de tu espíritu, el sentimiento que describes como alegre cuando algo te da alegría o estás recordando algo que fue especial para ti. Piensa en cómo te sientes cuando uno de tus perros viene a acariciarte, escuchas una de tus sinfonías favoritas o ves una hermosa puesta de Sol: es como si todo tu ser se iluminara, y eso es lo que está sucediendo. En realidad, simplemente la experiencia te llena de luz.

La tranquila emoción de ver una puesta de Sol o de escuchar un pájaro cantor es amor, y una sonrisa es una de las expresiones de amor más simples y radiantes. El crecimiento espiritual consiste en aprender a vivir sin miedo, aprender a confiar plenamente en el poder inigualable del cariño. Escucharse a uno mismo es amor. Sentir alegría en ti mismo cuando la ves en los demás es amor. Hacer algo que traiga alegría a otro es amor. El perdón a uno mismo y a los demás es amor. Hacer buenas obras sin poner expectativas es amor. Sentir paz en el corazón y en la mente es amor.

BLOQUEO

La recepción de la luz es competencia del alma. La absorción de la luz es competencia del cuerpo, que dirige la luz hacia sus células que han sido programadas para aceptarla. Sin embargo, las conexiones de energía negativa bloquean la luz, impidiendo así su entrada.

Es a través de ese proceso de bloqueo que las fuerzas oscuras pueden hacer títeres de personas cuyas intenciones y decisiones de libre albedrío se basan en la codicia, la crueldad y el ansia de poder. Esas personas no pueden producir luz por sí mismas para elevar sus motivos y acciones, y es por eso que se les debe enviar luz de otras fuentes.

Por eso es de vital importancia enviar luz a las personas cuyo comportamiento y acciones consideráis detestables, para tratar de iluminar sus decisiones y actividades. Las súplicas verbales o escritas pueden tocar o no su conciencia, porque esa capa del alma se atrofia cuando sus mensajes a la conciencia son ignorados una y otra vez, y la luz que les llega al nivel del alma es la única manera de ayudarlos.

Por eso te instamos a que envíes luz a las personas cuyas acciones consideras desmesuradas o diabólicas. Esto no es tolerar lo que hacen ni ser indiferente al sufrimiento que causan, y ciertamente no es apoyar sus acciones. Lo que sí es, es entender que la oscuridad no es enemiga de la luz ni lo contrario de la luz, es sólo la ausencia de luz, y sólo teniendo ese vacío lleno de luz se puede superar la oscuridad en las personas.

Las dolorosas heridas de las personas y de la Tierra misma han sido causadas por todas las formas de lo que podríamos llamar maldad. Es necesario exponerlo o sacarlo a la luz para que pueda llegar la curación. La luz o el amor es la única esencia en el universo que puede curar el dolor, ya sea en una sola persona o en un campo de fuerza universal con tal magnitud de oscuridad que no puedes empezar a imaginarlo.

https://www.matthewbooks.com/ june-4-2024/

ECONOMÍA

CONFLICTOS

ASIA

El presidente de la India, Narendra Modi, declara su victoria a pesar del revés electoral. https://www.cnbc.com/2024/06/ 04/indias-narendra-modi- declares-victory-despite- election-blow.html

La temperatura de la India alcanza un nivel récord por la ola de calor. https://www.cnbc.com/2024/05/ 30/indias-delhi-sees-near- record-temperatures-as- heatwave-grips-india.html

Agricultura hidropónica en la India .- El cultivo hidropónico es una técnica que utiliza aire o niebla para cultivar plantas sin el uso de tierra. https://timesofagriculture.in/ aeroponic-farming-in-india/

Los espléndidos lagos del Tíbet están en expansión. https://latamnews.lat/ 20240604/1155209779.html

La sonda china recoge muestras de la cara oculta de la Luna por primera vez en la historia. https://www.europapress.es/ ciencia/misiones-espaciales/ noticia-sonda-china-change- sale-luna-muestras-cara- oculta-20240604102240.html

El cosmonauta ruso Kononenko estableció el récord de mil días en el espacio. https://tass.com/science/ 1798167

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/Xngg8JVlDYE