Viene una Tormenta

Desplome del sistema

Progreso hacia adelante

La onda inicial será rápida

Prepárense para el Día Cero

Veremos el cambio de marea

¿Alguien ha dormido mucho?

Todo avanza y está en movimiento, según las fuentes. Está funcionando la energía del equilibrio y la sanación. No caigan en las mentiras que alientan el pánico, el enojo o el susto. El planeta se está moviendo hacia una nueva realidad, y todos deseamos mantenernos al día. Este proceso continúa siendo una co-creación entre nosotros y la Divinidad con la que nos estamos volviendo a conectar.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/03/30/terry-andrews- forward-progress/

Todo esto está alimentado por la luz fotónica y de plasma de alta frecuencia que estamos absorbiendo en ondas de luz masivas fuera de los gráficos que se filtran sobre el planeta. ¿Alguien ha dormido mucho últimamente? Descansa cuando sea necesario, porque éste es un trabajo de alta intensidad. Con cada día que pasa nos conectamos con más de nuestra divinidad innata. Cada uno de nosotros es una parte de la Fuente. Esta creciente fuerza interior crea la inspiración que luego compartimos con los demás.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/03/31/the-collective- saint-germain-activating-the- light-body/

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/30/earth-alliance- and-patriot-news-for-march-30- 2023/

LIMPIEZA

Teleconferencia de Jared Rand.- Todas las partes de la transición están comprometidas. Todavía hay limpieza en el fondo. El lado oscuro no puede detener esto, con ningún evento importante. Nada puede detener el deseo que viene. El mundo está bendecido con felicidad, alegría, bondad y abundancia. La resonancia Schumann es una medición de las ondas electromagnéticas naturales en la atmósfera, y está ahora en doscientos hercios; hace años, eran unos ocho hercios. Esto significa que la ascensión está funcionando y que esa frecuencia es incompatible con guerras o conflictos. Como especie humana, hemos cruzado a la paz.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/30/earth-alliance- and-patriot-news-for-march-30- 2023/

La ola del portal de luz comenzó a sentirse ya el 23 de marzo, cuando Plutón ingresó a Acuario por primera vez después de más de doscientos años, y alcanzará su máxima intensidad el 1 de mayo cuando Plutón se vuelva retrógrado, y luego se reducirá gradualmente hasta el 11 de junio cuando Plutón salga de Acuario nuevamente. En el momento de la activación del portal de luz el 1 de mayo, Plutón estará a cero grados y 21 minutos de Acuario, que es casi exactamente la posición de la gran conjunción de Júpiter-Saturno que marcó nuestra parte final de la activación de la era de Acuario. Por lo tanto, la activación del portal de luz eleva la energía de Acuario.

http://2012portal.blogspot. com/

NOTICIAS DEL RESETEO

Ricitos de Oro hizo algunas observaciones interesantes:

La cuenta general del Tesoro se halla en proceso de vaciado.

Al tipo de cambio actual, el Tesoro se quedará sin dólares en menos de 35 días.

Se necesitarán nuevos dólares para sustituir lo que ya no tendremos.

¿Ves un arco i ris? Bus ca billetes arco i ris a la vuelta de la esquina.

Si se eleva el techo de la deuda, tendremos dinero nuevo para trabajar por el momento.

Actualmente, todo parece apuntar hacia la transición, y no hacia el estado habitual.

ECONOMÍA

PRONÓSTICOS

USA

CASO TRUMP

J urado de Nueva York vota a favor de acusar a Donald Trump . https://www.nytimes.com/live/ 2023/03/30/nyregion/trump- indictment-news

Trump no aceptará un acuerdo con la Fiscalía, según su abogado. https://actualidad.rt.com/ actualidad/462576-abogado- trump-aceptar-acuerdo-fiscalia

La fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg , acusó a Donald Trump de 34 cargos de fraude. Trump dice que en realidad es una «interferencia electoral al más alto nivel» porque los demócratas no pueden vencerlo de manera justa. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=220045

Trump ha sido acusado de pagar en secreto a la estrella porno Stormy Daniels, a través de su entonces abogado Michael Cohen, en un plan para silenciarla y evitar que se publi cara el relato sobre su supuesta aventura en el National Enquirer . https://www.thegatewaypundit. com/2023/03/breaking-trump- hit-with-34-counts-related- business-fraud/

Cuatro empresarios millonarios, citados por las Islas Vírgenes en una demanda contra el banco JPMorgan Chase relacionada con los delitos del financiero Jeffrey Epstein , informó este viernes The Wall Street Journal . https://es.theepochtimes.com/ cuatro-empresarios- millonarios-de-ee-uu-citados- en-caso-sobre-epstein-y-banco_ 1117142.html

EUROPA

Los países de la UE recibieron más de € 150.000 millones en dos años de fondo anticrisis. https://sputniknews.lat/ 20230331/los-paises-de-la-ue- recibieron-mas-de-150000- millones-en-dos-anos-de-fondo- anticrisis-1137572230.html

Bruselas entrega a España 6.000 millones del tercer pago del Plan de Recuperación. https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/12211393/03/ 23/Bruselas-entrega-a-Espana- 6000-millones-del-tercer-pago- del-Plan-de-Recuperacion-.html

S ube l a libra esterlina para convertirse en la moneda con mejor desempeño este año. https://finance.yahoo.com/ news/virgin-orbit-brink- collapse-sacks-054825122.html

El Banco de Australia se queda sin efectivo para sus clientes. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5382149/pg96

Italia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir el uso del prototipo de chatbot de inteligencia artificial ChatGPT por la recopilacion de datos personales de manera ilegal y por la ausencia de sistemas para verificar la edad. https://actualidad.rt.com/ actualidad/462569-primer-pais- mundo-prohibir-uso-chatgpt

AMÉRICAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué pasará con el oro y plata si el sistema se apaga?.- La contracción de la oferta monetaria podría ser un cataclismo para el sistema financiero basado en la deuda. El sistema podría colapsar rápidamente, dice Bill Holter de Miles Franklin. “Todo lo que vas a necesitar es que se desplome una gran institución y no pueda pagar, no pueda rendir en sus derivados, y eso se extendería como un reguero de pólvora”, dice. “No imagino que tardara más de 48 a 72 horas hasta que todo se derrumbe, una vez que se desplome la primera entidad importante y entre en incumplimiento.”

https://www.youtube.com/watch? v=59-ziMrzCig

Aclaración sobre Basilea III y IV.- Independientemente de lo que digan algunos gurus, las reglas de Basilea III y Basilea IV no se aplican a casi todos los bancos medianos y prácticamente a ninguno de los bancos pequeños. Esto significa que no se cerrarán estos bancos por incumplimiento de Basilea. Las normas establecidas por los acuerdos de Basilea son voluntarias. El comité de supervisión bancaria de Basilea no tiene poderes de ejecución, pero el aplicarlos depende de los reguladores de cada nación participante.

Originalmente, Basilea III estaba programado para comenzar en 2015, pero la fecha límite se retrasó varias veces y comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2023, aunque ciertas disposiciones ya están vigentes en algunos países. Basilea IV comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2023, aunque se espera que su adopción total tarde hasta 2025 y las etapas de aplicación varían según el país.

https://dinarchronicles.com/ 2023/03/31/clarification- regarding-basel-iii-and-basel- iv-by-dw-in-sc-3-30-23/

Enlace al vídeo completo en español: