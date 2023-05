Tiempos de mudanza

Periodo emocionante

T iempos de mudanza

El momento esperado

E l cambio está en el aire

Reinicio de todos los sistemas

La L uz es revelación y cambio

Nada volverá a ser como antes

No existe transición sin cambio

¿Ver para creer o creer para ver?

El 2023 es el año en que fallará la economía según los expertos. ¿Se avecina una gran caída del mercado? Hay muchas teorías y predicciones sobre lo que podría suceder en los mercados financieros, pero hay que tener en cuenta que ninguna predicción es precisa al cien por ciento y que es muy difícil predecir el comportamiento del mercado.

https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5380121/pg1

https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5382149/pg1

Nada volverá a ser como antes. No existe transición sin cambio. Y el cambio sólo se produce cuando se transforma todo. El cambio planetario es un acontecimiento muy grande, tanto que a la conciencia humana aún le cuesta comprenderlo. Aquí no hay un solo acontecimiento sino muchos eventos graduales y escalonados para no producir demasiado susto.

Según Vital Frosi, aunque la transición se completará en 2050, los años entre 2020 y 2030 serían los más emocionantes. Otros dicen que el final sería en 2038 ó 39. Éste es el periodo en el que se reiniciarán todos los sistemas existentes y conocidos hasta ahora. También se pondrán en conocimiento de la humanidad nuevos sistemas y nuevas tecnologías. Yo apuesto sobre todo por el año 2026, aunque espero ver grandes noticias este año 2023.

Según Peter B. Meyer, los poderes oscuros, que han tenido libertad ilimitada en el planeta Tierra durante cientos de miles de años, se enfrentan ahora a nuestras Fuerzas de Luz, que a través de un gran esfuerzo, avanzaron para transformar estas fuerzas negativas que sabotearon las iniciativas para hacer posible romper el aislamiento. Pero eso ya se ha roto de una vez por todas. Ya no se puede detener este proceso. Tanto desde arriba como desde abajo, las energías convergen en la Tierra. Éste es el momento tan esperado desde hace miles de años.

La luz es revelación y cambio. El informe sobre lo que está a punto de suceder será la noticia más grande en la historia de la humanidad. La gente, dentro y fuera de los gobiernos, empezará a decir la verdad con más energía y claridad, con menos miedo que nunca antes en la historia. Sus palabras serán escuchadas, conservadas y multiplicadas. Saldrán muchas cosas a la luz, para ver el mundo bajo una óptica correcta.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/05/06/la-transicion- de-la-3d-a-la-5d/

SEÑALES

Benjamin Fulford cree que la coronación del rey Carlos III fue el evento desencadenante que la gente estaba esperando . Sin embargo, pase lo que pase con el rey Carlos “ estamos entrando en un per i odo en el que van a estar muy preocupadas por sobrevivir en el poder muchas personas en la cima de los gobiernos que han aplicado políticas antitéticas para su pueblo ” opina el coronel Douglas MacGregor . “No espero que cambie mucho hasta que implosione el sistema y se estanque la economía. Creo que nos estamos acercando” añade. https://www.vtforeignpolicy. com/2023/05/col-douglas- macgregor-putins-bloody- missile-attack-is-horrifying/

Es importante destacar que el papel del monarca en la política del Reino Unido es principalmente ceremonial, y que el poder ejecutivo se ejerce por el primer ministro y el Parlamento.

Carlos III fue ungido con un aceite especial , pero no se mostró al público p orque quema. Después de ser ungido aparece un lunar, si se hace correctamente. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5426419/pg1

La BBC opina que t odo el mundo tendrá que reducir su nivel de vida más de un 75%. https://bombthrower.com/bbc- climate-change-too-important- to-be-left-to-personal-choice/

En cualquier caso, la implosión financiera está forzando el cambio del sistema. https://benjaminfulford.net/ 2023/05/08/enough-it-enough- it-is-time-to-hunt-the- bastards-down-and-bring-them- to-justice/

La mayor señal de que está sucediendo algo es que dimitió el general Milley como presidente del Estado Mayor y fue sustituido por el general de Aviación Charles Brown Jr. https://www.stripes.com/ branches/air_force/2023-05-05/ brown-milley-joint-chiefs- 10018844.html

El general Brown fue nombrado en agosto de 2020 p ara suceder al general Goldfein como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea.

OPINIONES

Las dis topías mundialistas requieren que las personas no estén expuestas a influencias externas y que no se puedan marchar los trabajadores y ser productivos en otro lugar. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5427809/pg1

Los países no dicen que entran en el BRICS para no enemistarse, opina Rafapal . https://rafapal.com/2023/05/ 08/por-que-los-paises-no- dicen-abiertamente-que-entran- en-el-brics/

Hay alguien en el planeta que cree que tiene derecho a gobernarte.- Deja que eso se hunda. Es difícil de entender . https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5427813/pg1

¿Puede un país entero enfermarse mentalmente? Parece que lo estamos viendo. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5394724/pg1

Es h ora de prepararse por Steve Beckow .- E n días o semanas escucharemos noticias más inquietantes que cualquier cosa que hayamos escuchado antes cuando llegue la onda expansiva que traerán los diez días de divulgación. Algunas personas se derrumbarán; algunos actuarán. Será un buen momento para estar adentro. Muchos bancos parecen destinados a quebrar. https://goldenageofgaia.com/ 2023/05/07/time-to-prepare/

Ricitos de O ro y semillas de sabiduría.- A medida que muera el viejo sistema, se levantará uno nuevo. Está claro que muchas instituciones financieras se están preparando para una recesión. Mucha gente ha previsto este reinicio y el nuevo sistema que está al otro lado de este viejo sistema financiero que se está desmoronando. https://dinarchronicles.com/ 2023/05/07/old-system-dies- new-one-will-rise-seeds-of- wisdom-rv-gcr-updates-from- goldilocks-5-7-23/

Según Sabio Inquie t o , el cambio está en el aire. La F uente ha escuchado nuestras oraciones, y ha ungido a sus fieles para acabar con el sufrimiento, la confusión y el doloroso legado de un mundo que ha adorado la guerra y ha tolerado la degradación. Ayudemos ahora a vendar las heridas y a ungir la carne y el espíritu con ungüentos curativos. https://dinarchronicles.com/ 2023/05/07/a-balm-in-gilead- by-restive-sage-5-7-23/

Anna Von Reitz cree que “la revaluación de las divisas es un fraude en el mejor de los casos, porque incluso los miembros del comité RV admiten que ya nadie sabe el precio de nada, porque se han manipulado los mercados durante mucho tiempo a través de los bancos centrales y de las bolsas de productos básicos.” http://www.paulstramer.net/ 2023/05/the-rv-fraud-and- chinese-elders-fraud.html

MERCADOS

Lo peor no ha terminado para el mercado de valores, advierte Kolanovic de JPMorgan . https://finance.yahoo.com/ news/worst-isn-t-over-us- 173850818.html

Los mercados emergentes entran en ansiedad con la votación de Turquía . https://finance.yahoo.com/ news/emerging-markets-enter- high-anxiety-120000779.html

Los préstamos serán más difíciles antes de que sean más fáciles, dicen los bancos. https://finance.yahoo.com/m/ da880ec1-46c2-376e-b77d- 853664dd150f/borrowing-will- get-tougher.html

Warren Buffett dice que los ejecutivos bancarios deberían enfrentar un castigo cuando fallan los prestamistas. https://finance.yahoo.com/ news/warren-buffett-wants- lock-them-184550869.html

Los mercados mundiales enfrentan el peligro del ‘ m omento Minsky ‘.- Los inversores deberían prepararse para meses de reajustes del mercado eclipsados p or la amenaza de un nuevo «accidente financiero» según el economista jefe de Allianz , Ludovic Subran . https://finance.yahoo.com/ news/world-markets-face- minsky-moment-081821308.html

E l momento Minsky es el riesgo de que un desplome de l precio de los activos lleve una cadena de incumplimientos, lo que provoque una crisis financiera.

L os inversores deberían prepararse para meses de un mercado de valores volátil, según Allianz .- Estabilidad, fragilidad y luego, de repente, una crisis. Ese es el destino que Hyman Minsky , exprofesor de economía en la Universidad de Washington en St. Louis , advirtió en 1986 que podría venir para las economías que asumen demasiada deuda arriesgada y permiten que se formen burbujas especulativas en el mercado. https://finance.yahoo.com/ news/ingredients-minsky- moment-investors-brace- 214235619.html

PRECIOS

Cae el precio del petróleo antes de los datos de inflación. https://finance.yahoo.com/ news/oil-prices-dip-cautious- trade-004259140.html

Según Sean Foo , el precio del oro ha alcanzado un máximo histórico, pero podría subir aún más. Hay dos eventos de cisne negro que podrían llevar el oro a la estratosfera. A medida que continúa el colapso bancario, los inversores podrían inundarse de oro si ocurre cualquiera de estos escenarios. Esto es lo que debe saber acerca de por qué se está rompiendo la confianza en el sistema financiero y por qué ganará el oro. https://www.youtube.com/watch? v=tyuVzLadUiE

La plata está en el rango de los 25 dólares, pero una moneda de una onza de American Eagle cuesta casi 50 dólares, pagando casi el doble del precio de la plata. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5427631/pg1

Según Ethan Huff , la crisis del cobre amenaza el futuro de la energía limpia: no hay suficiente cobre disponible para que el mundo se vuelva verde. https://www.naturalnews.com/ 2023-05-08-copper-crisis- threatens-clean-energy-metal- green.html

Los bancos centrales aumentan su reserva de oro en reacción contra el dólar. https://finance.yahoo.com/ news/central-banks-boosting- stockpiles-gold-201500786.html

