Déficit de naturaleza

Amor a la Madre Tierra

E l águila está aterrizando

Vida del ser humano libre

Dosis mínima de naturaleza

A lejamiento del mundo natural

Todas las civilizaciones galácticas avanzadas viven su desarrollo espiritual en comunión con la madre naturaleza. El futuro utópico de la humanidad será vivir en eco-aldeas en armonía con la naturaleza y los animales, y el futuro distópico sería vivir en grandes ciudades de pesadilla llenas de peligros y delincuentes, como las que hemos visto en las películas de ciencia ficción.

Muchos anhelamos volver a la naturaleza del mar o la montaña con las comodidades modernas, y convivir con personas afines, porque no se trata de regresar a la edad de piedra ni de convertirnos en trogloditas o cavernícolas como los Picapiedra o ‘Flintstones’ con su ‘tronco-móvil’.

Yo fui un niño asmático en mi infancia, medicado constantemente, y ningún médico era capaz de curar mi dolencia, pero todos mis problemas desaparecían cada vez que me iba a vivir a un pueblo de montaña y no necesitaba tomar nada. Sufría el llamado “síndrome de Heidi” porque enfermaba cada vez que me iba a la ciudad.

EL PERSONAJE

Heidi es uno de los personajes infantiles de ficción más entrañables y recordados del planeta. En medio de un bucólico enclave de los Alpes suizos, la niña vivía con su abuelo rodeada de una naturaleza pura con praderas, ríos de agua cristalina y montañas nevadas, prados verdes cubiertos de flores y ríos con agua fresca y clara. Me extraña mucho que un paraíso alpino tan bello como Suiza sea hogar de los oscuritos. Voltaire dijo que los suizos tenían una mentalidad tan estrecha como sus valles.

Heidi tiene que marcharse a la ciudad con sus tíos, a un entorno totalmente urbano desde el que ni siquiera se pueden ver las montañas, donde las calles están pavimentadas y pasa el tranvía. En ese momento, alejada de su entorno y obligada a vivir entre el ajetreo de la urbe, la niña se pone muy enferma.

Heidi es un libro infantil de 1880 de la escritora suiza Johanna Spyri . Recibe el nombre del personaje protagonista de la historia, Heidi , una pequeña niña que vive en los Alpes suizos, cerca de la frontera con Austria , y ha dado fama internacional a Spyri , siendo uno de los libros más leídos de la literatura suiza en el mundo. Lleno de inocencia, resalta los valores humanos y el amor hacia la naturaleza.

Heidi es cautivada por la vida en los Alpes , donde tiene un contacto directo con la naturaleza. Ahí conoce a Pedro , un chico que se encarga de pastorear a las cabras de los aldeanos, y que se convertirá en el mejor amigo y compañero de aventuras de la pequeña.

Heidi pasa algunos años en las montañas viviendo felizmente, aunque alejada de la sociedad, pues su abuelo se niega a que acuda al colegio. La pequeña entabla sin embargo una gran amistad con la abuela y la madre de Pedro. https://es.wikipedia.org/wiki/ Heidi

VIDA EN EL BOSQUE

Este elogio de la naturaleza coincide con el libro “Walden, la vida en el bosque” que es un ensayo, publicado en 1854, cuyo autor es Henry David Thoreau y constituye uno de los textos de no ficción más famosos. En él, el autor narra los dos años, dos meses y dos días que vivió en una cabaña construida por él mismo, cercana al lago Walden.

Con este proyecto de vida solitaria, al aire libre, cultivando sus alimentos y escribiendo sus vivencias, Thoreau pretendía varias cosas. Por un lado, demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida del ser humano libre que ansíe liberarse de la esclavitud de la sociedad industrial.

Por otro, que la comprensión de los recursos de la naturaleza, sus reglas, sus recompensas, son un camino que no se debe olvidar. En su ascetismo Thoreau ansiaba trascender su concepción del elogio de la pereza, alcanzando una elevación espiritual casi imposible de alcanzarse por otros medios.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Walden

TRASTORNO

Existe el síndrome de Heidi, y son muchos los que lo sufren en la actualidad. También conocido como «trastorno por déficit de naturaleza», que define una serie de alteraciones que sufren los niños y adultos que se encuentran alejados del entorno natural.

https://okdiario.com/ curiosidades/sabes-que- sindrome-heidi-5040368

El escritor Richard Louv acuñó el término en su libro “Los últimos niños del bosque” (2005). Es una afección que no tiene diagnóstico y que él mismo define como “el impacto que tiene en la salud física y mental el alejamiento del mundo natural”. Un impacto cada vez más importante, si tenemos en cuenta que las predicciones señalan que en 2050 un 70% de la población mundial habitaría en ciudades.

https://www. connectionsbyfinsa.com/ sindrome-de-heidi-o-el- deficit-de-naturaleza/

Llamado trastorno por déficit de naturaleza, favorece la aparición de estados de ánimo negativos y la pérdida de concentración. El tener empatía con los animales hace que luego tengas empatía por otros seres vivos, incluidos los seres humanos. Provoca ansiedad y estrés, y biofobia, un miedo o temor enfermizo hacia la convivencia con personas o animales, aumento de la miopía entre los más pequeños y falta de vitamina D con las consecuencias que ello conlleva.

Louv creó el término «trastorno por déficit de naturaleza» para describir las posibles consecuencias negativas para la salud individual y el tejido social cuando los niños se mudan al interior y se alejan del contacto físico con el mundo natural. Louv cita investigaciones que apuntan a trastornos de atención, obesidad, disminución de la creatividad y depresión como problemas asociados con una infancia deficiente en naturaleza. Recopiló información sobre el tema de profesionales de muchas disciplinas para presentar su caso, y comúnmente se le atribuye haber ayudado a inspirar un movimiento internacional para volver a introducir a los niños en la naturaleza.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Richard_Louv

ESTUDIOS

Un equipo de investigadores de la Universidad de Exeter descubrió que las personas que viven a menos de un kilómetro de la costa tienen menos probabilidad de experimentar problemas de salud mental como ansiedad y depresión en relación a los que viven a más de cincuenta kilómetros.

En 2016, un trabajo elaborado por investigadores de las universidades de Canterbury (Reino Unido), Nueva Zelanda y Michigan (EEUU), aseguraba que vivir viendo el azul del mar y pasear por la playa era beneficioso para la salud.

El Instituto Nacional de Recursos de Finlandia fija la ‘dosis mínima’ de naturaleza en cinco horas al mes. Parece muy poco. https://www.telecinco.es/ informativos/ciencia/ desconexion-naturaleza-salud- sindrome-heidi-doctor- dolittle-rebeca-atencia-jose- luis-gallego_18_2884095340. html

GEOPOLÍTICA

Se está desplomando el sistema de la vieja guardia y ésta quiere recuperar el poder. https://rumble.com/v29wny4-2. 17.23-the-old-guard-system-is- rumble-desperately-want-power- back-pray.html

Brian Moynihan , presidente de Bank of America , dijo a CNN: “Tenemos que estar preparados para un incumplimiento de pago de la deuda soberana.” https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/18/restored- republic-via-a-gcr-as-of- february-18-2023/

L os l ibaneses atacan sus bancos para obtener su dinero bloqueado.- La libra libanesa ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar y los ahorradores no tienen acceso a su dinero bloqueado en los bancos, que han restringido las retiradas de efectivo y las transferencias. https://es.euronews.com/video/ 2023/02/16/no-comment-ataque- a-los-bancos-en-libano-para- obtener-el-dinero-bloqueado

La Cumbre del Gobierno Mundial en Dubai sugiere que los eventos de crisis son un camino útil hacia el mundialismo . https://www.zerohedge.com/ geolytics/world-government- summit-suggests-crisis-events- are-useful-path-globalism

E l libro Mattias Desmet “ P sicología del totalitarismo” examina la psicosis de formación de masas: “Cuatro cosas deben estar en su lugar si se desea que surja un fenómeno masivo a gran escala. Lo primero es que tiene que haber mucha gente socialmente aislada, gente que experimenta falta de vínculos sociales. L o segund o es que debe haber muchas personas que experimenten una falta de sentido en la vida. Y las condiciones tercera y cuarta son que tiene que haber mucha ansiedad y mucho descontento psicológico flotante.” https://www. theburningplatform.com/2023/ 01/22/2023-fourth-turning- meets-mass-formation- psychosis/

EUROPA

DESASTRES

I ncendio masivo en una planta de energía renovable en Florida .

Derrame de ácido nítrico en Arizona causado por un vuelco mortal conduce a un cierre generalizado de la autopista. https://resistthemainstream. com/deadly-crash-toxic-nitric- acid-spill-cause-major- freeway-closures-residents- ordered-to-shelter/?utm_ source=telegram

Biden rechaza la ayuda federal por desastre para la ciudad de Ohio afectada por el descarrilamiento de un tren tóxico.

Black Rock es propietaria de las tres empresas cuyos trenes descarrilaron. https://thefederalist.com/ 2021/11/03/how-the-massive- money-manager-blackrock- endangers-u-s-prosperity-and- national-security/

Se harán públicos los documentos de Jeffrey Epstein con los nombres de sus socios. https://es.theepochtimes.com/ se-haran-publicos-los- documentos-de-jeffrey-epstein- con-los-nombres-de-sus-socios_ 1101089.html

CHINA

China y Alemania se unen a Rusia y exigen una investigación sobre las conexiones de Biden con el sabotaje a l oleoducto Nord Stream 2 . https://www.thegatewaypundit. com/2023/02/now-china-germany- join-russia-demand- investigation-bidens- connections-nord-stream-2- pipeline-sabotage/

China no planea financiar a EEUU. Su gobierno acaba de publicar una lista de veinte países que ha invadido EEUU desde que terminó la segunda guerra mundial.

China sanciona a las empresas estadounidenses Lockheed Martin y Raytheon Technologies . https://sputniknews.lat/ 20230216/china-sanciona-a- empresas-estadounidenses- lockheed-martin-y-raytheon- technologies-1135845466.html

Los chinos han rechazado las visitas de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen , y del secretario de Estado Anthony Blinken . Tampoco están recibiendo llamadas telefónicas del Secretario de Defensa Lloyd Austin .

Comité de la ONU interroga a China sobre presuntos abusos de derechos humanos contra uigures y tibetanos. https://es.theepochtimes.com/ comite-de-la-onu-interroga-a- china-sobre-presuntos-abusos- de-derechos-humanos-contra- uigures-y-tibetanos_1101006. html

A MÉRICAS

CURIOSO

Enlace al vídeo completo en español: