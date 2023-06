Teoría del Caos

Según

Jeff S.

la divulgación está tardando tanto tiempo que la gente no parece querer aceptar ninguna otra realidad que no sea la que les han enseñado en la escuela. No olvides que la mayoría de las fechas publicadas fueron operaciones de aguijón para atraparlos en sus actos. La disidencia cognitiva corre desenfrenada hasta que nos enfrentamos a su rostro y les mostramos lo que no quieren ver. Demasiados amigos actúan como avestruces, manteniendo la cabeza en la arena. Es hora de volver a programar la configuración predeterminada en el disco duro llamado cerebro.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/06/08/reader-jeff-s- chillax-and-smile/