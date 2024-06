Puedes correr durante mucho tiempo, pero tarde o temprano te alcanzará tu destino.

El símbolo del regreso al edén se ha utilizado ampliamente en la literatura y el arte para expresar la aspiración humana de alcanzar la salvación y la plenitud espiritual. Representa el deseo de recuperar la condición de inocencia y perfección. Es el anhelo de volver a un estado de gracia, pureza y comunión con lo divino y la esperanza de recuperar el paraíso perdido y la vida en armonía con la naturaleza.

La Tierra fue creada para ser un Edén, un lugar donde toda la vida puede evolucionar hasta su máximo potencial. Estamos pasando rápidamente de la ley draconiana a la ley universal. Todo se está ampliando y acelerando. El tiempo de acción-reacción con respecto del karma se está volviendo casi instantáneo. Estamos pasando de un planeta gobernado por depredadores draconianos a alinearnos con la intención original según James Gilliland.

La intención original fue secuestrada por fuerzas menores que crearon una trayectoria diferente, y las líneas de tiempo fueron secuestradas por entidades a las que no les importa nada la humanidad y la Tierra. Así como hay fuerzas oscuras, también hay fuerzas más luminosas, habitantes de otros mundos muy avanzados, y algunos de ellos son nuestros antepasados antiguos de la Tierra interna y de otros mundos.

El componente humano se conoce como flota espacial secreta o sombreros blancos. Estamos regresando a la intención original, la ley universal, que en su forma más simple es paz, fraternidad, libertad y prosperidad para todos. Están llegando a su fin los viejos programas depredadores. Quienes los imponen, están en una espiral descendente. Se han ignorado todos los intentos de realizar una transición elegante y se han incumplido todos los acuerdos alcanzados anteriormente. Se acabó el tiempo y la demora.

EXPLOSIONES

El Sol está desempeñando un papel importante en esto con explosiones masivas de conciencia y energía, expulsiones de masa coronal y llamaradas de clase X. Esto se vincula con el gran Sol central, al que todos estamos conectados como la Fuente Última. Hay una alineación planetaria principal de seis planetas que se suman a las tormentas solares. Todo desciende por el continuo vibratorio desde la conciencia a la luz, y luego a la energía convirtiéndose en masa. Así es como se realiza el despertar y la curación o liberación planetaria.

La mayoría sólo ve el caos y los cambios en el mundo físico, sin darse cuenta del panorama general. Lo que hay detrás de este acontecimiento es una fuerza imparable más allá de toda comprensión. Se está derrumbando el viejo imperio draconiano, y caerán con él todos sus seguidores. Ésta es una operación multidimensional con el Gran Espíritu en la cima, descendiendo a través de los maestros ascendidos, los seres avanzados de otros mundos, la gente benévola de la Tierra interna, la Fuerza Espacial y los sombreros blancos.

Se levantará la humanidad y reclamará su destino, y decidirá vivir de acuerdo con la ley universal en armonía unos con otros y con la naturaleza. Tenemos el derecho divino de vivir una vida abundante, amorosa, gozosa y saludable. Cualquier cosa que interfiera con eso sufrirá las consecuencias. Todo lo que hagas a los demás, te lo harán a tí, sólo que ahora será acelerado y ampliado.

REVELACIÓN

Se revelará todo y no quedará piedra sin remover. Se gritarán las injusticias a los cuatro vientos como está profetizado. Asciende la Tierra, aumenta la frecuencia y está fuera de escala la resonancia Schumann. Ahora es el momento de ser honestos con nosotros mismos. ¿Estamos funcionando bajo la ley universal, o estamos sirviendo al mal? Hay algunas almas valientes con una integridad impecable que lo denuncian. Es hora de apoyarlos.

Al final, cuando crees que ya no hay esperanza, la bestia se consume. Nos unimos a la gran familia humana en toda la galaxia, las naciones estelares, seguidas de la restauración, sanación y mil años de paz. Ese es nuestro destino imparable.

Cada individuo tiene que desempeñar su papel y asumir su responsabilidad personal para que suceda esto. Sólo recuerda que cada acción tiene una reacción. Esto se está acelerando y ampliando. Algunos lo llaman karma. Nada quedará oculto.

Tenemos la opción de tomar la espiral ascendente y vivir una vida abundante, en armonía unos con otros y con la naturaleza, o tomar la espiral descendente en autoservicio a expensas de la humanidad y la naturaleza. La espiral descendente termina en un colapso que afecta a todos.

ACELERACIÓN

Esto se está acelerando. Se está ampliando la brecha entre polaridades. No hay más zonas grises. Elige sabiamente en pensamiento, acción y obra. Afectará a tu mañana. Siempre habrá impíos que piensan que pueden detener esto o que son inmunes. No verán lo que viene y caerán con más fuerza. Esa ha sido su decisión. No puedes detener el Sol ni esconderte de tu karma. Es hora de dirigir toda la energía hacia el despertar y la curación de la humanidad y de la Tierra.

Abróchate el cinturón, se pondrá muy rápido. Nadie puede detener lo que viene. Ahora hay aquí una armada de naves y vendrán más. Son las fuerzas benévolas que están aquí para traer un nuevo renacimiento. Es el final del sufrimiento como dijo Buda.

Pronto nos daremos cuenta de que StarTrek y StarWars fueron documentales de divulgación suave. Ahora está llegando la revelación dura para que todos la vean. Ha fracasado el ocultamiento y la narrativa controlada. Los implicados serán vistos por quiénes y qué son. Ahora es el turno del Gran Espíritu. Es un proceso llamado la gran revelación.

EMOCIONES

¿Tienes ataques de ansiedad ? Es un fenómeno mundial a causa de la incertidumbre. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=242296

Cuando mantienes la mente abierta corres el riesgo de sustituir un dogma por otro. https://petermcculloughmd. substack.com/p/on-keeping-an- open-mind

En Japón , las empresas especializadas llamadas motores nocturnos ( yonige-ya ) ayudan a las personas a desaparecer y a vivir de forma anónima fuera de la red. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=242294

“Hay una ola de tristeza muy grande que recorre la humanidad en este momento” según Kerry K. Transforma la melancolía en su expresión más elevada para que tu propia conciencia superior se convierta en tu mayor maestro, sanador y liberador. https://goldenageofgaia.com/ 2024/06/23/kerry-k-alchemy- for-when-youre-feeling- sadness-or-grief/

OBJETIVOS

Rusia anunció sus objetivos para 2030: incluyen “apoyar los valores morales y espirituales tradicionales” , hacer de Rusia la cuarta economía más grande del mundo, aumentar la población, convertirse en una superpotencia de alta tecnología, crear un entorno de vida cómodo y seguro, promover el bienestar ambiental, etc. https://tass.com/politics/ 1785313

Según el Jinete de la Tormenta , tendría que suceder un colapso económico, y la tercera fiesta mundial sería sólo un susto necesario para despertar a la gente. A su juicio, el lado oscuro sólo finge que quiere la guerra, pero no la desea. El dinero se está acabando en un evento de cisne negro y ahora no tienen los recursos para pagar a los gobiernos. Es por eso que Donald Trump dijo que espera que ocurra un colapso económico del lado oscuro. También Elon Musk anuncia la próxima reestructuración del sistema financiero. Estos acontecimientos no son repentinos sino que se desarrollan durante años. Todo quedará expuesto después del colapso. Confía en el plan para salvar el mundo. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=242301

Un segundo mandato de Trump sería diferente del primero.- El primer mandato estuvo definido en gran parte por las barreras políticas con las que se chocó, las normas institucionales, y los legisladores y asesores contra los que arremetió. Ahora cada uno de ellos está disminuido o remodelado para su beneficio. Sus objetivos políticos, que en el pasado parecían aspiraciones en el mejor de los casos, y meras fantasías en el peor, no son ahora insignificantes ni hipotéticos. https://cnnespanol.cnn.com/ 2024/06/23/cinco-motivos- segundo-mandato-trump- diferente-primero-trax/

CURIOSO

Descubierto un antiguo “mundo perdido” bajo el hielo de la Antártida . https://www.pravda.ru/news/ science/2047099-antarktida/

‘ Los siete samuráis’ de Akira Kurosawa se han convertido en una de las películas fundamentales para entender el cine actual. https://hipertextual.com/2024/ 06/los-siete-samurais-70-anos- de-una-obra-fundamental-para- entender-el-cine-actual?utm_ source=pocket-newtab-es-es

Griegos (Teruel), es el pueblo más frío de España durante los meses de verano. Se encuentra ubicado en la Sierra de Albarracín y su altitud es de 1.600 metros. https://www.elespanol.com/ mujer/actualidad/20240616/ adios-calor-verano-pueblo- frio-espana-no-superan-grados- julio-agosto/862914142_0.html? utm_source=pocket-newtab-es-es

ECONOMÍA

ORIENTE MEDIO

PROFECÍAS

Según la interpretación de una antigua profecía del libro Habacuc del antiguo testamento, si Israel ataca al Líbano , sería un fracaso para ellos. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=242274

Un líder de la ONU advierte que “ un error de cálculo podría disparar la catástrofe más allá de de la imaginación” según Sorcha Faal . https://www.whatdoesitmean. com/index4649.htm

El gran duque Enrique de Luxemburgo anuncia por sorpresa el comienzo de su proceso de abdicación. https://www.europapress.es/ internacional/noticia-gran- duque-enrique-luxemburgo- anuncia-sorpresa-comienzo- proceso-abdicacion- 20240623153937.html

Un corte masivo de energía dejó sin internet ni electricidad el 21de junio a Albania, Bosnia Herzegovina, Croacia y Montenegro tras explotar una línea de 400 kilovatios. https://metro.co.uk/2024/06/ 21/widespread-power-outages- across-europe-21080166/

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español:

