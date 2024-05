Hace años que se habla de luces en el cielo, pero la aurora boreal reciente fue el máximo espectáculo.

La Señal

Luces en el cielo

Signos del Cambio

Se predijo hace años

Espectáculo lumínico

El Evento según Sierra

Voluntarios Ascendentes

Más sobre el Flash Solar

Sueño de luces en el cielo

Fotones solares y estelares

El sabio doma a sus demonios

Camino a la Fuente de la Vida

Te hacen mirar lo que no quieres ver

Las auroras boreales y australes de hace más de una semana fueron una sorpresa para muchos de nosotros. Se sintió como un regalo y fue algo de lo que emocionarse. Hace varios años se habló de estas luces y dijeron los mensajes que eran un regalo en más de una forma.

Una señal es un prodigio o cosa extraordinaria y fuera del orden natural. Un prodigio es un suceso extraño y maravilloso que excede los límites regulares de la naturaleza. “La señal” es una miniserie dramática de misterio de Netflix estrenada el 7 de marzo de 2024.

https://es.wikipedia.org/wiki/ La_se%C3%B1al_(miniserie)

Por cierto, hablando de señales, un bólido ha iluminado el cielo de España y Portugal en la madrugada del domingo a las 0,46 AM. La bola de luz se inició a 122 kilómetros de altitud sobre Don Benito (Badajoz), se movió hacia el noroeste, sobrevoló Portugal y finalizó a 54 kilómetros de altura sobre el Océano Atlántico. El fenómeno se vio desde una decena de regiones o comunidades autónomas.

https://www.europapress.es/ internacional/noticia-bola- luz-cruza-espana-portugal- 20240519022641.html

Quizás la tormenta solar y estas pantallas mundiales de auroras boreales y australes se establecieron como un marcador de los cambios mundiales. Hace varios años, le dijeron a Sophia Love que cuando el cielo iluminara el mundo, sería una señal. Significaría que habíamos llegado al final, o estábamos justo en la puerta del final.

https://www.sophialove.org/

Se han publicado increíbles tomas desde el espacio de la tormenta solar más poderosa en más de veinte años. El Instituto Cooperativo de Estudios de Satélites Meteorológicos de la Universidad de Wisconsin-Madison publicó este martes ocho imágenes satelitales de la tormenta solar del anterior fin de semana.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/509828-increibles- imagenes-satelitales-tormenta- solar

PROFECÍA

Sierra profetizó que las cosas se moverían rápidamente y afectarían a todos. Los sistemas de comercio y dinero se detendrían temporalmente, con el fin de establecer los nuevos sistemas, porque los viejos están listos para irse. Habrá cambios obvios en la estructura geopolítica mundial. Sierra vio que todo se detenía como en una pausa, que se acabó todo y que éramos libres. Añade que todo esto forma parte del plan divino y no debería tardar.

El problema es que algunos seres humanos no están preparados y puede que nos pidan ayuda. Advirtieron que sólo se ayudará cuando se nos pida, o dónde se vea que se necesite. Todo cambiará, y lo que se necesite dependerá del lugar donde viva o trabaje cada uno. Ésta es una creación colaborativa. ¿Qué más estás buscando?

Sierra tuvo hace años un sueño vívido sobre un flash solar. “En el sueño estaba de pie en una calle de la ciudad. De repente había miles de pájaros negros en el cielo. Miré a mi alrededor y vi que todo el mundo estaba congelado en su lugar. La gente que estaba cerca de mí estaba congelada en posición como estatuas. Sólo yo podía moverme. Al instante supe lo que había pasado. Fue el Evento. Le gritaba al cielo aunque no salió ningún sonido. Sabía lo que era esto. Estaba eufórica.”

Sierra experimentó en el sueño la misma pausa a la que se refiere la canalización de Sophia: “Todo en el planeta podría detenerse en un instante. Después de una pausa todo podría ser reiniciado, exactamente cómo reinicias un ordenador. Ese es un posible plan para el evento, un salto súbito de línea de tiempo de 3-D a 5-D. Sin embargo, es posible cualquier cosa, así que por favor usa tu discernimiento.”

En los mensajes canalizados, se ha hablado sobre la estasis o inmovilización de la humanidad durante años y se ha destacado la importancia de la conciencia y la responsabilidad individual en el cambio personal y en la sociedad. Esto se refleja en la idea de que somos responsables de todas nuestras experiencias y que podemos crear nuestro propio futuro a través de nuestros pensamientos y acciones.

Los proveedores de inteligencia hablan de diez días de oscuridad. “No creo que tengamos diez días sin electricidad ni internet, -añade-. Creo que la coalición logrará el reinicio con una mínima molestia a la humanidad. Necesitamos energía. Es invierno aquí en el hemisferio sur y no es seguro estar sin electricidad durante diez días.”

Cree Sierra que podría haber toque de queda en todos los países, manteniendo a la gente en su hogar, mientras la coalición reproduce los vídeos de la verdad en todos los dispositivos. Nadie escapará sin enterarse de lo que pasó.

Disfruta de la vida mientras tanto. Encuentra una razón para reír, o al menos sonríe todos los días. Se puede hacer, incluso si sólo ves viejas comedias de televisión. La risa aligera tu vida que se arropa a todos los que te rodean. El mundo está en caos. Estamos contigo.

https://stargatenewsletter. blogspot.com/2024/05/more-on- solar-flashevent.html

FOTONES

Según Gillian MacBeth Louthan, están sucediendo energías profundas e intensas en este momento. Las energías que surgen se mueven a millones de kilómetros por segundo procedentes del espacio profundo y de supernovas que se convierten en agujeros blancos. El agujero blanco estelar se vierte hacia el centro del corazón de nuestro Sol. Esta energía tienen la misión de moverse por el cosmos y depositar su verdad en los seres vivos a través de los fotones solares y estelares.

El ser humano es un híbrido compuesto de tierra y polvo de estrellas que surgió del espacio profundo. Estas energías que surgen a raudales en el corazón humano lo hacen a petición del Universo, y la Divinidad siempre llega a su destino. La Tierra avanza hacia más puntos blancos de luz que penetran a todos los seres vivos hacia un renacimiento.

La dispersión de estas energías como fotones vivos de luz surge como rayos interestelares sin barricadas físicas de ningún tipo, dispersando su intención molecular en todas las áreas de la vida, desde nuestros estados de ánimo secretos hasta los patrones meteorológicos de tipos malos que hemos estado experimentando. Estas energías son exigentes y te hacen mirar lo que no quieres ver. Como un entrenador personal, te exigen más de lo que crees que eres capaz de dar.

Estos fotones vivos de luz sobrealimentada penetran en nuestro talón de Aquiles interior como una inmaculada concepción cósmica. Estas ráfagas cósmicas entrantes te sacarán de tu zona de confort y te harán mirar cosas en las que nunca pensaste que participarías, trayendo recuerdos profundos de lo que se debe completar en tu viaje terrestre.

Los seres humanos pierden mucho tiempo teniendo miedo y enojo con todo y con todos los que los rodean. Señalan con el dedo a padres, presidentes y vidas pasadas, y no asumen toda la responsabilidad por sus decisiones creativas. Este retroceso emocional crea una cláusula de doble incriminación. Para evitar esta dificultad técnica, deja de poner excusas.

https://eraoflight.com/2024/ 05/16/solar-and-stellar- photons/

VOLUNTARIOS ASCENDENTES

Según Octavia Vasile, no todos aquellos que han encarnado aquí con tal misión 5-D despertarán a ella. Esto se debe a que la Matrix 3-D ha alterado la información. En otras palabras, se creó un espeso velo de ilusiones. Para eliminarlo, se necesita mucho coraje para escuchar verdaderamente tu intuición.

Porque un ser despierto sabe que no es sólo un ser humano. Está presente el conocimiento de su multidimensionalidad. Un ser despierto abandona cualquier creencia porque descubre que todo es un juego, es en sí mismo una ilusión. Pero entonces uno aprende a pensar deliberadamente no porque crea sino porque quiere crear. Por lo tanto, las creencias se transforman en intenciones que tienen el poder de manifestarse.

Tu intuición comenzará a hablarte todo el tiempo una vez que se reactive tu misión, lo cual se puede hacer con el apoyo amoroso de los seres cósmicos. Te sacará de tu zona de confort, te sugerirá que corras riesgos y destruirá lo que te mantiene apegado y dependiente de tus viejas creencias. Entonces, ¿estás listo para ser uno de esos y seguir tu intuición? Si es así, realmente te prometemos que esto se volverá ‘loco’, de un modo maravilloso y milagroso, porque estás destinado a vivir una vida llena de alegría y con sorpresas que suceden todo el tiempo.

Es por eso que muchos no despertarán ahora, porque los hará retroceder su apego a lo que ya han experimentado. Se necesita una mente y un corazón muy abiertos. Y si eres uno de ellos, reclama tu poder ahora y comienza a manifestarte según tu propia intuición.

Mereces vivir más allá de una vida monótona para poder abrazar una vida real que se parezca a una película increíble. Estamos aquí para apoyarlos y lo haremos todo el tiempo, hasta que incluso el último de ustedes sintonice las energías 5-D, durante el tiempo que sea necesario. En cierto modo, sucederá para todos y cada uno de ustedes en el momento adecuado. Confía y mantén claras tus intenciones. Te amamos más allá de lo que tu mente piensa. Te amamos porque somos tú, y tú eres nosotros. Todos somos Uno.

https://eraoflight.com/2024/ 05/16/the-galactic-federation- of-light-volunteers-ascending/

REFLEXIONES

No permitas que tu pasado tenga un impacto negativo en tu presente y futuro dice Kejraj. Observa las situaciones y eventos pasados desde una perspectiva superior. De esta manera, tendrás una comprensión más profunda y verás el propósito de lo que se desarrolló, y sanarás y transmutarás las energías vibratorias más bajas experimentadas en esos momentos, mientras recuerdas las lecciones aprendidas. Envía amor a esas líneas de tiempo y a todos los implicados, y avanza en paz.

https://eraoflight.com/2024/ 05/16/daily-message-for-5-16- 2024/

Sabio es el que poco a poco doma a sus demonios dice Lao Tse. Sabio es el ser humano que actúa como observador silencioso de sus ideas, heridas y opiniones. Sabio es aquel que no aplaza su curación y aun así mantiene la calma en sus acciones. Hoy cada persona es conducida a la Fuente de la Vida. La Fuente no distingue entre personas muy dotadas y aquellas con poco potencial. Durante este tiempo, la Fuente ofrece a todos la oportunidad de reconocer lo que antes no se reconocía.

No obstaculices tu propio desarrollo con actividades inútiles: la hierba crece por sí sola y las cuestiones abiertas se revelan ante ti. Lo importante es actuar cuando una parte herida de tu alma necesita curación, cuando ha llegado el momento de actuar y no ignorarla.

Esperar lo que aparece no significa estar inactivo, sino todo lo contrario. Esto requiere la máxima atención por tu parte. La observación pura significa cuidar con amor las heridas que necesitan ser curadas, mirar lo que existe dentro de ti sin juzgarte y tratarte a ti mismo con ternura.

Es una experiencia maravillosa vivir tu propia transformación no como un ‘trabajo’, sino como un encuentro cariñoso contigo mismo. Al principio puede surgir miedo a los propios demonios. Pero gradualmente esto se convierte en un profundo anhelo de curación. En cierto punto, este anhelo es mayor que cualquier miedo.

https://eraoflight.com/2024/ 05/16/message-from-lao-tzu- coast-of-your-desire/

