Cada vez somos más

Tu alma anhela un cambio

L os plazos están cambiando

T ransformación de la realidad

D erribando el viejo paradigma

E stán sucediendo muchas cosas

“ Yo hago nuevas todas las cosas”

Esto va más lento que una tortuga

Pero é ste no es el momento de dudar

Libertad individual y felicidad colectiva

La amabilidad puede ser muy contagiosa

Las Fuerzas de la Luz aseguran la V ictoria

La ONU pide el fin de la guerra en Ucrania

Los obispos europeos piden que pare la guerra

China propone un acuerdo de Paz en doce puntos

Lo que estamos viendo ahora no son señales del final de los tiempos. Son signos de un mundo nuevo que está emergiendo. Todo se está desmoronando y disolviendo, y esto crea una apertura para que tome su lugar la nueva realidad de construcciones de luz opina Mark Baughman.

Las ruedas están girando y el proceso se está moviendo, pero a un ritmo más lento que el de una tortuga. Se siente como el día de la marmota en una dimensión desconocida. A la gente de los bonos se les dice que regresen todos los días. “Vuelva usted mañana”. ¿Recuerdan esa frase decimonónica de Mariano José de Larra? Ésta ha sido una carrera gloriosa. Subidas y bajadas. Emociones controladas. A veces sin control. Aquí estamos. Listos y en espera. Agradecidos y nerviosos. Gracias Señor por elegirnos a todos.

https://dinarchronicles.com/ 2023/02/23/iraq-going-solo- markz-evening-intel-stream- highlights-2-23-23/

IDEALES

“En un mundo nuevo” fue una canción interpretada por la cantante española Karina, con la que quedó en segunda posición en Eurovisión de 1971, lo que le permitió rodar su primera película como protagonista. “Al fin del camino se harán realidad los sueños que llevas en ti, si en todo momento, en tu caminar, la vida has llenado de amor y verdad” cantaba el estribillo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Karina_(cantante_espa%C3%B1ola )

¿Es posible un mundo nuevo y feliz? Yo pienso que sí, pero está por construir y se debe concebir tendiendo puentes, y con ganas de unir y llegar a la paz. Para ello deberemos conocernos y apreciarnos a nosotros mismos, llegar a nuestra verdadera esencia como seres humanos y así llegar a la verdadera libertad, y desde esa libertad relacionarnos con amor y respeto con el resto de los seres que conforman este mundo.

A la violencia no se la puede combatir con más violencia. Sólo generando conciencia de cariño, de respeto a todas las formas de vida, seremos capaces de contribuir a esa transformación. Cada vez somos más los que queremos un mundo en paz y solidaridad.

http://www. h2organizacionesypersonas.com/ exito/un-mundo-nuevo-es- posible

La amabilidad puede ser muy contagiosa. Realizar un acto de generosidad al azar puede ser algo tan sencillo como compartir las verduras de tu huerto, felicitar a un compañero de trabajo por su nueva y llamativa corbata, o elogiar los modales de un hijo que se porta bien. Incluso puede hacer que otros sigan su ejemplo.

https://es.theepochtimes.com/ como-repartir-bondad-al-azar_ 1102730.html

“He aquí que yo hago nuevas todas las cosas; pronto saldrá a luz; ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz; porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.” (Isaías 43:19-21)

TRANSFORMACIÓN

En los próximos días, semanas o meses, vamos a ver un cambio mayor. Desde la política hasta la economía, e incluso en los medios. Aunque se resisten a luchar hasta el último aliento, sabiendo que han perdido, su objetivo es seguir causando problemas con el poco poder ilusorio que les queda, en caso de que la humanidad baje la guardia. Este sería el Armagedón final.

Esta guerra comenzó tranquilamente y fue muy oculta, y lo sigue siendo hasta el día de hoy aunque se ha vuelto desagradable y demasiado descarada. Se va a descomponer el mundo tal y como lo conocemos ahora. Se va a disolver todo lo que no se construyó sobre la Verdad.

Donde quiera que haya un desequilibrio de energía, se producirá una transformación. Esto se aplica a la familia, al trabajo, a la educación y a los sistemas de creencias, las finanzas y la economía y, por supuesto, a la arena política.

Sin embargo, cuando una sociedad es bombardeada por ideologías antinaturales las 24 horas del día, tiende a cambiar la opinión de aquellos con una conciencia limitada. Es por esto que como sociedad nos encontramos en la situación actual. La mayoría quiere que les den todo con cuchara, y sea lo que sea, lo consumirán, sin darse cuenta de su efecto.

OPINIONES

Según Irlanda Clark , l os plazos están cambiando, prepár ate ahora. https://www.youtube.com/live/ gd8UFZoBzHw?feature=share

¿Te sientes nervioso? ¿Están nerviosos tus compañeros de trabajo? “The big ugly” o “el gran feo” es un momento de vuelco del iceberg gigante de la opinión pública a medida que emerge en la discusión pública la guerra de quinta generación. El “gran feo” es un tiempo de expresión colectiva del conocimiento, que producirá un cambio del orden social. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=217983

Según Lymerik , n uestra vida están siendo desafiada en nuestra carrera, relaciones y circunstancias. Por supuesto surgirán razones por las que no dar un paso adelante, p ero é ste no es el momento de dudar. Tu alma anhela un cambio vibrante, una nueva realidad armoniosa en unidad con toda la vida. https://www.openhandweb.org/ 5d-shift-unfolds-are-you- hungry-change-finding-courage

T e persuadirán para que sigas su plan y sonará convincente y plausible, dice Jeshua . S é sabio y consciente de que está ocurriendo una guerra espiritual. El combate está en marcha ; el campo de batalla es la Tierra. La inocencia se pierde. E l plan divino es que sus hijos sean atendidos cuando llegue el momento adecuado. P reparen la mente para el cambio que se avecina; todo para la evolución de n uestra alma. Despierten a sus vecinos, informen a quienes puedan.

La guerra entre el bien y el mal ha terminado dice el Arcángel Miguel . Sí, hay quienes están intentando reteneros, pero su tiempo es fugaz. Están perdiendo la batalla y, de hecho, han perdido la guerra. Las batallas pueden continuar, pero la guerra ha terminado. No diremos la palabra ‘ pronto ‘, pero sepa que está muy cerca el gran cambio, la gran comprensión de la revelación de la verdad que se avecina.

Jared Rand dice que “ n o nos queda mucho tiempo” . N o habrá una destrucción nuclear. Todo se tiene que deshabilita r . L a Tierra está programada para ir a la quinta d imensión. Hay una gran noticia: e stamos llegando al final del juego (Game Over) , lo que significa el final del control de la agenda oscur a . Los acontecimientos que se avecinan conmocionarán hasta la médula al público dormido. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/23/earth-alliance- and-patriot-news-for-february- 23-2023/

“ Es lo que haces en el presente lo que redimirá el pasado y, por lo tanto, cambiará el futuro” escribió Paulo Coelho . “Llega un día en que te das cuenta de que pasar la página es la mejor sensación del mundo, porque te das cuenta de que hay mucho más en el libro que la página en la que estabas atrapado” dijo Zayn Malilk . Pero yo creo que antes de pasar página hay que leerla para aprender la lección.

Cerré la puerta a mi pasado y abrí una nueva puerta para atravesarla y avanzar hacia el futuro. He renovado la esperanza en mi corazón, un resorte en mi paso y haré que el próximo capítulo de mi vida sea inolvidable. Mantén tus ojos abiertos y tus pies moviéndose hacia adelante. Encontrarás lo que necesitas. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/24/idc-community- thoughts-2-23-23/

Liderar o dejar un vacío por Steve Beckow.- Según el Arcángel Miguel , si ningún trabajador de la luz avanza ra hacia el liderazgo, entonces ha bría un vacío masivo, porque muchos aún no han aprendido, adaptado e integrado las nuevas herramientas: la plenitud de esta nueva energía. Entonces cuando se asignan misioneros que no son de la luz para crear y asumir el papel de liderazgo, no tienen la capaci dad ni el conocimiento para hacerlo de una manera que sea factible. Entonces se produce una ausencia , un vacío de liderazgo. https://goldenageofgaia.com/ 2016/01/23/lead-leave-vacuum/

MENSAJE

Las Fuerzas de la Luz aseguran la Victoria según Aurora Ray.- Se han dado los pasos necesarios en el planeta para llevarlo en una dirección más armoniosa. Se deben seguir algunos pasos más antes de estar listo para ascender con Gaia a la quinta dimensión. Sepan que no están solos en este proceso de transformación, sino que emprenden un viaje con muchos de sus hermanos y hermanas de otros sistemas estelares. Algunos de ellos los conocen a través de encarnaciones pasadas en la Tierra, así como en otros planetas.

La Tierra está evolucionando hacia la quinta dimensión, y la humanidad está siendo empujada a evolucionar también. La quinta dimensión ya ha comenzado en el planeta, ya que muchas personas la han estado experimentando y presenciando más en el último año. Hemos trabajado incansablemente para despejar el camino para el pleno despertar de la humanidad y contribuir a nuestra comprensión colectiva de lo que realmente significa despertar.

Un tiempo de despertar sin precedentes está sobre ustedes. El planeta ha alcanzado un ápice de energía que está cambiando el patrón de conciencia de la humanidad. Estos cambios están derribando el viejo paradigma y creando un espacio para uno nuevo: una realidad más positiva, amorosa y pacífica.

Sentimos un amor inmenso por ustedes, y si ustedes mismos se atrevieran a sentir esto también, no habría causa para ninguno de los sufrimientos que han soportado. Nuestro proceso de ascensión será coordinado con ustedes. Debes estar en línea con nuestro campo de energía. No todas las personas pueden manejar esta energía, especialmente aquellas que no son conscientes de ella. Habrá algunas estrategias a seguir en diferentes niveles de su vida diaria.

Entonces, cada vez que tengas algo de tiempo libre, simplemente relájate. Permite que tu cuerpo, mente y emociones sean libres. Debido a que muchas personas carecen de control sobre su cuerpo, mente y corazón, no son conscientes de lo que están haciendo, pensando y sintiendo. Hará que se alejen de la luz del proceso de ascensión.

Así que todo lo que tienes que hacer ahora es relajarte y vigilar estas cosas: Sólo mira tu cuerpo. Observa el movimiento de tu cuerpo. Mantén el ojo de un observador en cualquier tensión o dolor en ciertas partes del cuerpo. No te involucres. Sólo mira. Entonces te sorprenderás al descubrir que tu dolor ha desaparecido, que ya no está presente la tensión.

Cuida tus pensamientos. Esté atento a lo que está pensando y cómo se siente en ese momento. Cuando les prestes mucha atención, verás que se ralentizan tus actividades y pierden intensidad. Entonces sentirás fluir sobre ti una profunda sensación de calma. Te diriges hacia tu núcleo interior. Estás ajustando tu frecuencia a la de la quinta dimensión. Sólo entonces podrás entender lo que realmente significa relajarse. Te encontrarás en un estado de ánimo realmente tranquilo.

No sugerimos que te relajes durante 24 horas. No es necesario. Puedes continuar con tu rutina habitual. Sin embargo, realiza este procedimiento relajante de atención plena durante una hora todos los días mientras estés completamente despierto.

Los términos de relajación y pereza no son equivalentes. En realidad, una persona perezosa no es una persona relajada. A pesar de que no está físicamente activa, su mente continúa produciendo más y más pensamientos que una persona que está implicada en actividades.

Puedes llevar esta conciencia contigo durante 24 horas si practicas sólo una hora cada día. Como resultado, serás más activo, creativo y amoroso. Debido a que ya no estás dividido, no cometerás ningún error en tus acciones. Todo lo que haces procede de tu núcleo como un todo.

Para algunas personas, será difícil al principio. Se debe a su condicionamiento previo. Conseguirás equilibrio, ritmo y armonía si practicas durante unos días. Una vez que te conectes con la armonía del universo, estarás lleno de ella. Entonces, dondequiera que vayas, irradiarás la gracia que te ha llenado y la gente lo reconocerá.

Ahora lo has hecho. Tu Ser Superior te ha guiado a este paso importante. Has evolucionado y emergido a una nueva realidad, comenzando tu viaje a través de la nueva frontera que es el nacimiento de la quinta dimensión.

https://thegalacticfederation. com/09-02a?utm_name=Id

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Enlace al vídeo completo en español: