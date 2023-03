¿Trabajo o Tripalium?

Castigo de tres palos

¿ Currante o precario ?

R ecompensa de todo esfuerzo

Los soñadores estamos en Babia

El diablo se disfraza de ecologista

El esfuerzo es un sentimiento condensado

Un esfuerzo persistente produce incomodidad

La sobrevivencia es la verdad básica de la vida

La palabra ‘trabajo’ se deriva del latín tripalium, que era una herramienta parecida a un cepo con tres palos que se usaba para sujetar caballos o bueyes y así poder herrarlos. También se usaba como instrumento de tortura para castigar a esclavos o reos. De ahí que tripaliare significa torturar, atormentar y causar dolor. Aparecida en el siglo VI, la palabra ‘trabajo‘ procede del latín popular tripalliare, que significa torturar con el tripallium. En el siglo XII, la palabra designa también un tormento psicológico o un sufrimiento físico.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Trabajo_(sociolog%C3%ADa)

“Ganarás el pan con el sudor de tu frente” se convirtió en una maldición bíblica. Por mucho que te guste tu profesión, se vuelve fatigosa si se convierte en una obligación, y si estás presionado cada día a producir más y más. Es peor si no te gusta. Los que intentaron escapar de esta maldición tuvieron que pagar un alto precio de precariedad como los hippies, o bien convertirse en ladrones como los oscuros.

Se dice que no es sano estar bien adaptados a una sociedad enferma, pero hay que trabajar duro para sobrevivir a menos que quieras vivir como un indigente en condiciones precarias. Se dice que no es bueno identificarte con tu profesión, pero te la tienes que tomar muy en serio si quieres hacer carrera en un mundo de tiburones, lo que te obliga a veces a trabajar a destajo.

Se dice que la solución sería la jubilación, pero la mayoría de las pensiones son insuficientes para vivir holgadamente. La renta básica universal sería otra solución para los que no encuentran un empleo, pero el que paga manda, y esto nos volvería menos libres y más dependientes del Estado. Dicen que esto se arreglará en el futuro, pero mientras llega o no llega, cada uno tiene que buscarse la vida como puede, tanto a nivel material como espiritual.

DEFINICIONES

El trabajo es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición al capital, pero también es la estrechez o necesidad con que se pasa la vida. El trabajo o labor es la actividad que las personas realizan ya sea como deber o actividad dependiente de la profesión, necesidades y deseos de una comunidad más amplia. Alternativamente, el trabajo se puede ver como la actividad humana que contribuye hacia los bienes y servicios dentro de una economía.

El esfuerzo es un empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. El esfuerzo es un sentimiento condensado, un estado de conocimiento en el que sólo se es un cuerpo físico material y no un espíritu. Un esfuerzo agudo contra una persona produce dolor. Un esfuerzo persistente produce incomodidad.

Sobrevivir significa vivir en condiciones adversas o con medios escasos, pero la sobrevivencia también puede significar alcanzar algo por encima de la necesidad, y expandirse a nivel material y espiritual. La sobrevivencia es la única verdad básica de la vida y se puede definir como el impulso de persistir a través del tiempo y del espacio como materia y energía.

SUFRIMIENTO

El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que obligue al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales y siempre es consciente. Existen cinco causas del sufrimiento emocional: el dolor, el temor o la preocupación, la frustración, la sumisión y el no querer hacer o pereza, o no poder hacer o incapacidad.

El ser humano ha buscado las causas del sufrimiento desde hace milenios. Según palabras de Buda, el dolor es inevitable y el sufrimiento es optativo, y todos los estados son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. El sufrimiento es la no adaptación de la mente a la realidad por presencia de apego, que trata de mantener estructuras rígidas frente a fenómenos siempre cambiantes.

Otra razón procede de la Psicología moderna, la cual dice que el sufrimiento es la tendencia de la mente a identificarse con aspectos negativos. Ésta es la conocida costumbre de ver «el vaso medio vacío», y no «el vaso medio lleno» en cada situación. Según Albert Ellis existe una tendencia humana al sabotaje, al dolor, a la crisis, a la conducta neurótica que impide el logro de nuestro objetivo.

Para Renny Yagosesky, el sufrimiento tiene su base en la persistencia de la idea materialista egoísta, y en la incapacidad de la gente para contrarrestar el bombardeo de estímulos nocivos del medio circundante. Es caduca la idea de que lo material nos dará bienestar duradero y nos protegerá contra los cambios internos y externos, aunque está sobrevalorada, pese a que lo material es transitorio ya que los objetos se van, se degradan, se vencen, se dañan o mueren.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Sufrimiento

LIBERACIÓN

Los lamas tibetanos enseñan que la clave de la liberación es el sentimiento de compasión y la práctica de la generosidad. El Comandante me dijo que “no existen los otros” pero yo creo que sí existen cuando los veo sufrir. El Sutra del Corazón enseña que el sufrimiento es una ilusión, un engaño, pero la existencia de gente que lo pasa mal es muy real, porque todas las pesadillas son muy reales mientras estás dentro de ellas.

Yo no sé para qué vine a este mundo pero creo que me equivoqué. El problema es que nadie leyó la letra pequeña. Una vez dentro de este simulador, el propósito es alcanzar la maestría, y aprovechar la oportunidad de aprendizaje aunque sea a base de palos como los niños traviesos. Vamos hacia un nuevo mundo donde los métodos didácticos serán menos brutales, y donde tendremos la oportunidad de cumplir nuestros sueños. Deseo para todos que esta transición sea lo más suave y lo menos traumática posible.

FATIGAS

Se supone que en tercera dimensión cuesta mucho trabajo buscarse la vida, mientras que en dimensiones menos densas sería más fácil conseguir todo, pero mientras se alcanza esta gracia hay que seguir remando para sobrevivir, más aún si tienes responsabilidades familiares. Este esfuerzo diario dificulta nuestra evolución y aprendizaje, porque para hacer un buen trabajo hay que dedicar mucho tiempo y energía.

Quieren imponer las ciudades de quince minutos, pero esto sería inviable, porque la mayoría de los empleados tardan más de quince minutos en llegar a su trabajo, aparte de que es inconstitucional limitar la libertad de movimiento porque afecta a un derecho básico. El diablo se disfraza de ángel de luz ecologista para intentar robarnos derechos fundamentales, usando como excusa nobles ideales. Siempre hacen lo mismo. Intentan convencernos por las buenas en lugar de obligarnos a la fuerza, para que nosotros mismos nos convirtamos en nuestros propios carceleros.

Es un tema del que nadie quiere hablar, pero cada generación se deja la piel en su trabajo y quema los mejores años de su vida en su carrera por la supervivencia, para llegar al final desgastados y envejecidos de tanto esfuerzo. “Soy currante y tiro para alante, lo que como me lo gano con el lomo” como decía una canción. Ellos se desloman y “rompen sus espaldas y para alcanzar un paraíso de capitales ciegos e industrias demoníacas” como escribió Allen Ginsberg en su famoso poema ‘Aullido’.

CREATIVIDAD

Los soñadores estamos en Babia, porque es el paraíso imaginado y vivido. Babia es una comarca de las montañas de León en España, pero una persona que está en Babia vive sin enterarse de lo que ocurre a su alrededor. Los idealistas no somos perezosos pero nos cuesta un esfuerzo sobrehumano salir de nuestro paraíso de ensoñación para atender las necesidades básicas de la vida. Esto hace que no nos entiendan los que han nacido para ser animales de carga, que no ven más allá de sus narices.

Unos tienen la habilidad y la fuerza física, y otros tienen la creatividad para innovar el mundo. Cada uno intenta refugiarse en su burbuja para no sufrir demasiado, pero esa burbuja es demasiado frágil y se rompe con facilidad de vez en cuando hasta que alcancemos la iluminación definitiva. Esto nos hace ir constantemente a la búsqueda de paraísos perdidos y algunos se pierden por el camino.

Los que estamos movidos por la curiosidad no nos aburrimos, pero nos falta tiempo para aprender todo lo que queremos y nos damos cuenta de que no sabemos casi nada, porque nuestro conocimiento sólo abarca una pequeña parte de la realidad, mientras que la mayoría del universo se escapa de nuestra percepción. De vez en cuando nos vienen inspiradas ideas creativas y magníficas, pero no siempre tenemos a mano los medios para plasmarlas.

SENSIBILIDAD

Nadie sabe lo que es vivir en la piel de un artista. El precio de la sensibilidad es el sufrimiento, y a veces la locura. Algunos se vuelven locos al tratar de dar la talla todos los días y otros se venden al lado oscuro a cambio de su carrera, pero pagan el precio más alto del mundo que es su propia alma. Me asombra la facilidad con que los profesionales venden su alma por reputación y dinero.

http://www.zippittydodah.com/ 2023/03/es-una-atracción- fatal-de-todos-los-condenados. html

La cordura estriba en no identificarnos con lo que percibimos sino dejarlo pasar de largo. En cualquier caso, nos ven muy raros los que no son como nosotros y se conforman con el mundo que les vende la televisión. Yo no tengo la llave para salir del laberinto pero la busco constantemente y voy encontrando algunas claves interesantes que comparto con mi audiencia.

Dicen que un artista no es nada sin sus musas que le inspiran ideas geniales, y yo procuro llevarme muy bien con ellas. Cuando me falta la inspiración, aplico el manual de mi profesión para salir airoso del brete, pero suelo improvisar mucho. Cada uno tiene una habilidad profesional diferente y la mía es la literatura.

REFLEXIONES

Conversación con la Libertad por Bret Johnson .- Ser libres es la naturaleza de todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Cada uno debe determinar cómo vivirá su vida, qué riesgos tomar, qué desafíos superar y qué lecciones aprender. Cada uno debe aceptar las consecuencias de sus acciones y asumir la responsabilidad de sus decisiones. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/11/a-conversation- with-liberty/

El ego como aliado espiritual por CrowRising .- El ego es un vehículo poderoso que permanece en movimiento, y siempre existirá mientras uno tenga el deseo de un camino espiritual, porque ese deseo también brota del ego. En lugar de luchar contra algo que es nuestra naturaleza, y que en realidad está inclinado a buscar lo divino, coloca el cargamento de tus más altas aspiraciones a bordo de esta potencia natural, y que todos nos beneficiemos de la próxima manifestación superior del ego. https://open.spotify.com/ episode/01LdSGa4j3p3yFPFGi6MTQ

Confianza en uno mismo por Jesús a través de John Smallman.- El caos, sufrimiento y confusión en todo el mundo es muy inquietante. No hay accidentes, no hay eventos no deseados, todo lo que ocurre en la vida humana tiene un propósito, incluso si no se entiende o acepta. Confiar en ti mismo es ser tú mismo, y nunca puedes ser, ni querrías ser nadie más. Finalmente has elegido la felicidad, y tu despertar está casi sobre ti. Despertar es volverse plenamente consciente. Los primeros pasos en tu despertar fueron que te dieras cuenta de que era irreal lo que estabas experimentando. Nunca ha sucedido ni podría suceder nada que no esté completamente alineado con el Amor. https://tinyurl.com/mvdt72pu

Las nuevas iglesias de la mente por RT.- Si conoce a alguien que es cristiano en estos días, tiene una buena idea de que aparte de su fe, esa persona se está tomando en serio y al menos está tratando de alinear su vida con los principios éticos de honestidad, amabilidad y tolerancia. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/02/the-new- churches-of-the-mind/

Más sobre el Cristo interno tomado de los Registros Esmeralda .- Nuestro Cristo interno es nuestro anteproyecto divino personal de la energía eterna de la conciencia de la Fuente Divina . El cuerpo del Sol Diamant ino representa la plena libertad de conciencia para un ser humano ascendente, y se activa por completo con el florecimiento del sagrado corazón de cristal. Como resultado de ello , el ser humano que asciende espiritualmente es capaz de transmutar su conciencia fuera del tiempo y hacia el punto cero, moviéndose a través de portales estelares hacia otro lugar. Por lo tanto, son libres de abandonar el planeta prisión, libres del control mental forzado y del ciclo de reencarnación que sólo ocurre en la densidad más baja de la T ierra. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/03/reader-russ- trump-tweeting-stollen/

Enlace al vídeo completo en español: