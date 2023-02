Vengo de la Luz

La Nada sería el O rigen del Ser

Todas las almas vienen de la Luz

La demencia es la decisión de dañar

La cordura es el regreso al O rigen del Ser

Los limpios de corazón heredarán la Tierra

El estado normal de un ser es su exteriorización

Cada alma honesta tiene protección de los ángeles

Nuestra naturaleza espiritual es la máxima V erdad

A mi juicio, todo procede de la Nada, entendiendo ésta, no como la ausencia de algo, sino como el Ser no manifestado. Cuando el Ser decidió manifestarse para conocerse a sí mismo, éste se fue densificando poco a poco en distintas dimensiones, y a medida que se densificaba, se iba degradando hasta llegar a la máxima densificación del materialismo actual, que sería una ilusión llamada maya o mátrix.

La cordura es la capacidad de evaluar cosas importantes en la vida. La máxima cordura sería el regreso al origen del Ser que es la Luz. Prudencia, sensatez y buen juicio son las virtudes para no cometer errores. La demencia sería la determinación consciente de dañar a otros seres, y es un camino de autodestrucción que demora la evolución, y conduce al sufrimiento y a la involución.

DEFINICIONES

La nada es ninguna cosa. La nada, en la filosofía taoísta china, se identifica con el concepto de Wuji, que se define como estado primigenio del universo no diferenciado, anterior a la existencia de algo. El “no ser” se identifica con el Tao, por lo que se lo considera el origen de todas las cosas.

En la filosofía hindú se describe a la ‘nada’, como nada y a su vez el Todo que origina a todo, es decir, el Brahman sin cualidades. En la Filosofía budista, el concepto de nada está relacionada al concepto de Shuniata, traducido como vacuidad, vaciedad o vacío.

La nada se define como ausencia e inexistencia de cualquier objeto. El estado de nada es la ausencia de localización, y la ausencia de materia, energía, espacio y tiempo. La condición de nada o ‘nothingness’ es la ausencia de cualquier cosa: no tiempo, no espacio, no energía y no pensamiento.

Parménides describe al Ser como todo lo que hay o existe en general. El Ser tiene la capacidad de estar en un lugar o situación. La condición del Ser es la capacidad y habilidad de un individuo para ser, así como la identidad, categoría y actitud que asume un ser con respecto a otros seres. También es la cualidad que te otorgan, te conceden o te imponen otros seres.

LIBERACIÓN

El estado liberado más normal de un espíritu es su exteriorización consciente a un metro detrás de la cabeza, cuando él toma conciencia de sí mismo, independiente del cuerpo físico. Él sabe entonces que no es un cuerpo y adquiere certeza sobre sí mismo.

En esa posición uno puede ver el cuerpo y controlarlo a distancia. El alma se vuelve entonces un espíritu evolucionado desde el estado de cuerpo al estado de espíritu exteriorizado que se manifiesta en el aura de los santos.

En tal estado, se adquiere la certeza de uno mismo como ser y se convierte en causa sobre la vida incluyendo materia, energía, espacio y tiempo subjetivo y objetivo en tu propio universo y en el de los demás. ¿Quién no desea esa maravilla?

CREACIÓN

El primer capítulo del Génesis dice que “en el principio Dios creó el cielo y la tierra”, pero el Libro Esenio de la Creación dice otra cosa muy diferente “Sin principio, la Ley crea el pensamiento y la vida”. Según dicho libro, la Luz es el océano cósmico eterno de pensamiento y conciencia cósmica, y es la conciencia humana como parte individualizada del eterno océano cósmico de pensamiento. Esta conciencia es el fundamento del universo y gobierna todas las manifestaciones de la vida.

El Libro de la Creación del Rig Veda, el libro más antiguo de la India, dice que al principio “la muerte entonces no estaba, ni nada había inmortal. Aquello sin aliento, respiraba por su naturaleza: Aparte de ello lo que fuese nada había. Todo lo existente era vacío y sin forma.” ¿De qué sirve entonces pensar en la nada? Simplemente es el camino de regreso al origen del Ser.

Hay tres senderos que conducen a la Verdad. El primero es el sendero de la conciencia, el segundo es el sendero de la naturaleza y el tercero es el sendero de la cultura que recibimos en formas de grandes obras maestras de todas las épocas. El primero es el camino interno que siguieron los grandes místicos, el segundo es el camino externo que sigue la ciencia, y el tercero es el estudio de la sabiduría transmitida por la cultura universal, que se degrada en la teología dogmática cuando se analiza cada texto al pie de la letra, en lugar de captar la alegoría.

NATURALEZA ESPIRITUAL

Se nos oculta quiénes somos realmente según Peter B. Meyer. Nuestra naturaleza espiritual es nuestra procedencia única y verdadera. Por eso los poderes del lado oscuro gastan mucho tiempo y dinero en hacernos olvidar todo. Utilizan técnicas sutiles para mantener cautiva a nuestra mente. Ahí es donde reside la verdadera magia. Si no puedes ver esto a tiempo, estás derrotado. Todo es ilusión. Pronto la gente descubrirá su origen verdadero, quiénes y qué somos, y qué está ocurriendo en realidad.

Muchos de los misterios de nuestro planeta están relacionados con artefactos de miles de años de antigüedad. Como, entre otras, las tablillas de arcilla encontradas y traducidas, en las que, entre otras cosas, se describen las posiciones aparentes de los planetas Venus y Saturno con sus siete satélites. ¿Qué aparentemente se observaba en la antigua Babilonia sin telescopio?

A finales del siglo XIX, el sumerio fue reconocido como lengua original y comenzaron las traducciones. A pesar de los conocimientos preexistentes, el gran público sigue sabiendo muy poco sobre esta primera gran civilización humana que surgió bruscamente en Mesopotamia. Es intrigante saber más sobre esto. Una civilización de seis mil años de antigüedad, conocida originalmente por egipcios, griegos y romanos de épocas posteriores.

TABLILLAS SUMERIAS

Esta información está registrada en la escritura cuneiforme sumeria. Los rollos de papiro de otros imperios antiguos se deterioraron con el tiempo o fueron destruidos deliberadamente por guerras e incendios. La escritura cuneiforme se rascaba sobre tablillas de arcilla húmeda con un estilete del que surgía una escritura en forma de cuña. A continuación, estas tablillas se secaban, se cocían y se guardaban en grandes bibliotecas.

Desde entonces se ha encontrado medio millón de estas tablillas, que han proporcionado a los investigadores conocimientos muy valiosos sobre los sumerios. Incluso hoy en día no se han traducido muchas de estas tablillas, ya que su volumen supera la capacidad de un puñado de traductores expertos.

El conocimiento del universo en aquella época es asombroso y desconcertante. De repente surgió en Sumeria el concepto de astronomía esférica, incluido el círculo de 360º, el arco celeste, el horizonte, el eje celeste, los polos, la eclíptica, el fenómeno del día y la noche, etc. El conocimiento sumerio del movimiento del Sol y de la Luna dio lugar al primer calendario del mundo, que se utilizó durante siglos por semitas, egipcios y griegos.

AVANCE

Aunque parece que no existe una solución para esta situación, se está acumulando la energía para el avance necesario de la humanidad. Un día que nadie puede predecir, de forma totalmente inesperada, saldrá a la luz todo el alcance de las mentiras y será percibido por las masas, que se darán cuenta de que han sido estafadas.

Las almas ahora encarnadas en nuestro planeta de tercera dimensión han olvidado quiénes son, de dónde vinieron y qué vinieron a hacer aquí. Esa es la regla en esta escuela 3-D, pues es exactamente lo que es el aprendizaje: crear algo mientras el alma está sujeta al velo del olvido.

Todas las almas proceden de la Luz. Incluso aquellas que han estado antes en otros mundos de prueba y reconciliación, mucho antes de entrar en dimensiones de 5-D y superiores. Recuerda que sólo un fractal de un alma exaltada puede descender a mundos de la tercera dimensión, porque hay mucho riesgo de quedarse atrapados en territorio de baja frecuencia.

PROTECCIÓN

Se cumplirá el plan divino para la Tierra independientemente de las acciones del ser humano porque quien manda, ordena. La humanidad sólo desempeña el papel de inquilina de esta casa planetaria. Todas las almas encarnadas aquí están en tránsito. Su estancia aquí, aunque pueda durar más de mil encarnaciones, se debe limitar al periodo de tiempo especificado en el proyecto de creación.

Cuando se completa el periodo de conciliación y pruebas en esta escuela terrenal, en ese momento concluyen todas las lecciones requeridas para la instrucción de estas almas. En ese momento, ya no existe un alma encarnada que no haya tenido todas las oportunidades ofrecidas durante las sucesivas encarnaciones. Esto justifica el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era.

Ha llegado el momento y la transición se acelera cada día. Cada alma es una conciencia individual, pero de alguna manera cada alma ha aprendido lo que es vivir, sobrevivir, crear y progresar en un mundo de tercera dimensión, sujeto al velo del olvido y en todas las experiencias de la vida material. Para evolucionar ética y moralmente a pesar de las tentaciones de muchos atajos en la vida.

Continúa la vida, contrariamente a lo que nos han enseñado. Sólo el cuerpo físico sufre la muerte conocida. El alma, con su cuerpo etérico, se desplaza, más allá de la tumba, a los cinturones astrales de la Tierra, de acuerdo con la frecuencia en el momento de la des-encarnación. Liberada del peso de la materia, la conciencia se expande lo suficiente para recordar vidas anteriores en el mundo físico, y también prevé un futuro suficiente para ofrecer en detalle los acontecimientos venideros, para trazar un nuevo plan de encarnación.

LA RUEDA DEL KARMA

Existe la rueda del samsara desde que las almas llegaron aquí. Después de la transición planetaria, que ya está en su fase final, no habrá necesidad de des-encarnación, ya que el alma recordará todo conscientemente, tanto su pasado en vidas y mundos anteriores, como también conocerá el futuro dentro de un tiempo futuro determinado.

Incluso sometida al velo del olvido, la Divina Providencia nunca ha fallado a las almas que decidieron experimentar la escuela terrestre. Todos durante el sueño, imperceptiblemente, siempre están en contacto con otras almas, con otros mundos y con sus guías espirituales desinteresados.

Sí, tu trabajo, estudios y enseñanzas serán guiados y sembrados durante tu sueño en los próximos días, mucho más de lo que puedas imaginar. Pero hay un dato del que pocos conocen aún los detalles. A saber, dónde y qué harán durante el sueño.

Se ha dicho en textos anteriores que todo es afinidad, ya sea por vibración o por frecuencias. ¿No es así como la gente se reúne en grupos durante el día o incluso por la noche? Pero cuando están despiertos, no es diferente de cuando duermen, porque no es el cuerpo el que aprende las lecciones, sino el alma que está en ese cuerpo.

Los que se complacen en las malas acciones no pueden ni imaginar adónde va su alma mientras duermen. Si conocieran una coma de ello, se horrorizarían. El mal también es una ciencia. Al igual que el bien, pues no es más que la otra polaridad del bien. Es allí donde cada encarnado se especializa aún más en las prácticas que se realizan en la vida cotidiana.

Por otra parte, quienes se dedican a las prácticas de las buenas acciones también acuden a esos mismos lugares de instrucción en lo que disfrutan durante el día. Son instruidos y apoyados por legiones de buenos espíritus, ángeles y arcángeles.

PROTECCIÓN

Toda alma honesta tiene la protección de los ángeles. En ningún momento está indefensa el alma buena, para que tenga el valor, la fe, la determinación y la decisión de seguir el camino de la ascensión. En estos encuentros inconscientes, se le nutre, guía, consuela e instruye para que no se rinda. Mientras que los que se complacen en las malas acciones tienen las instrucciones correspondientes para perfeccionar el mal que practican, los justos buscan orientación para mantenerse firmes en su ascensión.

Sólo la ascensión liberará al alma atrapada en el mundo de las expiaciones y las pruebas. El camino de vuelta a casa es obligatorio después de asimilar todas las lecciones aprendidas aquí. Esa es la regla de esta escuela para almas. Y cada uno de ellos conocía y aceptaba el plan de estudios que se le había dado antes de aceptar la experiencia en la tercera dimensión.

Olvidar el pasado, tanto de vidas aquí en la Tierra como en otros mundos anteriores, da a cada alma la oportunidad de ganar y vivir la experiencia exigida para cada encarnación. Éste es el secreto que aún no hemos descifrado.

Es necesario confiar en el plan divino. Y, sobre todo, comprender que todo se nos ofrece, incluso aprender mientras dormimos. Comprende que mientras duermes, cada uno oirá a sus maestros en el astral de la Tierra. Cada uno se provee de lo que quiere. Pero, sobre todo, ser conscientes de que gozan de la protección de los ángeles. Soy Vital Frosi y mi misión es la iluminación.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/02/04/todas-las-almas- proceden-de-la-luz/

Enlace al vídeo completo en español: