Villamandos critica la aprobación de la nueva PEvAU sin contar con las CCAA y pide una prueba “más justa” para todos

El consejero de Universidad pide al Gobierno que “se siente” con las comunidades para desarrollar un sistema común de evaluación

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía,

José Carlos Gómez Villamandos, ha mostrado su malestar con la reciente aprobación

de la nueva Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad

(PEvAU) por parte del Gobierno central. Gómez Villamandos ha denunciado que la

decisión se ha tomado sin consultar a las comunidades autónomas, a pesar de que

son ellas las encargadas de implementar la prueba.

Gómez Villamandos ha subrayado que la intención no es endurecer la PEvAU, sino

hacerla más justa, homogénea y armonizada en todo el país. El consejero ha

lamentado que el Ejecutivo haya impuesto esta modificación sin diálogo y ha

destacado que Andalucía, junto con otras comunidades, no está de acuerdo con la

medida.

El consejero ha insistido en que la reforma no logrará la homogeneización anunciada

por la ministra de Educación, Pilar Alegría. Según Gómez Villamandos, la única

modificación real es el cambio de nombre de la prueba a PAU, además de imponer un

mínimo del 10% sin determinar cómo se aplica o si hay un número máximo permitido

de faltas de ortografía, lo que no contribuye a la uniformidad.

Ha apuntado que las comunidades gobernadas por el PP “llevamos cinco meses

trabajando en un documento que nos permita alcanzar homogeneidad en criterios

formales y académicos”. El consejero ha invitado al resto de comunidades autónomas

y al Gobierno central a hacer el trabajo entre todos porque “la educación es un tema

de Estado”.

Gómez Villamandos ha insistido al Ministerio para que considere las propuestas de las

comunidades autónomas y se trabaje conjuntamente en el desarrollo de un sistema de

evaluación y acceso a la universidad común para todo el país. Ha enfatizado la

importancia de escuchar a Andalucía, que cuenta con el primer sistema universitario

público de España y casi 53.000 estudiantes inscritos en la PEvAU.

El consejero ha reiterado la necesidad de una prueba con criterios comunes, en lugar

de 17 distintas, para asegurar la equidad y la comparabilidad en el acceso a la

universidad en toda España.