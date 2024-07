Estimados lectores:

Últimamente salgo poco, será el calor sofocante del verano, pero en mis paseos no dudo en pasarme por una de las tiendas que más me agradan, juegos educativos para niños y adultos, muchos cuadernos, para pintar o retratar nuestra vida. Cientos de colores.

Un sombrerito señora mía un fular o un biquini, unas chancletas o un collar etc

Así que le he dedicado esta pequeña poesía

Un buen día

Pusieron una daga en mis manos.

Servía para adular, agasajar

Para pintar un mundo muy hermoso

Lleno de flores, mares y océanos.

No obstante ese buen día. Me sentí triste y aquella misma daga sirvió para insultar, empobrecer mis actos e incluso para matar.

He ahí la magia de la

Palabra.

Versatilidad

Bajo coste

Fácil acceso.