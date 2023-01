Ucrania: más de 5 millones de niños y niñas han visto interrumpida su educación tras 11 meses de guerra

La guerra en Ucrania ha interrumpido la educación de más de cinco millones de niños y niñas, advirtió hoy UNICEF, y pidió un mayor apoyo internacional para garantizar que la infancia no se siga quedando atrás. El impacto de 11 meses de conflicto ha agravado aún más los dos años de aprendizaje perdido debido a la pandemia de COVID-19 y más de 8 años de conflicto para los niños y niñas en el este de Ucrania. “Las escuelas y los entornos educativos para la primera infancia brindan una sensación crucial de estructura y seguridad a los niños y niñas, y perder el aprendizaje podría tener consecuencias para toda la vida”, ha señalado Afshan Khan, directora regional de UNICEF para Europa y Asia Central. “No hay botón de pausa. Simplemente no es una opción posponer la educación de los niños y niñas, y volver a ella una vez que se hayan abordado otras prioridades, sin arriesgar el futuro de toda una generación”, ha agregado. El uso continuo de armas explosivas, incluso en áreas pobladas, ha significado que miles de escuelas, jardines de infancia y otras instalaciones educativas en todo el país hayan resultado dañadas o destruidas. Al mismo tiempo, muchos padres, madres y cuidadores son reacios a enviar a los niños y niñas a la escuela por motivos de seguridad. Dentro de Ucrania, UNICEF está trabajando con el Gobierno para ayudar a que los niños y niñas vuelvan a aprender, en las aulas cuando se considere seguro y a través de alternativas online o basadas en la comunidad si la educación presencial no es posible. Aunque más de 1,9 millones de niños y niñas accedían a oportunidades de aprendizaje online y 1,3 millones de niños se inscribieron en una combinación de presencial y online, los recientes ataques contra la electricidad y otras infraestructuras energéticas han provocado apagones generalizados y han dejado a casi todos los niños y niñas en Ucrania sin acceso sostenido a la electricidad, lo que significa que incluso asistir a clases virtuales es un desafío continuo. La situación fuera de Ucrania también es preocupante, ya que se estima que 2 de cada 3 niños y niñas refugiados ucranianos no están actualmente inscritos en el sistema educativo del país de acogida. Esto se debe a varios factores, entre ellos la escasez de recursos educativos, y el hecho de que, al comienzo de la crisis y durante todo el verano, muchas familias de refugiados optaron por el aprendizaje online, en lugar de asistir a las escuelas locales, ya que esperaban poder regresar a casa rápidamente. “UNICEF seguirá trabajando con el Gobierno de Ucrania y los gobiernos de los países de acogida para dar soluciones que ayuden a los niños y niñas en áreas de conflicto, así como a aquellos que han resultado desplazados de sus hogares, a continuar con su educación”, ha indicado Khan. Dentro de Ucrania, UNICEF reclama el fin de los ataques a las instalaciones educativas y otros bienes civiles, incluida la infraestructura energética de la que dependen los niños, niñas y sus familias. También pide un mayor apoyo para garantizar que los niños y niñas tengan acceso a materiales y suministros educativos offline, de manera que puedan seguir aprendiendo y permanecer conectados con sus compañeros y maestros; así como respaldo al plan de recuperación de Ucrania y esfuerzos para reconstruir y rehabilitar escuelas y jardines de infancia. En los países de acogida de refugiados, UNICEF solicita que se priorice la integración de los niños y niñas refugiados ucranianos en los sistemas educativos nacionales, especialmente en la educación infantil y primaria, con maestros cualificados, materiales educativos y espacios disponibles para apoyar su aprendizaje cara a cara. desarrollo y bienestar. Es importante que las autoridades pertinentes identifiquen y superen las barreras regulatorias y administrativas que dificultan el acceso de los niños y niñas a la educación formal en todos los niveles y aporten información clara y accesible a las familias de refugiados. Cuando el acceso al sistema educativo no se pueda garantizar de inmediato, UNICEF pide que se proporcionen otras vías de aprendizaje, especialmente para los niños en edad de asistir a la escuela secundaria. Para contribuir al trabajo de UNICEF en la emergencia de Ucrania: https://www.unicef.es/ayuda-ucrania