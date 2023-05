Profecías contradictorias

El secreto para Ascender

Los guardianes de la palabra

E l bautismo del Espíritu Santo

Importancia de las montañas sagradas

I nterpretación P entecostal del Apocalipsis

Los C arismáticos buscan l a experiencia espiritual

La quinta dimensión no es un lugar sino un estado de ser

Hay tres predicciones básicas sobre el futuro de la humanidad. La primera es la profecía más clásica y dice que la Tierra ascendería a quinta dimensión y sólo podrían permanecer los seres humanos que den la talla vibratoria, la segunda dice que convivirían dos humanidades en la Tierra, una despierta y otra dormida, y la tercera dice que habría un vuelco de la Tierra y un cambio de polos con maremotos catastróficos que provocarían una gran evacuación mundial.

A mi juicio, estas tres predicciones no son falsas ni verdaderas, sino tres líneas de tiempo diferentes que podrían determinar el futuro de la humanidad. ¿Cuál de las tres acertará? Depende de la voluntad divina, de la frecuencia espiritual que alcance la humanidad y de la decisión que tome la Madre Tierra Gaia, porque no olvidemos que ella manda más en su cuerpo que nosotros, que somos sus huéspedes.

DEFINICIÓN

Una profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Todas las profecías antiguas y modernas tienen puntos en los que parecen estar equivocadas, porque deberían haber sucedido en un momento dado y no sucedieron. Predecir significa anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de suceder. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural, un proceso lógico-racional, o un juicio más o menos subjetivo basado en indicios u observaciones.

En el contexto de las culturas indígenas, las profecías están custodiadas por los “guardianes de la palabra” que son los líderes, ancianos y sabios que conservan y transmiten el conocimiento ancestral, las tradiciones orales, los rituales y la cosmovisión de sus comunidades. Estos guardianes son respetados como custodios de la cultura y se dedican a mantener viva la herencia cultural y lingüística de su pueblo.

INCERTIDUMBRE

El futuro de la humanidad es incierto y está determinado por una serie de factores complejos, incluyendo el desarrollo tecnológico, cambios sociales y ambientales, y muchas otras variables. El éxito de la humanidad está influenciado por nuestra capacidad para enfrentar y superar los desafíos actuales, como los conflictos geopolíticos y otros problemas mundiales.

Las predicciones sobre el futuro de la humanidad son especulativas y están sujetas a una gran incertidumbre. No existe una manera fiable de determinar cuál de estas predicciones se cumplirá. El futuro es complejo y está influenciado por una multitud de factores, muchos de los cuales no podemos prever con precisión en este momento.

Las profecías suelen estar escritas en lenguaje simbólico y metafórico, lo que permite diferentes interpretaciones. Diferentes personas pueden interpretar los mismos textos proféticos de manera diferente, lo que lleva a profecías contradictorias. Dos personas diferentes pueden leer una profecía y llegar a conclusiones opuestas sobre su significado. Esto puede conducir a profecías aparentemente contradictorias basadas en interpretaciones diferentes.

Las profecías se expresan a menudo en términos simbólicos o ambiguos, lo que permite diferentes interpretaciones por parte de la gente. Estas interpretaciones pueden dar lugar a profecías aparentemente contradictorias. Cada individuo o grupo se puede enfocar en diferentes aspectos de la profecía o aplicar diferentes marcos de referencia para su comprensión, lo que conduce a conclusiones contradictorias.

CATASTROFISMO

Una profecía catastrófica es una llamada de atención para despertar nuestra conciencia y comprender la importancia de cuidar de nuestro planeta y de nosotros mismos. Podría impulsarnos a tomar medidas para promover la paz y la armonía, y cultivar una mayor conexión con nuestra espiritualidad. Puede inspirar a las personas a reflexionar sobre sus acciones y a cambiar sus comportamientos dañinos hacia sí mismos, los demás y el planeta.

Una profecía catastrófica puede llevar a la gente a cuestionar el propósito de su vida, la naturaleza de su existencia y la conexión con algo más grande que ellos mismos. Esto puede conducir a un despertar espiritual y a una búsqueda más profunda de la verdad y la sabiduría.

Algunas personas ven las profecías catastróficas como una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. Ven estos eventos como un catalizador para el despertar espiritual, la búsqueda de un propósito más elevado y un cambio positivo en la sociedad. Lo único que no se pretende es generar miedo.

APOCALIPSIS

El Apocalipsis de San Juan es un texto altamente simbólico y profético que describe visiones y revelaciones sobre el fin de los tiempos. Interpretar el Apocalipsis ha sido un desafío a lo largo de los siglos debido a su naturaleza enigmática y simbólica. Hay varias escuelas de interpretación que han surgido a lo largo de la historia:

Interpretación preterista: Esta perspectiva sostiene que el Apocalipsis se refiere principalmente a eventos que ya han ocurrido en el pasado, relacionados con la persecución de los cristianos durante el Imperio Romano. Según los preteristas, gran parte del libro se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 dC y la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón.

Interpretación histórica: Esta perspectiva interpreta el Apocalipsis como una descripción simbólica de eventos históricos que tuvieron lugar en el momento en que fue escrito, durante el primer siglo dC. Los símbolos y las visiones se relacionarían con situaciones políticas y religiosas de aquel tiempo, como la persecución de los primeros cristianos bajo el imperio romano.

DISPENSACIONES

Interpretación dispensacionista: Esta interpretación es muy popular en la teología cristiana evangélica. Sostiene que el Apocalipsis se divide en periodos de tiempo llamados ‘dispensaciones’ y que se cumplirá gran parte del libro durante la gran tribulación, un periodo de angustia y sufrimiento que precedería al regreso de Cristo.

Según esta interpretación, la iglesia sería arrebatada en el rapto antes de la tribulación, después de lo cual se desatarían una serie de juicios divinos durante un periodo conocido como la gran tribulación. Luego habría un reinado de siete años del anticristo, y finalmente el regreso de Jesús y el establecimiento de su reino milenario.

La interpretación carismática del Apocalipsis se basa en la creencia de que el libro tiene una importancia profética para los creyentes en la actualidad. Los carismáticos destacan la obra y el poder del Espíritu Santo y buscan una experiencia personal con Dios. Creen que el Espíritu Santo es el principal intérprete del Apocalipsis y que revelará su significado a través de la oración y la búsqueda espiritual. Buscan una experiencia profunda y personal para comprender mejor las verdades proféticas del libro.

PENTECOSTÉS

La interpretación pentecostal del Apocalipsis se basa en la perspectiva teológica y práctica del movimiento pentecostal. Los pentecostales creen en la manifestación continua de los dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas, la profecía y la sanación divina.

Los pentecostales interpretan las visiones de la lucha entre el bien y el mal como una representación de la batalla espiritual que se libra en el mundo. Ven a la iglesia como un ejército espiritual equipado por el Espíritu Santo para enfrentar y vencer las fuerzas del mal.

Pentecostés conmemora la venida del Espíritu Santo y es un momento de renovación espiritual y de reflexión. El término ‘Pentecostés’ procede del griego, y significa ‘quincuagésimo’ ya que se celebra cincuenta días después de la Pascua. Esto ocurrió en Jerusalén, poco después de la ascensión de Jesús.

Los discípulos estaban reunidos en un lugar cuando repentinamente el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Esta experiencia se conoce como “el bautismo del Espíritu Santo” y dotó a los discípulos con poderes y habilidades especiales, como el don de lenguas, la profecía y la capacidad de realizar milagros.

MONTAÑA S SAGRADAS

Las montañas suelen ser lugares apartados y tranquilos, alejados del bullicio y las distracciones de la vida cotidiana. Para los místicos, este entorno proporciona un espacio propicio para la meditación, la introspección y la conexión con lo divino. La paz y el silencio de las montañas les permiten alejarse del mundo material y sumergirse en la contemplación espiritual.

Las montañas están asociadas con una belleza natural impresionante y se consideran sagradas en muchas tradiciones espirituales. Estar inmersos en la naturaleza exuberante de las montañas puede inspirar un sentido de asombro y conexión con lo divino. La majestuosidad de las montañas, sus paisajes serenos y sus elementos naturales como ríos, árboles y animales, pueden actuar como recordatorios constantes de la presencia y la grandeza de lo sagrado.

Las montañas se elevan hacia el cielo, simbolizando la elevación espiritual y el ascenso hacia estados superiores de conciencia. Para los místicos, vivir en las montañas puede representar un esfuerzo por elevarse por encima de las preocupaciones mundanas y alcanzar una perspectiva más elevada y espiritual de la vida. La altura y la amplitud de las montañas puede proporcionar un sentido de expansión y trascendencia.

Vivir en la montaña implica a menudo un estilo de vida más simple y despojado de distracciones. Esto permite a los místicos dedicarse plenamente a su práctica espiritual, ya sea meditación, contemplación, estudio de escrituras sagradas o cualquier otra forma de disciplina espiritual. La vida en la montaña les brinda la oportunidad de enfocarse en su crecimiento espiritual y buscar una mayor conexión con lo divino.

EL SECRETO

El secreto para ascender según Aurora Ray.- La unidad, o la quinta dimensión, es el estado en el que todo está unificado con Dios, y uno con el otro. En este estado, ya no se ven las cosas como entidades separadas sino como una realidad en la que todas las cosas existen simultáneamente y en perfecta armonía entre sí. La quinta dimensión no es un lugar; es un estado de ser. No es una cosa; es un proceso.

La quinta dimensión no es una dimensión de tiempo. Está más allá de las limitaciones del tiempo. Significa que el tiempo no tiene sentido. Es una dimensión de lo que llamamos en sánscrito ‘yuga’ y se refiere a una era o un tiempo cuando algo cambia fundamentalmente.

La tercera dimensión es el mundo en el que vivimos, donde tenemos un pasado y un futuro. Pero en la quinta dimensión, no hay pasado ni futuro, sólo ahora. En este estado, ya no verás el tiempo como algo lineal; en cambio, parecerá moverse a una velocidad diferente. En otras palabras, el tiempo ya no es lineal porque se ha vuelto de naturaleza infinita e interminable.

Nada en esta quinta dimensión tiene un principio o un final, porque todo existe simultáneamente, independientemente de a dónde vayas o dónde hayas estado, incluidas tus experiencias pasadas y proyecciones futuras basadas en sistemas de creencias creados por otros para sus propios fines.

PRESENCIA

¿Cómo puedes entrar en la quinta dimensión? Estando presente en este mismo momento. Es un poco difícil de hacer, sobre todo cuando acabamos de escuchar esta idea y no la hemos asimilado del todo. Pero puedes estar presente y verte en el espejo del tiempo-espacio; esto te abrirá la puerta a la realidad holográfica. Comienzas a vivir dentro de la luz en lugar de vivir dentro del tiempo y el espacio, que es una realidad tridimensional. Es importante que te permitas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas poder liberarte de las ataduras del tiempo y del espacio para que puedas volverte libre. Cuando estás en el momento presente, no existe nada más. El pasado y el futuro son sólo ilusiones.

Sólo se necesita un poco de práctica para alcanzar ese nivel de presencia. Es una dimensión que la mayoría de nosotros no experimentamos con la suficiente frecuencia porque estamos atrapados en el ajetreo de nuestra vida. Este nivel de Zen está disponible para usted en este momento si deja su teléfono, apaga su ordenador y se sienta en silencio durante uno o dos minutos. Puedes tener esta experiencia cuando quieras, aunque sea por unos momentos. Trata de meditar durante diez minutos al día. Es como estar fuera de ti mismo y ver las cosas como son realmente, no como parecen ser, a través de tus propios ojos.

La quinta dimensión se puede describir como unión eterna, unidad o conciencia de unidad. La quinta dimensión, es el estado en el que todo está unificado tanto con Dios como con los demás. En este estado, ya no verás las cosas como entidades separadas; en cambio, habrá solo una realidad en la que existen simultáneamente todas las cosas y están en perfecta armonía entre sí.

Debemos llegar a la quinta dimensión para completar nuestra evolución en la Tierra. A medida que el mundo se vuelve más conectado y la tecnología sustituye la interacción humana, es fundamental aprender a encontrar tu propio centro en medio de todos los cambios. Aprende a ser más sensible, consciente y ser parte del mundo que te rodea. Mantente en sintonía con la naturaleza.

https://thegalacticfederation. com/0012-25?utm_name=Id

NOTICIAS

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español: