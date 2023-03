Si falleciese, si y sólo si

Estuviese brutalmente, arrasada. muerta.

No deseo que me busquéis, no deseo interminables búsquedas, miles de euros invertidos. Hay hambre Papá.

No desearía que buscasen un cuerpo arrasado.

Sin vida.

Desearía los felices momentos vividos.

Lo considero un dolor sin finalidad.

Cambias la realidad?

Deja de cubrir el suelo de sábanas blancas.

Tiembla mi pulso al decirte que te quiero.

Ver la vida a través del dolor de tus ojos duele

No es vida.

Te suplico que me dejes marchar en paz, confiando que a pesar del inevitable dolor, serás capaz de caminar.

Bastante duro es enfrentarse a este nuevo estadio que es la muerte, aceptación, liberarse, desaprender todo lo aprendido y guiarme hacia la libertad.

Tal vez, me conoces, intentaría en la desesperación, camuflarme en otro cuerpo.

Pero si os pusieseis en la radical postura de buscarme, hasta

Morir, vuestra cruzada os diría claramente.

No decís que daríais la vida por encontrarme, cuando solo deseo vuestra felicidad.

No lo decís pues eleeee

Estoy esperando.

Se que necesitáis un lugar donde llorarme, depositar las flores, más estoy dentro de vosotros

En cada segundo vivido, compartido.

Con todo mi amor no es necesario.

Te quiero papá.

Ante la lágrima

Que es lo que jamás desearía ver brotar de tus ojos, lo que yo quiero es que

VIVAIS CON AMOR

POR MI.

Quiero que vivas

Con plenitud por mi.

Te quiero papá

Marta.