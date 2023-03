Corridas bancarias

¡Sálvese quien pueda!

Retirada de depósitos

Inestabilidad financiera

Retiro masivo de efectivo

No es un periodo cómodo

El FMI constata la debacle

Estamos en una encrucijada

Semana económica desastrosa

N ueva energía a l final de marzo

Energía caótica y contradictoria

Perjudica a los bancos pequeños

Beneficia a los bancos más grandes

Un congresista habla de naves extraterrestres

La política de circo está destinada a distraernos

“¡Tonto el último!”, “¡El último, cola de perro!” o “¡El último a la casa es un huevo podrido” (The last one to the house is a rotten egg!) es una expresión coloquial infantil que se utiliza en juegos de carrera, y ahora se aplica a las corridas bancarias. Una corrida bancaria ocurre cuando un gran grupo de depositantes retira su dinero de los bancos al mismo tiempo. Las corridas bancarias son una posibilidad en momentos de crisis económica o de falta de confianza en el sistema financiero.

Los clientes en corridas bancarias suelen retirar su dinero por temor a que la institución se vuelva insolvente. Con más personas retirando dinero, los bancos agotarían sus reservas de efectivo y podrían terminar incumpliendo, por lo que se habla de riesgo sistémico. Las corridas bancarias han ocurrido a lo largo de la historia, incluso durante la gran depresión y la crisis de 2008.

https://www.investopedia.com/ terms/b/bankrun.asp

Retirada de depósitos bancarios en una semana.- Pequeños bancos han sido golpeados por el retiro masivo de efectivo. Los estadounidenses han retirado casi 120.000 millones de dólares en depósitos de pequeños bancos en la semana marcada por el colapso del Silicon Valley Bank el 10 de marzo que creó el caos en la industria bancaria.

https://www.thestreet.com/ banking/banking-crisis-small- banks-hit-by-massive-cash- withdrawals?puc=yahoo&cm_ven= YAHOO

GANAN LOS GRANDES

Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Fidelity se benefician de grandes entradas en medio de la agitación en el sector financiero. Son los mayores ganadores de los inversores que invirtieron dinero en fondos del mercado monetario en las últimas dos semanas, ya que el colapso de dos bancos regionales y el acuerdo de rescate de Credit Suisse generaron preocupación sobre la seguridad de los depósitos bancarios. https://www.ft.com/content/ 032523bc-3b92-4b94-b6b8- ebbe1d606b2c?ftcamp=traffic/ partner/feed_headline/us_ yahoo/auddev

Los bancos más grandes podrían ser beneficiarios naturales de la crisis actual: JPMorgan, Wells Fargo y Citigrou p se encuentran entre los grandes nombres bancarios que registran depósitos por encima de lo normal. La crisis que golpeó a los bancos regionales ha dejado a las instituciones más poderosas de Wall Street prácticamente ilesas, y las consecuencias podrían beneficiar en última instancia a los jugadores más grandes. https://finance.yahoo.com/ news/why-the-biggest-banks- could-be-natural- beneficiaries-of-current- turmoil-strategist-120333537. html

Las autoridades siguen afirmando que el sistema bancario es «sólido y resistente», a pesar de la reducción de los depósitos bancarios, la quiebra del Silicon Valley Bank y el cierre del Signature Bank. La mayor retirada se produjo en los bancos pequeños, mientras que los depósitos en los grandes bancos aumentaron en 67.000 millones de dólares. https://actualidad.rt.com/ actualidad/461993-retiran- 100000-millones-dolares- depositos-bancarios-eeuu- semana

RIESGOS

El FMI constata la debacle.- El FMI prevé que se desplome el crecimiento económico en Occidente. Un informe de la entidad admite que EEUU se desacelerá del 2% en 2022 al 1,4% en 2023 y al 1% en 2024, mientras que la Unión Europea se contraerá hasta un 0,7%. https://sputniknews.lat/ 20230204/el-fmi-constata-la- debacle-de-europa-y-eeuu- 1135381875.html

La jefa del FMI Kristalina Georgieva advierte de mayor riesgo para la estabilidad financiera y la necesidad de vigilancia tras la reciente agitación del sector bancario. https://www.ft.com/content/ a74f05d7-3894-4ca6-88ae- cdedfa8172df?ftcamp=traffic/ partner/feed_headline/us_ yahoo/auddev

La estabilidad financiera mundial se expone a un mayor riesgo ya que la subida de tipos de interés ejerce una presión sobre el sistema económico, afirmó doña Kristalina. La incertidumbre en el sector económico es alta, debido al riesgo de fragmentación que podrían llevar a un mundo dividido en bloques económicos rivales. https://sputniknews.lat/ 20230326/la-jefa-del-fmi- reporta-aumento-de-riesgos- para-la-estabilidad- financiera-mundial-1137349103. html

USA

La Fed mantiene nerviosos a los inversores en el inestable mercado de valores. https://finance.yahoo.com/ news/analysis-banking-woes- fed-keep-110448314.html

Bienvenidos a la crisis bancaria ‘ superprime ’.- El aumento de las tasas ha expuesto el problema de crear una estrategia para atender a clientes adinerados. https://www.wsj.com/articles/ welcome-to-the-superprime- banking-crisis-9ab6b6d2? siteid=yhoof2

La presión de Wall Stree t por los rescates bancarios choca con la realidad de Washington .- Los banqueros quieren una acción más rápida y agresiva para apuntalar la industria, mientras que el Gobierno y los reguladores argumentan que han hecho lo que han podido dentro de la ley. https://finance.yahoo.com/ news/analysis-wall-street- push-bank-100545401.html

El precio medio de venta de casas de segunda mano cayó año tras año en febrero por primera vez en más de una década. https://www.wsj.com/articles/ economy-week-ahead-u-s- household-spending-and-home- prices-in-focus-48e96e71? siteid=yhoof2

Declaración de zona catastrófica en Mississipi a causa de los tornados. https://es.theepochtimes.com/ gobierno-biden-declara- catastrofe-grave-en- mississippi-tras-muerte-de- decenas-de-personas-por- tornados_1114881.html

EUROPA

CAMBIO DE ENERGÍA

Hay una nueva energía a finales de marzo por Celia Fenn.- Hay cuatro enormes energías moviéndose juntas en este momento, creando una fuerza caótica y, a veces, contradictoria. Esto ha producido una de las semanas más difíciles. Fue una semana de ‘shocks’ y desastres a nivel personal. Esta es la energía de Urano en Tauro, que afecta al hogar y a las finanzas.

Luego tenemos a Júpiter en Aries, pidiéndonos que nos expandamos a nosotros mismos y a nuestra visión del futuro. Esto significa que a veces podemos sentir que estamos siendo estirados hasta el punto del agotamiento, mientras lidiamos con el caos.

Pero también existe la tercera energía de Plutón en Acuario que derrumba las estructuras sociales y las sustituye con algo más apropiado para la nueva Tierra. Por eso es el caos, a medida que comienza a desmoronarse la estructura diseñada para enriquecer a unos pocos a expensas de muchos, y surgen nuevas estructuras. Éste no es un periodo cómodo.

La cuarta energía es Saturno recién movido a Piscis. Nos ayudará a crear nuevas estructuras espirituales más apropiadas. Pero tampoco es una unión cómoda la combinación del profundo y acuoso Piscis con la necesidad de Saturno de dominar y crear estructuras.

https://celiafenn.com/

OPINIONES

La Bolsa de Valores está amañada según Judy Byington .

La inflación es una forma de deshacerse del sistema corrupto.

El QFS ha funcionado en paralelo con el sistema de banca central durante algún tiempo.

Sólo se pueden transferir al QFS las monedas con certificado de oro digital.

Con el QFS, el mundo se puede ver inundado con monedas respaldadas por oro.

El precio del oro se volverá irrelevante una vez que se establezca a través del reinicio.

Un país que no cumpla con Gesara quedaría fuera del QFS y del comercio internacional. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/23/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-23-2023/

La crisis financiera está provocando una crisis política en muchos países, encabezada por los franceses y seguida por holandeses e israelíes .

El legendario inversor Carl Icahn dijo: “Nuestro sistema se está desmoronando, toda la economía se está desmoronando. El valor neto del hogar promedio es básicamente nada.” https://news.grabien.com/ story-carl-icahn-our-system- is-breaking-down-we- absolutely-have-a-major-prob

La situación es tal que el muy respetado coronel McGregor dice que le sorprendería que Biden siga en el poder dentro de noventa días. https://twitter.com/ LeadingReport/status/ 1636845863866621955

La política de circo está destinada a distraernos según John y Nisha Whitehead .- Es fácil distraerse con la política de pan y el circo que domina los titulares de noticias, pero no se distraiga. No se deje engañar, ni siquiera un poco. https://www.rutherford.org/ publications_resources/john_ whiteheads_commentary/circus_ politics_are_intended_to_ distract_us_dont_be_distracted

REFLEXIONES

Gene Decode dijo que una de las pocas armas que le quedan al lado oscuro son las armas meteorológicas.

Un economista que predijo la gran crisis financiera dice que los bancos centrales del mundo han elegido la «guerra de clases sobre la estabilidad financiera» . https://finance.yahoo.com/ news/economist-correctly- predicted-great-financial- 215332088.html

Juan O Savin opina que se producirá la revaluación de las divisas, el reinicio financiero y el programa de Gesara, pero que no es lo que la gente está imaginando. Este plan estaba destinado a suceder durante 2018 pero fue atacado sistemáticamente. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/22/kat-anonup- updates-resets/

Juan O Savin dice que la gente con la que luchan son ocultistas. Tienen pequeños clubes secretos, sociedades, apretones de manos secretos y están muy preocupados por hacer cosas en los números con ciertas alineaciones celestiales. La realidad es que toda su ‘ sabiduría ‘ es una tontería ante Dios y está a punto de ser probado, épicamente.

Juan O Savin revela que el equipo de la letra redonda juega a esto en supercomputadoras las 24 horas del día y los siete días de la semana, y han trabajado durante sesenta años en el plan para salvar el mundo. Ellos saben mejor que nosotros que decir la verdad no significa necesariamente aceptar la verdad y por eso está tardando tanto. https://anonup.com/@ KatistheSea3

INSÓLITO

Enlace al vídeo completo en español: